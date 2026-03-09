Guerra en Medio Oriente: qué puede pasar en 9 sectores clave de la economía argentina si continúa la escalada

La escalada de la guerra en Medio Oriente volvió a generar volatilidad en los mercados internacionales. Este lunes, el petróleo llegó a superar los US$118 por barril y el gas natural licuado (GNL) registró fuertes subas en medio del riesgo sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa en el mundo.

Aunque los precios luego retrocedieron y el Brent volvió a ubicarse por debajo de US$90, la incertidumbre geopolítica mantiene en alerta a distintos sectores de la economía global, y también de la Argentina.

Para el país, el efecto dependerá en gran medida de cuánto se prolongue la crisis y de si los precios de la energía se mantienen elevados. En ese escenario podrían aparecer impactos tanto positivos —como mayores exportaciones energéticas— como negativos, vinculados al aumento de costos en transporte, fertilizantes o electricidad. También podría haber efectos en los activos locales, el riesgo país y el precio del dólar.

Estas son 12 rubros de la economía nacional en los que la actual incertidumbre podría tener consecuencias si la crisis se prolonga.