Girasol, maíz y sorgo: las tres claves de una semillera detrás del negocio de los productores

BALCARCE.- Las sucesivas paradas que se hicieron a la vera de la ruta 226 no solo sirvieron para intercambiar comentarios sobre el rendimiento de autos clásicos elegidos para transportarlos desde Mar del Plata hasta esta ciudad. Permitió ver de cerca la evolución y el rendimiento sobre parcelas que dieron muy buenos resultados durante la última campaña.

El viaje pintoresco, que a lo largo del recorrido además incluía algunos desafíos y juegos en equipo, fue parte de la propuesta con la que Advanta recibió a sus distribuidores de distintas provincias e incluso de países limítrofes para resumir las últimas campañas de cultivos, presentar novedades tecnológicas y, destacaron los organizadores, mantener sólido el vínculo de cercanía con el productor.

“Km 0: lo clásico funciona”, bautizaron esta propuesta que se extendió a lo largo de tres jornadas consecutivas, se abrió y cerró a orillas del mar y en medio tuvo este paso por las serranías de Balcarce, con almuerzo en la Estancia El Casco, que administra la Fundación Fangio.

Bruno Simonetti, gerente de ventas de Advanta Semillas, explicó a LA NACION que esta cita reunió a la red de distribución de la empresa y coincide con el lanzamiento de la campaña comercial de este año, presentada en un contexto más ameno y con un optimismo general en términos de producción sobre tres variedades que manejan: girasol, maíz y sorgo.

“Nos encuentra aquí con un avance de girasol muy bueno y una intención de siembra, para este año, muy alta”, expresó el directivo. Remarcó ante los distribuidores que el mundo va hacia una tecnificación con foco firme en la eficiencia, la calidad de información y la irrupción definitiva de la inteligencia artificial.

“Km 0: lo clásico funciona”, bautizaron la propuesta que se extendió a lo largo de tres jornadas consecutivas

“Nosotros estamos convencidos de que los lazos y la importancia de las relaciones humanas es lo que termina marcando la diferencia”, dijo para explicar el énfasis en el fortalecimiento de vínculos y un contacto cercano con el productor.

Visita

Los participantes de la actividad fueron en 90% de la Argentina y se sumaron algunos representantes de la empresa en Bolivia, Paraguay y Uruguay. El encuentro sirvió para intercambiar en tiempos de una cosecha récord que se palpita en el país y que se refleja fundamentalmente en los puertos cerealeros, donde ven cientos de camiones que llegan desde el interior para descargar lo ya cosechado.

Los lineamientos de la semillera se afirman en investigación para mejorar híbridos, darle alternativas al productor para diversificar su planteo y optimizar rendimientos para sostener estos muy buenos resultados que se están dando en estas últimas campañas. Hay expectativas de crecimiento sostenido tanto en girasol como sorgo y atención en una estabilización del maíz como un cultivo líder.

El viaje de Mar del Plata a Balcarce se hizo en autos antiguos Advanta

Advanta anticipó novedades para los tres cultivos en los que se especializa, con productos que se presentarán para próximas campañas. Citó en particular uno para el sorgo con doble propósito para silo y también cosecha de grano. Para girasol lanzan un nuevo híbrido adaptable a los variados escenarios del país y, según remarcó Simonetti, con alto contenido de aceite y excelente comportamiento sanitario. Y en maíz un híbrido con amplia adaptabilidad de norte a sur, destacado por su tecnología y el alto potencial de rinde.

Anticipó para este año una curva de rendimiento en alza para el girasol, en particular si se logran sumar nuevas superficies, entre las cuales mencionó a Chaco. “Hace diez o doce años que no se veía una producción de girasol como la de este año”, insistió. El sorgo, dijo, volvió a niveles históricos y también rescató una recuperación del área de maíz, que estimó por encima de los ocho a nueve millones de hectáreas.

Los autos rumbo a Balcarce Advanta

Agustín Rodríguez, distribuidor de Advanta en Tres Arroyos, participó de esta convocatoria y rescató un buen momento del sector con una buena cosecha fina y la de girasol con rendimientos que consideró aceptables, aun cuando todo el proceso se demoró por cuestiones climáticas y también otras como el paro de camioneros.

Para lo que viene anticipó, al menos por el termómetro que representa el contacto con los productores, una posible merma de siembra fina en esta región de la provincia por incrementos de costos en los insumos. En particular la urea, una cuestión que estima que también podría impactar sobre los cultivos denominados gruesos.

“El fertilizante en sí y los aumentos que tuvieron estos últimos meses fueron descabellados y condiciona ese margen que el productor necesita sacar como para lograr ese rendimiento de diferencia aceptable para que le den los números, básicamente”, explicó a LA NACION.

La llegada a Balcarce Advanta

La inquietud, reconoce, pasa ahora por un productor que vive días de “poca caja”.

“Busca condiciones financieras” describió sobre estos tiempos de urgencias en los que se recurren a planes con tarjetas de crédito o cuotas con plazos. En ese sentido rescató la variedad de posibilidades que se les ofrecen con compra temprana y posibilidad de pago de las semillas con la propia cosecha que le permitirá obtener.