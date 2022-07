Guzmán-Batakis: la academia y la experiencia

¿En qué se parecen Silvina Aída Batakis y Martín Maximiliano Guzmán? En que ambos son argentinos, ambos estudiaron economía en la muy buena Universidad Nacional de La Plata, ambos completaron sus estudios en el exterior (en York y Brown, respectivamente) y ambos son jóvenes… para mí, al menos.

Pero entre ellos existe una importante diferencia: Martín llegó al Ministerio de Economía de la Nación desde el ámbito académico, Silvina después de haber ejercido importantes cargos ejecutivos en los niveles nacional y provincial de nuestro país. Esta diferencia se nota y puede ser muy importante.

No voy a decir de Guzmán nada que no haya dicho antes. Una cosa es emitir sonidos, que pueden impactar sobre todo a quienes no son economistas; otra bien diferente consiste en “actuar” lo que se dice, cuando uno dejó de escribir monografías e integra el Poder Ejecutivo de un país.

“Por las decisiones los conoceréis”. Quien tiene experiencia de gobierno no habla del fisco a secas, sino que plantea cómo se ejecutarán las partidas presupuestarias, al tiempo que busca incorporar al control a organismos que “se cortan solos”; no habla del empleo público a secas, sino que congela el stock de puestos de trabajo en el Estado, etc.

Capaz que no le sale, capaz que no le alcanza, capaz que comenzó tarde: 100% masoquismo, al cual somos tan afectos. No creo que ella ignore que forma parte de un gobierno al que nadie le cree nada y ocupa el cargo, aunque está por verse si la función, de ministro de Economía de la Nación. Pero destaco que, en el plano de las medidas, sugiere que sabe cómo funciona el Estado. No es poco.

Mi preferencia por Batakis frente a Guzmán, al frente de la cartera económica, no debe ser leída como una apología de la ignorancia. Por el contrario, debe ser leída como testimonio de la necesidad de complementar lo que se vive en el ámbito académico con caminar por la calle, saber escuchar a “los sujetos económicos” y, sobre todo, conocer cómo funciona concretamente ese paquidermo que es el Estado.

Última: el lunes pasado Batakis no le habló ni al Fondo Monetario Internacional (FMI) ni a “los mercados”. Nos habló a todos los argentinos, que somos mucho más exigentes que los funcionarios que trabajan en Washington, o quienes manejan fondos financieros. Tiene un enorme desafío por delante. Un consejo no pedido a la flamante ministro: “Fuerza Silvina; ya hablaste. Ahora silencio y acción”.