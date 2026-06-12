Los plazos fijos pierden contra la inflación: qué alternativas de inversión tienen los ahorristas

Los plazos fijos, históricamente considerados un instrumento de inversión sencillo y accesible, atraviesan un momento de bajo rendimiento y no le ganan a la inflación desde hace algunos meses. Este escenario obligó a los ahorristas a buscar alternativas para preservar el valor real de su capital.

Sergio González, CFA y head de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, y Martín Mejía, analista del mismo sector, explicaron que actualmente la Argentina atraviesa un período donde la inflación supera a las tasas de interés. Para que las tasas vuelvan a ser positivas, señalaron, hay dos caminos: “La inflación se desacelere a un ritmo mayor que la baja de tasas o que las tasas alcancen al ritmo inflacionario”.

González y Mejía señalaron que este fenómeno ya se observó en 2024, cuando la suba de precios se desaceleró hasta permitir que las tasas volvieran a terreno positivo Cohen Aliados Financieros

La tasa TAMAR, el promedio que elabora el Banco Central (BCRA) sobre los rendimientos de los bancos privados, oscila entre el 21% y el 22% de TNA (Tasa Nominal Anual). Esto equivale a una tasa efectiva mensual (TEM), es decir, el rendimiento real que se obtiene en 30 días, cercana al 1,95%. “Frente a los niveles de inflación vigentes, un plazo fijo tradicional rinde por debajo de la inflación y, en consecuencia, deteriora lentamente el poder adquisitivo del ahorro”, puntualizaron.

Al analizar el listado de los bancos que ofrecen plazos fijos en pesos a 30 días publicado por el BCRA, las tasas de interés en junio promedian el 19,4%, lo que arroja un TEM de aproximadamente 1,6%. Dicho rendimiento se ubica por debajo de la inflación que se proyecta en 2,1% para este mes en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Asimismo, la Tasa Efectiva Anual (TEA) del 20,15% se mantiene por debajo del 30,5% de inflación estimada para 2026.

Nery Persichini, head of Research & Strategy de GMA Capital, observó que, con este escenario, quienes eligen esta opción “ya están perdiendo en términos reales”. Además, se acepta que el “dinero quede inmovilizado”, dado que no se puede acceder a este por un período determinado.

Alternativas para invertir

Ante este panorama, los expertos evaluaron que los ahorristas conservadores priorizan la liquidez y una rentabilidad positiva en términos reales a la hora de poner su dinero a rendir. Es así que surgen estrategias alternativas a los plazos fijos para proteger el poder adquisitivo.

El analista financiero Christian Buteler consideró que conviene el plazo fijo UVA. Este es un instrumento de inversión que se ajusta según el índice de inflación, por lo cual el capital crece en la misma proporción que la suba de precios. De todos modos, sugirió esta alternativa “siempre y cuando se pueda inmovilizar el dinero durante ese tiempo”, ya que el plazo mínimo es de 90 días para la mayoría de los bancos comerciales y en algunos casos asciende a 180 días.

Alternativas a los plazos fijos tradicionales que le ganan a la inflación Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, Persichini destacó los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Aunque ofrecen un rendimiento similar a los plazos fijos tradicionales, cuentan con la ventaja del rescate inmediato. De esa forma, ofrecen liquidez total, a diferencia de las colocaciones a plazo fijo, donde hay que esperar hasta que se cumpla el vencimiento pautado para retirar el dinero con los intereses. Es más, cada vez más personas se inclinan por este activo. El analista afirmó que “más de $67 billones están invertidos en esta clase de estrategia transaccional”, lo que equivale al “66% de la industria de fondos”.

“Un escalón más arriba están los bonos en pesos a tasa fija e indexados”, agregó. Se trata de una inversión “con un horizonte algo más largo” que puede capturar un rendimiento real positivo y ofrece liquidez en 24 horas.

En esa línea, González y Mejía recomendaron las letras y bonos CER, instrumentos cuyo capital se actualiza según el coeficiente CER, que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos permiten ajustar el capital por inflación e incluso, en algunos casos, superarla. “De esta forma, la inversión acompaña a la inflación y, dependiendo de la tasa a la que se compre el bono, puede ofrecer un rendimiento real positivo por encima de ella”, evaluaron.

Igualmente, advirtieron sobre el riesgo de duración que existe en estos instrumentos. “El precio de mercado de estos bonos varía según cómo se muevan las tasas de interés”, detallaron.

“Actualmente, entre los títulos CER que rinden por arriba de la inflación se destacan los instrumentos con vencimientos más allá de marzo de 2027”, concluyeron. Entre ellos, destacaron el TZXM7 (inflación +1,5% anual), TZXS7 (inflación + 4,3% anual) o TZXD7 (inflación + 5,1% anual).