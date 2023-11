escuchar

A la espera de mayores definiciones del gobierno electo, que el miércoles confirmó a Luis “Toto” Caputo como el futuro titular del Palacio de Hacienda, el economista Hernán Lacunza destacó un activo de Javier Milei, quien ocupará el sillón de Rivadavia el próximo 10 de diciembre. “Milei interpretó [a la sociedad] con eslóganes de campaña, como la motosierra y la dolarización, y él esta convencido de eso. Creo que es su filosofía”, dijo, y sumó: “Es un activo que lo hizo ganar y que le da orientación y rumbo. Como es genuino, resulta creíble. A veces, esa vocación irrefrenable de no poder parar de decir la verdad, aunque sea inconveniente, es un activo”.

Alineado con las declaraciones de Milei, quien ayer destacó que se vienen tiempos de estanflación, Lacunza diagnosticó “un periodo muy ácido”. “Se va a agudizar eso, muy probablemente, porque esta situación de hoy es artificialmente inflada, con importaciones que no podemos pagar e inflación reprimida”, explicó, y añadió: “La inflación apunta a 200 porciento anualizada; el ajuste es inevitable, inexorable. No podés seguir gastando”.

En diálogo con Radio con vos, sin embargo, Lacunza también destacó pasivos del presidente electo. “A seis días hábiles no sabemos bien ni el plan ni el equipo”. “Se ve alguna improvisación; faltan 6 días hábiles y el equipo económico y el plan económico ya deberían ser un activo propio del gobierno, y no que llames y que te digan ‘no tenemos mucha idea’”, señaló Lacunza, y protestó: “Ya deberían estar hablando de la propuesta, porque no hay tiempo para perder. No es un funcionario [el que tienen que confirmar], son 300, que tiene que estar espalda con espalda, porque tiene que haber confianza y tranquilidad para tomar medidas y eso no está”.

“A seis días hábiles no sabemos bien ni el plan ni el equipo. Vos tenés que llegar el 10 de diciembre, dar el discurso de rumbo, la visión”, siguió, y destacó: “Eso es una oportunidad para dejar el primer proyecto de ley, que es el presupuesto, la guía para 2024. No conocemos el enfoque integral ”.

De esta manera, destacó otros dos pasivos del presidente electo. “Tiene una herencia muy pesada. Es muy complicado, porque están todos los números en rojo, mucho peor que en 2015 o 2019. No hay nada que haya quedado bien producto de una muy mala política económica”, definió el economista, y agregó: “No sé si la gente sabe bien lo que significan sus medidas, y el musculo político para soportar eso es muy débil”.

Al ser consultado por lo que se conoce hasta ahora del equipo económico de Milei, el exministro de Hacienda Mauricio Macri dijo: “El equipo económico idóneo se está conformando, no creo en descalificaciones, nadie es todólogo. La cuestión es que cuando se tenga que ir al quirófano entren todos los profesionales adecuados. Tiene que tener un equilibrio general y que esté coordinado y en sintonía”.

Y cerró: “Por eso, el equipo se forma antes, porque tenés que entrenar. Esa sintonía fina es más difícil hacerla en 3 días que en 180 días”.

