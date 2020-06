Las nuevas autoridades de IDEA analizaron el impacto de la cuarentena y dieron sus visiones sobre el escenario pospandemia; además, consideraron que un acuerdo sustentable por la deuda aportaría previsibilidad para un futuro en el que las compañías van a necesitar inversión para generar o para conservar puestos de trabajo

Recesión, inflación, negociación por la deuda y el complejo combo de pandemia con cuarentena. La agenda de los empresarios estaba demasiado cargada cuando en la última semana irrumpió un nuevo tema: la intervención y la futura expropiación de Vicentin. La estatización de la cerealera provocó la reacción de distintas asociaciones empresarias, que la rechazaron o que advirtieron respecto del futuro. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) también marcó su posición: "Por un lado, compartimos la preocupación del Gobierno en cuanto a los empleados de Vicentin y a los productores acreedores. No obstante, creemos que el esquema legal argentino tiene formas de resolver esto desde la ley de concursos y quiebras, que prevé que el juez pueda nombrar interventores si cree que es la forma de proteger los intereses de los acreedores. Por eso, nos parece importante mantenerse en el esquema que plantea la ley para resolver estos temas", dijo Roberto Murchison, presidente de la entidad, en una entrevista con la nacion.

El presidente del Grupo Murchison estuvo acompañado por Silvia Bulla (presidenta de DuPont y miembro del directorio de IDEA) y Daniel Herrero (presidente de Toyota Argentina y vicepresidente segundo de la asociación empresaria), quienes hablaron de los desafíos de preservar el empleo, llegar a un acuerdo por la deuda, y lograr la estabilidad cambiaria, y también de la Justicia y del proyecto #SeamosUno.

-Desde una perspectiva empresaria, ¿cómo ven este 2020, que ya había empezado complicado en lo económico y que luego empeoró con la llegada de la pandemia?

Roberto Murchison (RM): -Es un año especial para IDEA, porque cumplimos 60 años. Y, mirando un poco para adelante, es un año con mucha incertidumbre, con cambios de paradigmas. En ese sentido, el empresariado empieza a ver tendencias que ya se venían dando pero que se consolidan. La pandemia nos enseñó que las tendencias se aceleran. Para el empresario eso implica un cambio para tener una mirada que sea más amplia y que salga de lo económico, para abarcar lo social y ambiental. Se venía hablando de triple impacto, y esta pandemia acelera esas necesidades de cambio. Bienvenido sea.

-¿Cómo lo enfrentan?

RM: -Es un año muy complicado, en el cual la cuestión social tiene una preponderancia enorme. El tema social se tocó en varios coloquios y eso nos permitió que desde el comienzo de la pandemia estuviésemos hablando con el Gobierno para ver dónde ayudar. Enseguida nos pusimos en contacto con el padre Rodrigo Zarazaga, con las iglesias evangélicas, con la AMIA y con otros credos e instituciones, como el Banco de Alimentos y Cáritas, y se armó, junto con otras agrupaciones de empresarios, este proyecto que es #SeamosUno. Eso nos ha permitido salir adelante de una manera totalmente virtuosa; está funcionando bien este aporte del sector privado, que se concreta con donaciones, con infraestructura y con coordinación. Ya cumplimos con el envío de 20 millones de raciones que, para la escala del sector privado, es mucho. Mirando hacia más adelante, vemos que el mundo va a tener una crisis económica sin precedentes y la Argentina no está aislada de eso.

-La expropiación de Vicentin generó el rechazo de varias entidades empresarias, ¿qué posición tiene IDEA?

RM: -Desde IDEA nos manifestamos a través del Foro de Convergencia. IDEA, por un lado, comparte la preocupación del Gobierno en cuanto a los empleados de Vicentin y a los productores acreedores. Es un tema preocupante a tener en cuenta, porque son problemas que existían antes del Covid-19 y que esta pandemia agravó. No obstante, creemos que el esquema normativo argentino tiene formas de resolver esto desde la ley de concursos y quiebras, que prevé que el juez pueda nombrar interventores si cree que esa es la forma de proteger los intereses de los acreedores. Nos parece que es importante mantenerse en el esquema que plantea la ley para resolver estos temas.

-¿Qué buscaron con el proyecto #SeamosUno?

Silvia Bulla (SB): -Logramos que toda la tecnología, los conocimientos y la logística interna que tenemos en las empresas estén al servicio de llevar alimentos a la sociedad. Sentimos que había una oportunidad única para eso y la tomamos en conjunto.

Daniel Herrero (DH): -Es la oportunidad de pensar cómo articular lo público y lo privado entre Gobierno, empresas y sindicatos, para empezar a pensar la Argentina del día después.

-Pero en el caso Vicentin parece que el Gobierno empieza a mezclar lo público y lo privado?

DH: -La semana pasada estuvimos con un canal de diálogo abierto, con la idea de pensar claramente cómo construir el día después. Uno tiene que ver cómo evoluciona eso, y lo que se charló es sobre cómo pensar en una Argentina del futuro, donde obviamente tenés que llegar a un acuerdo de la deuda para dar previsibilidad.

-¿En qué temas va a estar centrada la agenda de largo plazo, ?

SB: -Vemos al coloquio como una oportunidad importante para pensar la Argentina de la pospandemia, que no es tan blanco y negro. Pensábamos que podíamos volver a lo anterior, pero ahora detectamos matices y habrá un escenario en el que vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar. Muchas compañías lo estamos haciendo, sobre todo las "esenciales", pero eso todavía no es para todos, porque algunas no tienen la misma demanda o porque no fueron habilitadas para operar desde el comienzo.

-¿Cuánto les preocupa que la Argentina esté en el default selectivo en el que está hoy?

DH: -Si creemos que se va a llegar a un acuerdo, un acuerdo que se haga de tal manera que sea sustentable y que permita sacar el problema acuciante de ver qué hacés mañana con la deuda, entonces eso permitirá la previsibilidad necesaria para poder arrancar con esa Argentina que queremos todos, en la que se va a necesitar inversión para generar empleo o para mantenerlo. Si cualquiera de las empresas piensa a futuro, donde se avizora un estrés financiero importante después de esta pandemia (porque no va a ser una V de recuperación), se necesita previsibilidad y saber que podés ir a buscar inversiones.

-Además del acuerdo por la deuda, ¿qué aspectos económicos les preocupan a mediano plazo?

RM: -La poscuarentena no parece que vaya a ser como antes. En la práctica, entre la cuarentena y la poscuarentena aparece un tiempo indeterminado que preocupa y tendremos que aprender a convivir con eso. Vamos a tener más o menos aislamiento social. El interior del país ya está trabajando; en el AMBA hay sectores que sí y otros que no. La Argentina sale produciendo, e incluyo a los servicios y al comercio. La Argentina sale trabajando, pero con protección y seguridad. No podemos salir a trabajar y que haya riesgo de contagio.

-Pero en cuanto a las variables macro, ¿qué es lo que más les preocupa?

RM: -Lo importante es la estabilidad cambiaria?

-¿Salir del cepo, concretamente?

DH: -Vos ahí tenés tres variables que interactúan entre sí: dólar, tipo de cambio e inflación. Y a veces, una de ellas puede llegar a influir por especulación y pensamiento en las otras. Una estabilidad de esas variables te va a permitir defender lo que sostiene IDEA: desarrollo económico y sustentable. Agregando hoy la variable de lo social y ambiental.

-¿Cómo se vive el dilema de salud versus economía?

RM: -Hay varias de esas dicotomías. Tenemos que superarlas y, en la situación en la que estamos de convivencia intermedia con el Covid, debemos apostar por la salud y la economía. Tenemos que salir a trabajar con responsabilidad y cuidado. Y esto requiere no solo de empresarios, sino de sindicatos y del Gobierno. Soy bastante optimista. Estoy en una industria esencial, como es la actividad portuaria, y veo que tanto los gremios como el Gobierno -en nuestro sector es el Ministerio de Transporte- y las cámaras han trabajado con mucha madurez. Los resultados se vieron y en situaciones complicadas hubo madurez. También se ven acuerdos como el de la UIA con la CGT. Eso lo valoramos y nos parece importante.

-El Gobierno ratificó la doble indemnización y el congelamiento de tarifas, entre otras medidas que tienen que ver con un marco de país particular. ¿Qué opinión les merece?

DH: -Creo que estamos en una coyuntura particular y hay que entender y ver cómo salís. Vamos a ser honestos: vamos a necesitar un montón de trajes a medida para atender situaciones que serán muy distintas. Tenés que buscar cómo encarar el después y ver qué solución le cabe a cada uno.

-¿Es una cuestión temporal?

DH: -Es algo coyuntural. IDEA busca el desarrollo económico sustentable, con lo cual hoy la preocupación de todo miembro es ver cómo mantener empleo y generar, si se puede, un poco más. Eso es lo ideal. Entonces, preocupa cómo sustentar la inversión o la asistencia financiera necesaria para tener la continuidad del negocio, transitando esta coyuntura que es difícil.

-¿Hay un escenario en el que se pueda contratar más?

SB: -Sí. Hay nichos que tienen demanda, como la producción de alimentos para ganado y el desarrollo de la ganadería. Ellos están necesitando nuevos recursos y eso es un desafío para las culturas organizacionales también: es muy importante el estricto cumplimiento de protocolos y las compañías necesitan hacer inducciones importantes para poder adaptarse a esta nueva realidad. Hay oportunidades.

RM: -Los servicios del conocimiento también, porque incluso han contratado durante la pandemia.

-¿El empleo será el tema fundamental en la pospandemia?

RM: -Por supuesto. ¡Va a ser "el" tema! Hay una situación de empleo, que tiene que ver con los cuentapropistas, que es un sector muy castigado.

SB: -Los "no esenciales" también están complicados porque no han podido operar.

DH: -La pandemia acelera movimientos mundiales de reemplazar cosas que comprás afuera. Si yo tenía una call center en India y por la pandemia me quedaron todos afuera, si lo podemos hacer acá y trabajamos entre para hacer un modelo competitivo? ¿por qué no traerlo acá?

-Se habla mucho de justicia y la corrupción, no solo pública. ¿Cómo ven la cuestión de los valores en la Argentina de hoy?

RM: -Vemos con preocupación el funcionamiento de la Justicia, porque la justicia federal y nacional hoy está parada. Nos parece importante que la Justicia pueda empezar a trabajar en forma virtual. Tuvimos la confirmación de que el Consejo de la Magistratura va a pedirnos ayuda para la virtualización de la Justicia de manera que trabaje en forma remota. Y lo vamos a hacer.

-Además de los valores, IDEA tiene como objetivo hacer propuestas concretas, entre ellas, una impositiva. ¿Qué tienen en mente?

RM: -Veníamos trabajando hasta marzo con esos temas. De marzo a esta parte, la mayoría del ecosistema de IDEA se enfocó en #SeamosUno y ahora nos estamos enfocando en el coloquio (que se hará en octubre) y en otras actividades, como la experiencia de agroindustria en Rosario (de agosto) y en la experiencia management (prevista para noviembre). En el tema impositivo hemos avanzado bastante, y el Presidente ha dicho que quiere una reforma, así que ahí vamos a tener cosas para aportar.

-¿Creen que hay coincidencias?

RM: -Sí, en línea con lo que dijo Alberto Fernández. De ahí a cómo se materializa la propuesta o qué es lo que está pensando el Gobierno, es algo que todavía no sabemos. Sí ha dicho que el sistema es complejo por la cantidad de impuestos que hay, y eso forma parte del diagnóstico que tenemos. Habló de simplificar y notó que hay mucha carga sobre la demanda. Esas dos cosas están en línea con lo que pensamos en IDEA.

-¿Suma el impuesto a la riqueza?

DH: -Es parte del diálogo que hay que tener. Hay que buscar lo mejor para el momento. El diálogo es claro: hagamos la Argentina de todos y busquemos empresas que inviertan y generen empleo. Tenemos que estar todos: Gobierno, sindicatos y empresas.

SB: -También se necesitan los incentivos para que las empresas inviertan. En el segundo semestre va a haber muchas firmas necesitadas de inversión, y pensamos más bien en incentivos para que ocurran, porque la necesidad va a ser muy grande.

-Si bien la inflación ahora se desacelera, es algo excepcional. ¿Cuánto les preocupa que pueda haber una espiralización?

DH: -En este contexto, no veo presión desde la demanda. Hoy la demanda que hay es especulativa. Creo que hoy la gente de IDEA está preocupada por sostener un cierto volumen de negocios que permita mantener el empleo. La prioridad de todos, hoy, es el volumen.