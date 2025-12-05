Hidrovía: el Gobierno lanza una consulta sobre una licitación clave de la gestión Milei

El Gobierno dio un paso más para la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), que se conoce como Hidrovía. Ya tiene listo el pliego que considera casi definitivo y que lanzará, calcula, en 20 días.

Las empresas interesadas en este sistema de concesión por peaje a riesgo empresario y sin aval del Estado ya hicieron un trabajo previo que les significó un apurón a fines de 2024. Ahora lo podrán mejorar con algo más de tranquilidad, ya que mucho de lo que está en el pliego actual —se calcula un 70%— estaba presente en el anterior. Sigue, por ejemplo, la disposición para que no se puedan presentar empresas bajo control de un Estado, lo que deja afuera a la china CCCC.

Hubo un fallido intento hace un año, en el cual después de acusaciones cruzadas entre empresas, sumadas a costos que no cerraba, solo se presentó una compañía internacional, lo que motivó la baja de la propuesta. Esta vez se pusieron en marcha más consultas con los diferentes sectores para esbozar un nuevo pliego, que, como último paso para asegurar el consenso, será sometido a nuevas observaciones durante los próximos 10 días. Entró en escena también Naciones Unidas desde principios de año, en un rol clave como organismo auditor de todo el proceso.

Los puntos principales que contiene el pliego, que el Gobierno confía en que tendrá pocas modificaciones, son:

Certificación de las cuatro grandes por parte de Naciones Unidas : esto quiere decir que hay un aval para que las dos empresas belgas, Deme y Jan De Nul (que mantuvieron una feroz disputa el año pasado), y las dos holandesas, que son Boskalis y Van Oord, están capacitadas para cumplir con los requerimientos para la realización de los trabajos . Esto da por finalizada la guerra que se desató entre las empresas con acusaciones varias. “Ahora solo van a tener que laburar para generar la mejor oferta en vez de emplear tiempo y recursos en intentar bajar a sus competidores”, dicen fuentes allegadas al proceso. También están en el radar cuatro alianzas entre otras empresas que podrían llevar a ocho el total de oferentes.

: esto quiere decir que hay un aval para que las dos empresas belgas, Deme y Jan De Nul (que mantuvieron una feroz disputa el año pasado), y las dos holandesas, que son Boskalis y Van Oord, . Esto da por finalizada la guerra que se desató entre las empresas con acusaciones varias. “Ahora solo van a tener que laburar para generar la mejor oferta en vez de emplear tiempo y recursos en intentar bajar a sus competidores”, dicen fuentes allegadas al proceso. También están en el radar cuatro alianzas entre otras empresas que podrían llevar a ocho el total de oferentes. Precio del peaje: es un punto fundamental, ya que los usuarios consideran que es demasiado alto. El Gobierno apunta a que el precio inicial sea un 10% más bajo que el actual, para luego ir incrementándose, pero que, según las Naciones Unidas, no debe llegar a ser muy alto por razones obvias, pero tampoco demasiado bajo, de manera que no se pueda cumplir el contrato.

es un punto fundamental, ya que los usuarios consideran que es demasiado alto. El Gobierno apunta a que el precio inicial sea un 10% más bajo que el actual, para luego ir incrementándose, pero que, según las Naciones Unidas, no debe llegar a ser muy alto por razones obvias, pero Inversión estimada: US$400 millones en 25 años, con una prórroga de 5 más; es un período que podría extenderse tras la renegociación de obras que hoy no están contempladas.

US$400 millones en 25 años, con una prórroga de 5 más; es un período que podría extenderse tras la renegociación de obras que hoy no están contempladas. Operatoria de la licitación: es una e⁠valuación en 3 sobres, por puntaje.

es una e⁠valuación en 3 sobres, por puntaje. ⁠Menos costos para el ganador : Se le quita al concesionario la obligación (presente en el pliego anterior) de extremar medidas de seguridad para combatir la delincuencia en la Hidrovía, un rol que es del Estado y por el que cobrará 2 puntos porcentuales de la facturación.

: Se le quita al concesionario la obligación (presente en el pliego anterior) de extremar medidas de seguridad para combatir la delincuencia en la Hidrovía, un rol que es del Estado y por el que cobrará 2 puntos porcentuales de la facturación. Obligaciones ambientales: las que estaban en el pliego anterior (como la obligación de retirar cascos hundidos o el tratamiento de los derrames) quedan en cabeza del Estado mediante el cobro de un canon, que también será un par de puntos sobre la facturación.

las que estaban en el pliego anterior (como la obligación de retirar cascos hundidos o el tratamiento de los derrames) quedan en cabeza del Estado mediante el cobro de un canon, que también será un par de puntos sobre la facturación. Costos: ⁠Baja “considerable”, según el Gobierno comparado al procedimiento anterior.

⁠Baja “considerable”, según el Gobierno comparado al procedimiento anterior. Dragado: ⁠Profundización a 40 pies en los primeros siete años

⁠Profundización a 40 pies en los primeros siete años Más extensión: Incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía mediante dragado a 34/36 pies del Bravo, Guazú, Talavera. También, trabajos al norte de Timbúes consensuados con Paraguay, Brasil y Bolivia.

Incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía mediante dragado a 34/36 pies del Bravo, Guazú, Talavera. También, trabajos al norte de Timbúes consensuados con Paraguay, Brasil y Bolivia. Garantía: el oferente debe depositar una garantía de oferta de US$20 millones que serán devueltos si no obtiene la licitación. El ganador, por su parte, deberá depositar US$40 millones como garantía de cumplimiento de contrato por el plazo en que este esté vigente. Hay más costos en esta línea.

Comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, la licitación será una de las más importantes en manos del gobierno de Javier Milei. Su mayor eficiencia se traduce en más ingresos para la Argentina, ya que los barcos de carga más modernos no pueden salir completos por la falta de profundidad de los canales principales, lo que se traduce en mayores costos para exportar.

Para llegar a “buen puerto”, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la apertura del Proceso de Observaciones Previas a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares para la concesión de la Vía Navegable Troncal, con el respaldo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), que le aporta “transparencia, garantía de participación y competencia al proceso”, dice la comunicación oficial.

Se trata de una nueva instancia de participación para recibir aportes y observaciones de cara a la nueva licitación de la concesión de la VNT. Se suma a las reuniones que se mantuvieron durante el año para conocer las opiniones de los distintos sectores, muchos de los cuales se habían sentido excluidos del proceso anterior.

“Una vez finalizado el plazo de recepción, las áreas técnicas de la Agencia avanzarán con el análisis formal de las sugerencias recibidas. La Gerencia Legal y la Gerencia Técnica de la Anpyn tienen el mandato de elaborar un Informe Final, consignando los principales aportes”, explicaron desde el Gobierno.

Luego, se avanzará con el llamado a la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, a riesgo empresarial y sin aval del Estado. Un nuevo intento que podría ser definitivo.