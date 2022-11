IFE 5, de Anses: últimos días para inscribirse al bono, ¿hasta cuándo me puedo anotar?

escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya finalizó el pago de la primera entrega del refuerzo alimentario para persona sin ingresos, pero mantiene abierta la inscripción para todos aquellos que aún no se hayan anotado para recibir el beneficio y cumplan con los requerimientos del organismo previsional.

Desde que comenzó este proceso, la administración que conduce Fernanda Raverta informó que se podía solicitar esta ayuda estatal durante todo el mes de noviembre, por lo que las personas que todavía no lo hayan hecho tienen tiempo hasta el miércoles 30.

Para ello, la entidad cuenta con dos modalidades para inscribirse al subsidio. Por un lado, de manera presencial y sin turno previo, en cualquiera de las oficinas que este organismo tiene en todo el territorio nacional; y por el otro, mediante el sitio oficial de la Anses, desde el apartado Mi Anses, al que se ingresa con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En ambos casos, los interesados deberán completar un formulario que tiene carácter de declaración jurada y, por ese medio, se tomarán los datos personales y los referidos a la situación socioeconómica de cada postulante. Luego, la aprobación quedará pendiente hasta el análisis patrimonial que realice la Anses.

Cabe aclarar que, en estos casos, cobrarán el refuerzo alimentario en diciembre en una sola cuota de $45.000, dado que la entrega en dos meses diferentes -noviembre y diciembre- regía para todos aquellos que se hubieran anotado hasta el pasado 7 de noviembre.

Además, es importante señalar que -como sucede con todas sus prestaciones sociales- la Anses diagrama el cronograma de pagos de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios, siempre que cumplan con las condiciones dispuestas para recibir esta ayuda económica.

Quiénes pueden cobrar el “IFE 5″

En los primeros días de inscripción hubo largas filas en las sedes de Anses para cobrar el refuerzo alimentario Twitter

Este bono está destinado a personas de entre 18 y 64 años que no tienen un trabajo registrado, no son autónomos, monotributistas o monotributistas sociales, ni desarrollan tareas en casas particulares. En línea con esto, para cobrar los $45.000, no deben recibir ninguna asignación social de la Anses, incluidas las que se enumeran a continuación:

Jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales)

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Beca Progresar

Asignación por Embarazo para Protección Social

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Una vez recibida la solicitud, el organismo provisional analizará el patrimonio, bienes y consumos de los últimos meses de cada postulante, ya que tampoco podrán tener registrado a su nombre los siguientes bienes o servicios:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

Anses responde sobre el refuerzo alimentario

La Anses informó que, hasta el momento, fueron 1.019.956 personas las que cobraron la primera cuota de $22.500. Según estos datos preliminares, de ese total, el 39 por ciento son mujeres y el 61, varones; y se distribuye de la siguiente manera:

Buenos Aires: 351.593

Santa Fe: 80.477

Córdoba, 69.434

Santiago del Estero: 49.606

Tucumán: 48.823

Chaco: 48.722

Salta: 46.039

Mendoza: 44.242

Corrientes: 41.588

Misiones: 33.520

Entre Ríos: 30.759

San Juan: 25.722

Jujuy: 24.697

CABA: 23.927

Formosa: 22.590

Catamarca: 14.236

Río Negro: 12.568

San Luis: 12.047

La Rioja: 10.720

LA NACION