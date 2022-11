Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y cuánto les corresponde en diciembre 2022

escuchar

Diciembre llega con la expectativa por el cobro del aguinaldo o SAC (Salario Anual Complementario) para los trabajadores en actividad y para los jubilados que, el mes próximo, recibirán un nuevo aumento dado por la ley de movilidad.

De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán un 15,62 por ciento de aumento en sus haberes previsionales, además de un bono de $10.000 para las jubilaciones mínimas, el cual decrecerá proporcionalmente hasta llegar a $7000: el dinero que le corresponde a los que reciben las jubilaciones superiores. Este bono se entregará en diciembre, enero y febrero, y pasado ese período se evaluará si esa ayuda estatal se mantiene o si se da por finalizada.

Además, en diciembre, se liquidará el medio aguinaldo de la segunda parte de 2022 que, en el caso de los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), se dará en la misma fecha de cobro en la que se abona la prestación original.

Si bien aún no se publicó el calendario de pagos de diciembre, que habitualmente figura en el sitio oficial de la Anses, es sabido que la primera semana del mes corresponde a las Pensiones No Contributivas; la segunda y tercera, a las jubilaciones mínimas; y la cuarta coincide con las jubilaciones superiores.

Cuáles son los montos de las jubilaciones para diciembre de 2022

En diciembre al aumento en las jubilaciones y el bono extraordinario, se suma la liquidación del aguinaldo Shutterstock - Shutterstock

Con la suba anunciada, el haber mínimo pasará de $43.352,63 a $50.124 y el máximo, de $291.721,85 a $337.289 (valores en bruto). Además, cabe resaltar que el aguinaldo a cobrar en el último mes del año se calculará sobre estos valores actualizados.

El aumento está dado por la actualización que proviene de la ley de movilidad previsional, que implica una modificación cada tres meses. Por este motivo, la suba de los montos de diciembre -el cuarto reajuste de 2022- será del 15,62 por ciento.

Con estos nuevos valores más el bono para jubilados, la jubilación mínima ascenderá a $60.124 y, con el medio aguinaldo de diciembre, alcanzará los $85.186. Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán a ser de $107.249 y, con el medio aguinaldo de diciembre, llegarán a los $157.373.

Cuando cobran el aguinaldo los trabajadores en actividad

En el caso de los trabajadores en actividad, el pago del medio aguinaldo de diciembre de 2022 comenzará a partir del lunes 19 de diciembre. Sin embargo, los empleadores cuentan con un período de gracias para la liquidación del SAC, que tiene como límite el 23 de diciembre; es decir, el día previo a las fiestas de fin de año.

Cómo tramitar la jubilación sin aportes

La Anses cuenta, además, con una prestación particular para aquellas personas que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse: la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM). Esta asistencia está destinada a aquellos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes para tramitar la jubilación ordinaria y les posibilita el cobro de hasta el 80 por ciento de un haber jubilatorio.

Los requisitos para tramitar una PUAM son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Contar con los datos personales y relaciones familiares actualizados en Mi Anses.

Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si se cobra una jubilación o pensión, es necesario renunciar a ella para iniciar el trámite de la pensión universal para el adulto mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

LA NACION