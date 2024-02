escuchar

En los últimos días, los vecinos bonaerenses recibieron con sorpresa la boleta del impuesto inmobiliario urbano de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Aunque la legislatura había aprobado aumentos con un tope de 200%, en algunos casos, las facturas llegaron con incrementos cercanos al 300%.

El alza fue confirmada oficialmente, con un matiz: desde ARBA explicaron que ese mayor aumento fue por la caída de beneficios impositivos que rigieron hasta 2023.

A finales de diciembre, la legislatura bonaerense sancionó la ley impositiva 2024. Aunque la propuesta impulsada por el gobernador Axel Kicillof pretendía que el 90% de los contribuyentes tuviera aumentos iguales o menores al 200%, y el 10% restante subas del orden del 300%, el bloque opositor conformado por Juntos (PRO, UCR y CC) negoció que se baje el tope a 200% para los patrimonios más elevados y a 130% el piso, en lugar del 140% propuesto.

Sin embargo, entonces también se decidió discontinuar el descuento a contribuyentes cumplidores. El mismo contemplaba un beneficio del 10% por pago a término y del 10% por adherirse a la boleta electrónica. Es decir, de cumplir ambos requisitos, se podía reducir la deuda en un 20%.

“La bonificación fue una política que definió la provincia el año pasado para generar mayor adhesión al débito automático o a la boleta por email, para además fomentar el buen cumplimiento. Pero entendimos que estos dos beneficios consiguieron el objetivo que buscábamos, por lo cual no tenía sentido continuarlo”, explicaron desde ARBA a LA NACION.

Ejemplo de dos facturas de ARBA con el impuesto inmobiliario, en octubre 2023 versus febrero 2024

Eso significó un fuerte golpe al bolsillo de los contribuyentes y explica por qué algunas facturas llegaron este año con aumentos por encima del 200% estipulado por ley. Por ejemplo, una casa que se ubica en la localidad de Pilar pagó el año pasado $27.037 en cinco cuotas bimestrales, mientras que este febrero recibió una cuenta por $102.000. Es decir, un aumento final del 277%.

Otro caso. En octubre pasado, un vecino bonaerense de Beccar recibió una factura de ARBA por $28.540,60: si bien el impuesto era de $35.148,70 (con $421,70 extra por el Fondo Educativo), se aplicó un 10% por pago a término (-$3.514,90) y otro 10% por boleta electrónica (-$3.514,90). Ese mismo contribuyente recibió este mes una boleta por $108.197,60, de los cuales $106.598,70 correspondieron al impuesto actualizado y $1598,90 al el Fondo Educativo. Aunque el impuesto en sí mismo aumentó un 203,27%, la factura cuesta un 279,1% más. LA NACION revisó media docena de casos similares.

“En un contexto donde todo aumenta, y donde lo único que no suben son los salarios, al gobernador se le autorizó un 200% de aumentos. Y encima, desde ARBA dejaron de aplicar el descuento al buen contribuyente”, dijo la diputada nacional Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos.

La legisladora contó, además, que en los últimos días la diputada provincial Maricel Etchecoin presentó un proyecto de ley en la legislatura para que se aplique siempre este beneficio, “porque no es lo mismo esforzarse para tener las cuentas al día, dejando de consumir determinadas cosas para hacerle frente a la cuota, que no tener el descuento. Realmente los incrementos que llegaron no se explican y están por lo encima de lo estipulado”, afirmó. Campagnoli alertó además sobre las subas en las redes sociales e inició una campaña para revisar las facturas que les llegaron a los contribuyentes.

ATENTI bonaerenses! @arba no carga las boletas en su pagina, pero han llegado AUMENTOS del 300% en el impuesto inmobiliario que vence el 21/2. Del mio me a noticié al ver la cifra en la pagina de mi banco. Excede el aumento autorizado. Estamos desde la @CCARIPba analizándolo. — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) February 6, 2024

Los aumentos en el impuesto inmobiliario urbano movilizaron a los vecinos, quienes crearon una petición en Change.org titulada “Exigir a ARBA la revisión del incremento ilegal del impuesto inmobiliario”. Al momento, acumula 15.669 firmas. “¡Hoy vi ARBA y casi muero! La de Talar me la multiplicaron por cuatro y, según salió, no podían subirla más de tres, que ya era un disparate”, explicó una contribuyente. “¿A alguno le vino la boleta de ARBA de Kicillof? Me aumentó más de 300%”, respondió otro.

En diálogo con LA NACION, fuentes de ARBA explicaron que “de ninguna manera” se aplicaron aumentos en el impuesto inmobiliario por encima de lo aprobado por la Legislatura. Y señalaron que la suba promedio por este concepto es del 203,5%, el cual “incluye los fondos educativos”.

Según la Ley impositiva, se prevé un tope del 140% de incremento hasta el tramo 4 ($5.054.912 de valuación inmobiliaria), equivalente al 21% de las partidas; del 180% hasta el tramo 8 ($9.310.820), lo que representa el 27% de las facturas; un máximo de 190% hasta el tramo 11 ($17.384.452), que involucra al 28%; y un tope del 200% hasta el tramo 16 ($121.800.000), que abarca al 23% de las partidas.

Aumentos del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, según ARBA

Por encima de esa escala, que son un total de 30.000 viviendas, se aprobó la aplicación de una “función logarítmica donde los incrementos de aumento libre se reconvierten en aumentos de forma suavizada y progresiva”. En esos casos, sí pueden exhibirse aumentos mayores al 200% del impuesto.

“Suponiendo que un contribuyente pasó de pagar $100 a $300, es un aumento del 200% establecido por la ley. Pero si a esos $100 se le aplicó un descuento del 20% el año pasado, entonces pagó $80. Y, frente a los $300 actuales, es una suba del 275%. Aunque la percepción es que el impuesto aumentó por encima del tope, claramente no es así. Además, la inflación febrero/febrero fue de 280%, así que se estaría pagando el mismo impuesto que el año pasado en términos reales”, remarcaron desde ARBA.

Desde el organismo recaudador agregaron que se puede pedir revisión de boleta en la página web del organismo en la sección “Atención, Reclamos y Consultas”. Además, recordaron que, a partir de la próxima cuota, el ajuste se actualizará por inflación, por lo que hay un “beneficio” para quienes abonen el año completo.

“Ya estaba cubierta toda la inflación con el ajuste de 200% (fue de 211,4% en 2023, según el IPC del Indec). Pero además se arrobaron el derecho de hacer más ajustes durante el año, por lo que son sumamente preocupantes los incrementos que se vienen. Hay que recordar que el impuesto inmobiliario junto con ingresos brutos son dos impuestos esenciales que tienen las provincias para solventar sus gastos. De fondo, esto puede estar ligado a que a las provincias les llega menos dinero del estado nacional. Pero hay que tener en cuenta que el contribuyente no es una vaca lechera y que este tipo de cuestiones pega muy fuerte en los bolsillos”, cerró el tributarista Santiago Sáenz Valiente, socio del estudio SSV y Asociados.