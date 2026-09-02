Inversión y empleo: Banco Provincia participó de Expo Industrias y Servicios

La industria atraviesa un escenario de transformaciones y desafíos que impactan sobre las decisiones de inversión, el nivel de actividad y el empleo. Ese fue uno de los ejes de la exposición que brindó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, en el marco de Expo Industrias y Servicios 2026, en La Rural.

El encuentro reunió en La Rural a empresas, startups, instituciones y organismos públicos y privados. Allí, frente a representantes del sector productivo, Cuattromo presentó una mirada acerca de la coyuntura económica y puso el foco en algunos de los indicadores que permiten analizar el momento que atraviesa la industria: la utilización de la capacidad instalada, la inversión, el empleo y el acceso al crédito.

Juan Cuattromo, Presidente de Banco Provincia, en su visita a la Expo Industrias y Servicios para participar del panel. Tomas Morrison

La exposición se realizó del 25 al 27 de agosto en La Rural, y reunió a relevantes actores del entramado productivo argentino. Tomas Morrison

Uno de los puntos que destacó fue el nivel de actividad de las instalaciones industriales. “Las máquinas están sin uso. Y uno de los efectos es que la inversión no crece”, sostuvo durante el panel titulado “Financiamiento productivo para la industria que invierte”. Según los datos que compartió, la inversión registra este año una caída del 7% en términos reales. El diagnóstico también incluyó la evolución del empleo y la cantidad de empresas. De acuerdo con las cifras presentadas por Cuattromo, durante el período analizado se perdieron 300.000 puestos de trabajo y 30.000 empresas.

Cuattromo acompañó la charla con una presentación que apoyaba sus dichos con estadísticas y cifras de la industria. Tomas Morrison

Cómo lograr que el crecimiento de algunos sectores llegue a la industria

Durante su exposición, el presidente de Banco Provincia también se refirió al desempeño de algunos sectores que actualmente presentan mejores niveles de actividad, entre ellos la minería, los hidrocarburos y el agro. El desafío, planteó, está en lograr que el crecimiento de estas actividades se articule con el resto de la economía y genere oportunidades para las cadenas de valor locales. Sin esa conexión, advirtió, su expansión “no va a tener impacto en la industria, el salario y el empleo”.

La discusión adquiere especial relevancia para las pequeñas y medianas empresas, que ocupan un lugar central en las cadenas productivas y necesitan capital de trabajo y herramientas de financiamiento para sostener sus operaciones e incorporar nuevas inversiones.

En ese punto, el crédito aparece como uno de los instrumentos para acompañar la actividad. Cuattromo destacó la estrategia adoptada por Banco Provincia para incrementar el financiamiento destinado a empresas y comercios.

El crédito como herramienta para sostener la actividad

Para Banco Provincia, la participación en este tipo de espacios forma parte de una estrategia de acompañamiento al entramado productivo, con herramientas financieras orientadas a las necesidades de empresas y PyMEs. En ese marco, la entidad presentó durante la exposición las alternativas de financiamiento de Pactar Digital, su plataforma para concretar operaciones de compra y venta de manera 100 por ciento digital, con opciones de financiación en pesos.

El Stand de Banco Provincia en la Expo Industrias y Servicios se focalizó en la presentación de su herramienta Pactar Digital. Tomas Morrison

La herramienta permite a quienes compran acceder a financiamiento en pesos, mientras que las empresas proveedoras pueden cobrar sus operaciones de manera inmediata y sin asumir riesgo crediticio. Durante la exposición, los clientes pudieron acceder a condiciones especiales, con tasas desde 0% y plazos de hasta 360 días.

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