Inédito: el BCRA debió volver a vender reservas pese a un feriado parcial en Estados Unidos

El estado de ebullición en que se encuentra el mercado local en vísperas de unas elecciones que, se estima, obligarán al Gobierno a definir rumbos en cuestiones sobre las que -hasta aquí- se negó a avanzar o delinear al menos, quedó la la vista en el elevado volumen que volvió a operar la plaza cambiaria: se concretaron operaciones de contado por US$464,2 millones, monto 39% inferior al transado ayer, pero en línea con los US$435,4 y 457,1 millones negociados lunes y martes, respectivamente.

Lo llamativo es que dicho volumen se registró aun cuando parte de la actividad estuvo cancelada por la vigencia de un feriado parcial en Estados Unidos (por conmemorarse el Día del Veterano de Guerra) lo que impidió se realicen aquellas operaciones para liquidar durante el día en el exterior.

En circunstancias más “normales”, cuando esa referencia no está, el monto de negocios en la plaza local se reduce entre un 50% y 75%, algo que no se verificó en la fecha por el nivel de incertidumbre que existe.

Intensa actividad en todos los mercados, incluídos los de futuros, a pesar del feriado de hoy en los EEUU — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 11, 2021

La inusual situación obligó al Banco Central (BCRA) a seguir aportando reservas propias al mercado, algo que no había sucedido en ocasión de un feriado total o parcial en Wall Street en los últimos años y -menos aún- durante la vigencia de un cepo que limita la demanda. “No recuerdo una fecha similar en la que el BCRA haya tenido que vender”, refirió un experimentado operador a LA NACION mientras buceaba en un excel con sus estadísticas.

Lo concreto fue que la entidad que conduce Miguel Pesce debió volcar otros US$40 millones al mercado (8,3% de las divisas operadas), con lo que ya se desprendió en lo que va del mes de unos US$360 millones sólo por intervenciones de venta en el mercado de contado (cifra supera los US$ 500 millones si se consideran los dólares que dilapida para mantener precios apenas testimoniales de algunos dólares financieros).

Lo hace, además, cuando no deja de estimular la dolarización al seguir emitiendo pesos descontroladamente para asistir al Gobierno aun cuando son visibles las señales de huida de la moneda nacional.

Hay que recordar que, anoche trascendió, que el último viernes “imprimió” otros $50.000 millones que se agregan al récord de $352.712 millones emitidos con igual fin en octubre para potencial el gasto con fines electorales.

“En las últimas cuatro semanas el ritmo de emisión monetaria se ubica en torno a los $78.000 millones semanales en promedio. Y en lo que va del año las transferencias desde el BCRA suman $1.36 billones (3,2% del PBI), que podrían sumar $1.7 billones (4% del PBI) hasta diciembre, teniendo en cuenta la alta estacionalidad del gasto público en noviembre y diciembre”, detalló la consultora Delphos Investment.

El informe detalla el impacto que esto tuvo en liquidez del sector privado. “El agregado monetario M2 privado, que comprende el circulante más las cajas de ahorro y cuentas corrientes en manos del sector privado, está creciendo al 46,5% interanual, aumentando 4 puntos porcentuales en los últimos 30 días, lo que posibilita tanto presiones inflacionarias como cambiarias en la previa electoral”, detallaron.

Las crecientes dudas sobre la continuidad de la política cambiaria, aunque trascendió que tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el ministro de Economía, Martín Guzmán, se comprometieron a mantenerla al comenzar esta semana en una cena mantenida con representantes de 4 multinacionales en la Quinta de Olivos, surgen de la menguante tenencia de reservas propias que vuelve a mostrar el BCRA, en especial porque se produce en momentos en que el mercado local tiene un natural desbalance hacia la demanda de divisas y la Argentina enfrenta fuertes compromisos de pago en los meses que vienen.

Es decir, porque nadie en el mercado desconoce que las cuentas -siguiendo esta tendencia- no cierran.

“Con la metodología de contabilidad más difundida en el mercado las reservas netas del BCRA alcanzarían un valor negativo de US$ 2140 millones en marzo, aunque no creemos que este escenario llegue a darse, ya que antes el Gobierno restringirá aún más el acceso a los dólares comerciales y financieros, afectando consecuentemente la recuperación económica. Pero si el BCRA decidiera recurrir a la porción no ejecutada del swap chino llegaría a marzo con reservas netas positivas por US$ 2934 millones”, explicó en la consultora Analytica en un informe en que recuerda que eso ya sucedió durante el año 2014 cuando Pesce era vicepresidente del BCRA y se utilizaron US$ 11.000 millones de ese acuerdo.

Todo ocurrió en una rueda en la que el dólar mayorista o comercial cerró a $ 99,97/100,17 por unidad, apenas dos centavos arriba del cierre de ayer con lo que consolida su rezago. Y en la que el dólar paralelo o blue se mantuvo firme avanzando hasta los $206,50 para la venta promedio en la zona metropolitana, lo que supone un nuevo récord nominal.