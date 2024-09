Inflación, dólar y crecimiento: las cinco variables del Presupuesto, que llamaron la atención de los economistas

Escuchar

Menos de 24 horas después de que se presentara el proyecto de Presupuesto para 2025, el texto que ingresó anoche al Congreso ya fue revisado por los analistas económicos, que resaltaron al menos cinco variables de “difícil” cumplimiento en las proyecciones del Gobierno. Las principales se centran en las estimaciones de inflación y de generación de dólares que espera el Ministerio de Economía para los próximos meses, que son consideradas demasiado “optimistas”.

Luego de un año de no tener presupuesto oficial, ya que el de este 2024 es una extensión del de 2023, ayer antes de la medianoche el Gobierno presentó sus estimaciones sobre variables clave, como la expectativa de crecimiento de la economía para los próximos años, que luego son utilizadas por todos los gobiernos provinciales para armar sus propios presupuestos locales.

A continuación, las cinco variables que generan dudas entre economistas:

Inflación

El proyecto de presupuesto estima que este año finalizará con una inflación de 104,4%. Eso significa que, en el último cuatrimestre del año, tiene que haber una tasa de inflación promedio mensual inferior al 1,2%, como marca la consultora Outlier. Es que solo hasta agosto el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado fue 94,8%.

Para el año próximo, el Gobierno estima una inflación de 18,3%, mientras que, para 2026, la variación promedio de precios sería 11,6%. Además, el Ministerio de Economía estima llegar a un dígito de inflación en su último año de mandato, cuando sería 7,4% anual.

Estos datos se contraponen con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el Banco Central entre consultoras económicas y bancos. Según el último informe, la inflación cerraría el año en 122,9% y en ningún momento se perforaría el piso de 3% mensual. Asimismo, el mercado espera una inflación de 38,4% el año próximo (sería 1,4% mensual) y de 25% en 2026.

Tipo de cambio

El Gobierno espera que el tipo de cambio oficial, que actualmente es $961, sea $1020 a fin de año. Es decir, es consistente con la estrategia del Banco Central de mantener la devaluación mensual de 2% hasta el último día de diciembre.

Para fin de 2025, el Ministerio de Economía estimó un dólar oficial de $1207; es decir, subiría en línea con la inflación que proyecta el Gobierno de 18,3% para el año próximo.

“El escenario 2025 solo sería consistente con una unificación cambiaria que logre que el CCL converja al oficial, que no se retrase demasiado en el año y que sea seguida por un régimen con nula o baja flotación. Lo dicho tiene requerimientos de reservas elevados”, dijo la consultora Outlier.

En el mercado surgen dudas acerca de la capacidad del Gobierno de sostener un tipo de cambio apreciado con reservas netas negativas en torno a los US$5000 millones. Sobre todo, teniendo en cuenta que, al eliminarse la aplicación del impuesto PAIS sobre la compra de dólares a fin de año, a partir de 2025 se abarata el tipo de cambio para transacciones con tarjeta y para las importaciones.

Crecimiento económico

El Gobierno estima que la economía caerá 3,8% este año, en línea con las proyecciones del mercado, pero señala que habrá un rebote de 5% en 2025, más optimista que las estimaciones de crecimiento de 3,5% que creen los analistas privados.

Para lograr ese crecimiento, el Gobierno espera un crecimiento de 9,9% de las inversiones, motorizadas por el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y por los dólares que ingresarán del blanqueo; un aumento de 4,5% del consumo privado, derivado de un crecimiento del poder adquisitivo gracias a que los salarios crecerán más que la inflación, y a una suba de 4% del consumo público. Asimismo, cree que el valor de las exportaciones subirán 9% el año próximo y que las importaciones aumentarán 13,4%.

Generación de dólares

Pese a la fuerte apreciación del tipo de cambio, que permitirá abaratar las compras del exterior, y al rebote de 5% que espera el Gobierno para la actividad económica, el presupuesto del año próximo cree que las importaciones subirán solo 13,4%. Sumado al aumento de las exportaciones, el Ministerio de Economía estima que el año próximo tendrá un superávit comercial de US$20.748 millones, casi levemente menor a los US$21.972 millones que habría este 2024 (acumulado hasta julio hay un superávit comercial de US$12.262 millones).

“Las proyecciones de crecimiento no parecen consistentes con las del comercio exterior. Se proyecta una fuerte recuperación de la actividad económica en 2025 (+5% real), después de una caída de 3,8% en 2024. Sin embargo, el saldo de bienes y servicios casi no se resiente, reduciéndose solo en US$1000 millones, con valores exportados desacelerando e importaciones acelerando. La aceleración de las importaciones parece demasiado baja, especialmente si se considera que se proyecta para 2025 una fuerte recuperación de la inversión”, dijo la consultora Outlier.

Recaudación

En el proyecto de presupuesto, el Gobierno ratifica que el impuesto PAIS, que grava la compra de dólares, no se mantendrá en 2025. Este año, el tributo le generó al fisco ingresos por un total de casi $5,4 billones.

Para compensar esa baja, el Ministerio de Economía calcula que se duplicarán los ingresos por derechos de exportaciones (retenciones) con relación a este año, los ingresos por impuestos a los combustibles subirán 155% y el cobro por monotributo, 197%.

Además, crecerá la recaudación por Seguridad Social, probablemente porque se supone una recuperación de los niveles de empleo y salarios reales, y de Ganancias, como resultado de la incorporación de la cuarta categoría.

“Hay una expectativa de precios de commodities mejores que este año, como la soja. Ahora estamos pasando una etapa de precios de commodities muy malos. Hay expectativa de que eso mejore mucho, al igual que la producción. También vemos que se van a mover la exportación de otros sectores que va más allá de lo agrícola, como el energético y el complejo petroquímico”, explicó ayer Carlos Guberman, secretario de Hacienda, en una nota de LN+.

Las estimaciones, sin embargo, no convencieron a los analistas económicos. “La administración de Javier Milei propone al Congreso un proyecto de presupuesto nacional que consagra el déficit fiscal cero para 2025, pero no presenta un plan consistente y creíble sobre cómo lograrlo. Lo único que está abierto a discusión es si el Congreso está dispuesto o no a consagrar ese pilar de la gestión mileísta. No se ofrece un espacio para debatir el plan en sí, es decir, cómo alcanzarlo y sostenerlo. En este sentido, con este conjunto de proyecciones y previsiones inconsistentes, el Gobierno demuestra que no está dispuesto ni interesado en entablar esa discusión, asegurándose así una considerable discrecionalidad en el asunto. Probablemente, al igual que sucedió este año, porque sabe que muchas decisiones las tomará sobre la marcha”, concluyó la consultora Outlier.