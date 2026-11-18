En la Argentina, pedir un préstamo personal cuesta caro. Más allá de los intereses que cobra el banco, por cada peso que se pide de financiamiento hay una batería de impuestos nacionales, provinciales y municipales que encarecen la operación un 39%. Se trata de la carga impositiva más elevada de todo el mundo, de acuerdo con un informe de la consultora BDO.

El trabajo, elaborado para la ONG Lógica, analizó la incidencia de esos cuatro tributos en 30 economías, que en su conjunto representan el 84% del PBI mundial, e incluye a la mayoría del G20 y de Sudamérica. La Argentina quedó primera en el ranking general, mientras que detrás de ella se ubicaron Turquía (con una carga impositiva del 30%), Uruguay (22%), México (16%) y Paraguay (10%).

En sexto puesto se encuentra China, con una carga fiscal del 6,77%. Le siguen Italia (5,15%), Brasil (4,88%), Colombia (1,64%) y Francia (0,31%). Incluso, hay 20 economías que no gravan a los préstamos personales con ningún tipo de impuesto. Esta lista incluye economías como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, Países Bajos, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Suiza.

Otra manera de verlo: un crédito personal en la Argentina es casi 30% más gravoso que el de Turquía, que ocupa el segundo lugar de la lista. También es casi un 80% más gravoso que en Uruguay, que lidera el tercer puesto del ranking. Y multiplica por 11 el promedio de los 29 países (3,33%).

En la Argentina se encarece un 39% el crédito personal por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Fuente: BDO y Fundación Lógica

“La Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos. Es el único país que aplica simultáneamente los cuatro impuestos sobre préstamos a individuos. Mientras en el mundo, en general, se desgrava el crédito, en la Argentina es donde más se lo grava, incluso en la comparación con la carga fiscal sobre las otras actividades principales de nuestro país. Los demás países no aplican impuestos sobre el financiamiento porque lo aplican al producto cuya compra se financia; no gravan doblemente, porque eso implicaría menor consumo, menor actividad y, en su caso, también menor recaudación fiscal. El crédito que el mundo promueve, la Argentina lo desalienta”, afirmó Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina.

Así, de cada $1400 que se pagan para acceder a un préstamo personal, unos $1000 son intereses que cobra el banco y otros $400 corresponden a impuestos. Al desglosar aún más la maraña impositiva, esta carga se explica por el pago del impuesto al valor agregado (equivalente a $240, al seguir con el ejercicio), Ingresos Brutos ($100) y tasas municipales ($50).

La particularidad local no está solamente en las alícuotas, sino también en la acumulación de gravámenes. La Argentina es el único de los 30 mercados relevados que aplica los cuatro impuestos de incidencia directa sobre los préstamos personales. En otros países se cobra uno (11 naciones), dos (Colombia, Turquía e Italia) o tres tributos (China), mientras que en 14 no aplican ninguno de esos cuatro impuestos sobre el financiamiento.

El informe desagrega la posición argentina en cada uno de los gravámenes. En el caso del IVA, el país ocupa el segundo lugar, con una alícuota del 21% sobre los intereses, apenas por debajo de Uruguay (22%) y por encima de México (16%). En Ingresos Brutos también aparece segundo, con una tasa promedio del 8,75%, detrás de Turquía (15%).

La situación es todavía más desfavorable en el caso de las tasas municipales. La Argentina lidera el ranking de tasas, con una carga promedio del 4,12% sobre los intereses, frente al 1,61% de Colombia, que ocupa el segundo puesto. También encabeza el listado del impuesto de sellos, que se aplica sobre el monto del préstamo y no sobre los intereses: la tasa promedio es del 1,33%, por encima de Chile (0,79%) e Italia (0,25%).

De cada $1400 prestados, $400 son impuestos. Fuente: BDO y Fundación Lógica

“Los impuestos tornan tan gravoso el producto, el préstamo, que casi lo elimina. Este problema se viene agravando desde hace décadas. Por ejemplo, Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que la Argentina y los impuestos son la primera causa de la diferencia. Por ello, en el crédito, el problema es binario: es la moto o auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace. Para que el crédito pueda desarrollarse, es necesario bajar significativamente la carga fiscal que deben soportar quienes quieren acceder a un crédito”, afirmó Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.

Otro de los puntos que analiza el informe es cómo se distribuye la recaudación. De cada $100 que se pagan en impuestos sobre los intereses de un préstamo personal, $69 quedan en manos de las provincias y los municipios. De ese total, $38 corresponden a Ingresos Brutos y tasas municipales, mientras que otros $31 provienen de la mitad del IVA que se distribuye a través del régimen de coparticipación. A ese reparto se suma el impuesto de sellos, cuya recaudación es íntegramente provincial.

" Al haber los impuestos cruzado la línea de lo gravoso hacia lo prohibitivo, se suprimió el derecho a un crédito accesible a toda una generación. Es el momento para que el crédito vuelva a los argentinos. Corresponde a los bancos y al tercer sector hacer saber este descontrol, a los políticos bajar sustancialmente los impuestos y al resto de la sociedad civil exigirlo, para que la Argentina deje de ser el país más gravoso del mundo para convertirnos en un país con gastos e impuestos lógicos y, en suma, un país lógico", cerró Olivero.

La carga impositiva no es ajena a las autoridades del Banco Central. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, ha remarcado que la carga impositiva absoluta sobre el costo financiero total promedio es del 25%, sobre todo por impuestos provinciales y tasas municipales. Si bien admitió que también se cobra el IVA, explicó que parte se redistribuye también entre los gobernadores. “Se ve que es fácil recaudar”, dijo durante la Conferencia Anual del IAEF en septiembre de este año.