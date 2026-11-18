La senadora por la Libertad Avanza Patricia Bullrich afirmó esta noche que, para que el Gobierno gane las elecciones el año próximo y el proyecto del presidente Javier Milei reelija, “la gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, y reclamó al ministro de Economía Luis Caputo más medidas de alivio y baja de impuestos para las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que ganar las elecciones, lograr que el proyecto reelija, y para que reelija tiene haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”, remarcó la jefa del bloque del oficialismo en el Senado, en un nuevo gesto de diferenciación del Gobierno.

Al participar de un panel en el Finance Summit organizado por la firma de auditoria y consultoría BDO, Bullrich sostuvo que el factor más importante para ganar las elecciones es cómo está la economía de cada argentino. “Ahí hay que poner el foco este año, pensar cómo va a llegar cada argentino, para renovar la esperanza”, dijo. Y amplió la idea: “Cada persona va a decidir si renueva una esperanza [en 2027]. Si lo hace significa que la gente nos dijo que el proyecto le traerá un beneficio en los próximos cuatro años. Para que pase eso, hay que percibir algo de ese beneficio ahora”.

Si bien explicó que los planes de estabilización como el que está aplicando el Gobierno pueden demorar en mostrar resultados, admitió que los reacomodamientos generan una “economía dispar”. En ese sentido, agregó que uno de los mayores problemas que enfrenta hoy el Gobierno es lograr que la desindexación del programa económico mantenga un salario que cubra las expectativas de la población.

“Si lo miras en dólares [en referencia al salario], no está mal frente a países vecinos, pero cuando lo pensás en capacidad de consumo, los argentinos estaban acostumbrados a no pagar una cantidad de cosas, como la luz y los servicios, y eso genera reacomodamientos muy fuertes en los ingresos familiares”, dijo.

Patricia Bullrich: "Hay que ganar las elecciones sí o sí para que el proyecto reelija" Rodrigo Néspolo

Por ese motivo, continuó, muchos argentinos se preguntan hoy “cuándo la economía le llega a la industria, a la construcción, al comercio”, y pidió al equipo económico que implemente más medidas para que los beneficios empiecen a llegar antes de las elecciones.

“Para no volver al péndulo necesitamos que a los argentinos que dependen de un salario, de la construcción, de la industria, que tiene que competir en igualdad de condiciones con cualquier país del mundo, les llegue ese empujón”, afirmó. Y subrayó: “La gran clave es ganar la selecciones, para asegurar la continuidad del proyecto. Si hacés todo bien pero perdés las elecciones, no hiciste todo bien. Esa es la ratificación de que el rumbo se mantiene”.

Pese a marcar nuevamente diferencias con la política que está siguiendo el Gobierno, la senadora aseguró que “no es un riesgo”, sino “socia del proyecto”, y sostuvo que para conservar el año que viene los “seis millones de votos” que ella le aportó a la Libertad Avanza en la segunda vuelta electoral en 2023 hay que poner el foco en la economía.

“La Argentina tiene un tema y mucha gente dice soy liberal y me gusta el capitalismo, pero cuando no le llega [el beneficio de las medidas] le gusta menos”, advirtió, de cara a 2027.

Igual, consultada sobre cómo está su relación con el Presidente, de 1 a 10, respondió “10, como siempre”.

No obstante, insistió en que hay que tomar más medidas para mejorar la situación del metro cuadrado de la población. “Cuanto más cosas podamos plantear para que el metro cuadrado, las pymes, los comercios, la construcción, la industria, avancen, mejor, porque el tiempo para que le lleguen [las mejoras] al conjunto de los argentinos va a ser más lento. Vaca muerta no llega rápido a todos los argentinos y la minería demora”, dijo.

Ahí, pidió una baja de impuestos para las pymes. “Tenemos algún margen para bajar algún impuesto a quienes están haciendo un gran esfuerzo. Las pymes no tienen absolutamente nada. Tenes el RIGI, el RIMI... Hay muchas cosas para hacer con el comercio”, aseguró. Y cuestionó los impuestos en la tasa de interés.

“El tema de las tasas, los impuestos a la tasa de interés, ya le dije a Toto [por Luis Caputo], estudialo. Un mínimo no imponible para empresas pequeñas y medianas empresas”.

Suspender los embargos, reconoció, está bien como medida, pero “necesitamos ir un paso antes de que te tape el agua. Está bien lo de los embargos, pero hay que ir un punto antes”.

“Tenemos que ganar las elecciones sí o sí. Siempre las elecciones las padecés hasta el último día, a menos que tengas 30 puntos de diferencia. El factor mas importante es cómo está la economía de cada argentino. Ahí hay que poner el foco este año. Tiene que estar ahí, pensar cómo va a llegar cada argentino, para renovar la esperanza”, remarcó.

Por último, dijo que el Gobierno logrará suspender las PASO para 2027 en el Congreso: “Va a salir”.