Infraestructura aeroportuaria: aseguran que una negociación pendiente demora inversiones por más de US$600 millones

La polémica salida de Facundo Leal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) dejó en suspenso la renegociación de la concesión de 35 aeropuertos administrados por Aeropuertos Argentina, empresa perteneciente a Eduardo Eurnekian a través del holding Corporación América Airports.

Según fuentes del sector, la compañía -que nació en 1998 tras ganar la concesión a 30 años para modernizar y operar la red de aeropuertos- está próxima a completar el plan de inversiones por US$606 millones comprometido con el Estado tras la prórroga acordada durante la pandemia y sostienen que, sin una redefinición de la concesión vigente hasta 2038, no podrá poner en marcha una nueva etapa de obras de infraestructura por más de US$600 millones.

La negociación entre el Gobierno y Aeropuertos Argentina atraviesa un momento de incertidumbre. Después de varios meses de conversaciones técnicas durante 2025, el expediente que buscaba redefinir las condiciones de la concesión quedó paralizado. Días después del alejamiento de Leal, el nuevo directorio del Orsna, encabezado por Noelia Ruiz, dejó asentado en un acta que el preacuerdo alcanzado no seguía adelante, lo que obligó a reiniciar las discusiones.

El punto central se concentra en el mecanismo para financiar las inversiones para que vengan más aerolíneas, haya más vuelos y crezca el número de pasajeros. La empresa sostiene que la alternativa más conveniente es extender el plazo de la concesión, en lugar de aumentar las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas, algo resistido por organizaciones como IATA. Con un horizonte contractual más largo, argumentan, sería posible amortizar los aportes sin trasladar mayores costos al sistema.

En ese marco, durante 2025, el Orsna y Aeropuertos Argentina avanzaron en un principio de entendimiento que contemplaba una nueva extensión de la concesión. El borrador establecía un plazo hasta febrero de 2056 y contemplaba la posibilidad de una prórroga adicional hasta 2066, manteniendo la actual tasa interna de retorno del contrato vigente en 16,45%, si bien no equilibra la ecuación económica para la empresa. Ese acuerdo, sin embargo, nunca terminó de aprobarse.

Fuentes con conocimiento de las negociaciones aseguran que la concesión vigente no corre riesgo y que la operación de los 35 aeropuertos continuará con normalidad. La preocupación pasa por el futuro de las inversiones.

Sin un nuevo marco contractual, la compañía no avanzaría con nuevas obras, más allá de las que puedan financiarse con recursos del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna), que cuenta con alrededor de US$70 millones anuales que, sostienen en el sector, resultan insuficientes para afrontar proyectos de gran escala. Como referencia, solo la renovación de la terminal de Salta, que será inaugurada en los próximos meses, le demandó a Aeropuertos una inversión cercana a los US$110 millones.

Consultada por las negociaciones de la concesión, Aeropuertos Argentina respondió que no tenía comentarios que hacer sobre ese tema. Desde el Gobierno tampoco respondieron en qué estado se encuentra la discusión.

Aeroparque Jorge Newbery Ricardo Pristupluk

La Argentina cerró 2025 con un récord de 33,3 millones de pasajeros aéreos, un crecimiento interanual del 13,7%. Durante el primer semestre de 2026, la tendencia continuó: se transportaron 24.565.836 pasajeros, el nivel más alto de la historia para ese período y un 1% por encima del registro del mismo semestre de 2025.

En ese contexto, Aeropuertos Argentina anunció en los últimos meses inversiones por US$118 millones en Ezeiza, que incluyen la rehabilitación de la pista secundaria y la construcción de una nueva terminal única de courier. En Aeroparque, en tanto, prevé destinar US$85 millones para ampliar y remodelar la terminal, con el objetivo de incrementar en un 65% su capacidad operativa.