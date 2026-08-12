Ingeniería Austral rediseña su carrera con un modelo flexible y proyección internacional

Frente a una industria que se transforma al ritmo de la inteligencia artificial, la automatización y la transición energética, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral presentó un nuevo esquema académico que comenzará a implementarse el año próximo. La propuesta incorpora una cursada trimestral y una estructura inspirada en el modelo de las universidades norteamericanas, pensada para que cada estudiante arme una trayectoria de formación más personalizada e interdisciplinaria, sin resignar la solidez que exige la ingeniería.

Durante los dos primeros años, los estudiantes comparten un ciclo común donde adquieren los fundamentals de la ingeniería y desarrollan la capacidad de razonamiento que los acompañará toda la carrera. A partir del tercer año, cada estudiante elige un major: su carrera de grado principal, entre Ingeniería Informática, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial e IA & Datos. Además, puede complementar ese recorrido con hasta tres minors, trayectos de especialización en áreas como Management, Genómica, Inteligencia Artificial y Robótica, entre otras disciplinas estratégicas. En total, el plan ofrece más de veinte minors, lo que permite construir un perfil profesional tan singular como los desafíos que cada ingeniero elegirá enfrentar.

La Universidad Austral adapta su oferta académica a las necesidades e intereses de los talentos del futuro.

“En los dos primeros años, el estudiante ya adopta un mindset de ingeniero. Construye su camino haciendo, creando y resolviendo junto a quienes ya transformaron ideas en impacto real”, señaló Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. En la misma línea, Juan Cruz Fernández, director de la carrera Ingeniería Industrial, remarcó: “Estamos desafiando los modelos tradicionales de formación en ingeniería, ofreciendo recorridospersonalizados, con una propuesta mucho más flexible, que forme ingenieros con pensamiento crítico, capacidad de adaptación y la versatilidad que hoy demanda el mercado”.

El nuevo esquema también abre la puerta a una doble titulación: el título de Ingeniero de la Universidad Austral y un Master de una universidad europea, sin necesidad de extender la carrera. Para eso, la Facultad mantiene convenios con el Politecnico di Milano, en Italia, y con CentraleSupélec, en Francia, dos instituciones reconocidas por su excelencia en ingeniería. El recorrido combina 14 trimestres de formación en la Argentina, un período de cursada en Europa para completar el posgrado y los dos últimos trimestres en Austral para cerrar la carrera de grado.

Ingeniería Austral también ofrece la posibilidad de sumar un Master en Europa sin extender la duración de la carrera.

La formación se completa con prácticas profesionales supervisadas y proyectos junto a empresas, que permiten a los estudiantes sumar experiencia real antes de graduarse. Con este rediseño, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral busca reafirmar su liderazgo en innovación curricular, combinando bases científicas sólidas, recorridos a medida y proyección internacional para formar a los ingenieros que la Argentina y el mundo van a necesitar en los próximos años.

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