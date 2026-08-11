Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de agosto 2026

Los titulares de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) ya pueden conocer la fecha exacta de acreditación, correspondiente al mes de agosto, de acuerdo al cronograma elaborado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la distribución de todas sus prestaciones.

Las fechas exactas de acreditación de la PUAM Shutterstock - Shutterstock

En el octavo mes del año, los beneficiarios de la PUAM tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para agosto, ya se conocen las fechas exactas de cobro, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Cuándo se cobra la PUAM de agosto 2026

La acreditación y pago de la PUAM queda acotada a la segunda y tercera semana del mes y se abonan desde el lunes 10 hasta el lunes 24 de agosto.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 10 de agosto DNI terminados en 1 11 de agosto DNI terminados en 2 12 de agosto DNI terminados en 3 13 de agosto DNI terminados en 4 14 de agosto DNI terminados en 5 18 de agosto DNI terminados en 6 19 de agosto DNI terminados en 7 20 de agosto DNI terminados en 8 21 de agosto DNI terminados en 9 24 de agosto

Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $419.775,92 $70.000 $489.775,92 Jubilación máxima $2.824.694,50 - $2.824.694,50 PUAM $335.820,74 $70.000 $405.820,74 PNC (Invalidez/Vejez) $293.843,14 $70.000 $363.843,14

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Los montos de agosto para la PUAM y otras jubilaciones Shutterstock

Cuál es el alcance del bono previsional de agosto

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $489.775,92.