A partir del miércoles próximo, las personas a las que se les rechazó la solicitud del ingreso familiar de emergencia (IFE) podrán ingresar en la página de la Anses y aportar la información necesaria para probar que sí cumplen con los requisitos establecidos para cobrar el subsidio estatal de $10.000.

El director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, expresó en su cuenta de Twitter: "Como dije el lunes pasado, a partir del 22 de abril podrán solicitar instancia de revisión para cobrar el IFE quienes habiéndolo solicitado y cumpliendo los requisitos no hayan sido aceptados por falta de información o actualización de datos en sistemas de Anses, AFIP y Renaper".

Ese día, el funcionario había dicho que hubo 4.207.891 pedidos rechazados y que sí se les había pagado o se les pagaría el ingreso de emergencia a 7.854.316 personas que, según los resultado de los cruces de datos, habían cumplido con las condiciones.

Según dijeron a LA NACION fuentes del Gobierno, la mayor cantidad de rechazos se dio en casos de quienes no renovaron su documento nacional de identidad en los últimos años y no tuvieron trabajo en blanco, lo que hace más difícil encontrar datos. Muchas personas expresaron en los últimos días, principalmente a través de las redes sociales, que fueron sus pedidos fueron rechazados con argumentos que no responden a la realidad, como trabajos en relación de dependencia en el sector público de alguna provincia o un vínculo matrimonial hoy no existente.

La modalidad del trámite que se habilitará ahora permitirá subir la web documentación para probar que los datos que supuestamente se encontraron en diferentes bases del Estado no son reales o están desactualizados. Por ejemplo, podrá subirse copia del DNI con el dato del domicilio, una constancia de cambio de domicilio, la copia de un telegrama de despido laboral, de una sentencia de divorcio o de un convenio por alimentos. En resumen, según dijeron desde el Gobierno, se podrá subir la documentación que en todo caso demuestre que "al 31 de marzo pasado la persona no tenía ingresos en su grupo familiar y que cumplía los requisitos" para cobrar el IFE.

Entretanto mañana, lunes 20, será el último día para que ingresen en la página de la Anses quienes obtuvieron la confirmación de que sí cobrarán el IFE, para la elección de la modalidad con la cual obtendrán el subsidio. Una forma es el depósito en cuenta bancaria, en caso de tenerla; en este caso, si no fue informado el dato de la CBU en la etapa previa (hubo una instancia para ello), ese dato se puede consignar ahora. Las otras maneras de cobro son: la obtención de un código para ir a un cajero automático de la red Link-Banco Nación; la acreditación del monto en una cuenta DNI del Banco Provincia; la obtención de un código para utilizar en un cajero de la red Banelco, y el cobro en efectivo a través del Correo Argentino.