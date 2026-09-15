Ingresos Brutos: la Ciudad devolvió más de $50.000 millones en saldos a favor con un nuevo esquema exprés
A través de un sistema digital, 31.000 contribuyentes porteños ya recuperaron fondos; cómo gestionar la devolución y cuáles son los requisitos
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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), con un mecanismo de devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) acumulados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya reintegró más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes, entre comercios, pymes y profesionales independientes de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la digitalización de la Cuenta Corriente Tributaria de AGIP, el proceso ahora es autogestivo y en línea. Sus solicitudes se resuelven automáticamente y se acreditan los fondos en cuenta bancaria en un plazo de entre 48 y 96 horas hábiles.
“Anteriormente, este trámite demoraba hasta tres meses y requería gestiones presenciales. Ahora, a partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online”, se informó oficialmente.
Una gestión que antes podía demorar hasta tres meses y requería instancias presenciales, ahora se realiza de manera digital, rápida y sencilla.👉— AGIP (@AGIP_BA) September 15, 2026
✅ Trámite 100% online.
✅ Resolución en 48 h aproximadamente.
✅ Permite solicitar devoluciones de hasta $15 millones. pic.twitter.com/ZgqkHoFQ8v
Además, el Gobierno porteño amplió de forma escalonada el techo operativo: después de haber fijado límites iniciales más acotados, elevó el máximo para pedir el reintegro directo a $15 millones. Quienes superen ese tope o presenten situaciones particulares todavía tienen la opción de realizar su gestión vía Trámites a Distancia (TAD).
En paralelo, el fisco de la Ciudad sumó un esquema de compensación de saldos entre distintos tributos, una herramienta habilitada en mayo de 2025 que apunta a destrabar créditos fiscales retenidos. El mecanismo permite que el crédito fiscal acumulado por Ingresos Brutos se utilice para saldar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o anticipos del propio impuesto sobre la actividad económica.
En la Ciudad de Buenos Aires seguimos impulsando una agenda de alivio fiscal y simplificación tributaria.— Gustavo Arengo (@GustavoArengo) September 15, 2026
La devolución exprés de Saldos a Favor de Ingresos Brutos implementada por la gestión de @jorgemacri ya permitió devolver 50.000 millones de pesos a 31.000 contribuyentes.… pic.twitter.com/deUQ3i7sg6
De acuerdo con el balance oficial, la herramienta ya computa más de 380.000 operaciones por un monto acumulado cercano a los $100.000 millones. A diferencia del reintegro en efectivo a cuenta bancaria, la compensación cruzada no exige límites de monto y su acreditación e impacto en el sistema tributario es instantáneo.
Cómo gestionar la devolución de saldos
El trámite se realiza exclusivamente a través de la web de AGIP y requiere la clave Ciudad (o usuario miBA):
- Ingreso: Acceder al Portal del Contribuyente de AGIP y entrar a la sección “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”.
- Selección del trámite: En el menú lateral izquierdo, ingresar en Operaciones y hacer clic en “Devolución SAF” (también disponible desde el panel principal).
- Validación automática: La plataforma verifica en tiempo real las condiciones fiscales del contribuyente. Si no hay inconsistencias, el sistema mostrará el detalle del saldo habilitado.
- Carga de CBU: Indicar el CBU de una cuenta bancaria en pesos cuyo titular coincida con el CUIT del contribuyente o su representante legal.
- Confirmación: Validar los datos y descargar el comprobante de operación. Los fondos se transfieren en un plazo máximo de hasta 96 horas hábiles.
Cuáles son los requisitos
Para aplicar a la devolución exprés, el contribuyente debe cumplir las siguientes pautas:
- Tener saldo a favor menor o igual a $15.000.000.
- Registrar todas las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos presentadas.
- No registrar deuda administrativa ni ejecuciones judiciales con AGIP.
- No figurar como deudor en calidad de Agente de Recaudación (incluyendo multas).
- No estar en concurso preventivo ni quiebra, ni registrar un proceso de fiscalización abierto.
- No poseer planes de pago vigentes ni encontrarse alcanzado por regímenes de promoción económica especiales.
- No haber tramitado otra devolución SAF exprés en los últimos 90 días.
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