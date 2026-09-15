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Ingresos Brutos: la Ciudad devolvió más de $50.000 millones en saldos a favor con un nuevo esquema exprés

A través de un sistema digital, 31.000 contribuyentes porteños ya recuperaron fondos; cómo gestionar la devolución y cuáles son los requisitos

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La sede central de AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) en Viamonte 900
La sede central de AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) en Viamonte 900María Amasanti

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), con un mecanismo de devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) acumulados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya reintegró más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes, entre comercios, pymes y profesionales independientes de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la digitalización de la Cuenta Corriente Tributaria de AGIP, el proceso ahora es autogestivo y en línea. Sus solicitudes se resuelven automáticamente y se acreditan los fondos en cuenta bancaria en un plazo de entre 48 y 96 horas hábiles.

“Anteriormente, este trámite demoraba hasta tres meses y requería gestiones presenciales. Ahora, a partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online”, se informó oficialmente.

Además, el Gobierno porteño amplió de forma escalonada el techo operativo: después de haber fijado límites iniciales más acotados, elevó el máximo para pedir el reintegro directo a $15 millones. Quienes superen ese tope o presenten situaciones particulares todavía tienen la opción de realizar su gestión vía Trámites a Distancia (TAD).

En paralelo, el fisco de la Ciudad sumó un esquema de compensación de saldos entre distintos tributos, una herramienta habilitada en mayo de 2025 que apunta a destrabar créditos fiscales retenidos. El mecanismo permite que el crédito fiscal acumulado por Ingresos Brutos se utilice para saldar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o anticipos del propio impuesto sobre la actividad económica.

De acuerdo con el balance oficial, la herramienta ya computa más de 380.000 operaciones por un monto acumulado cercano a los $100.000 millones. A diferencia del reintegro en efectivo a cuenta bancaria, la compensación cruzada no exige límites de monto y su acreditación e impacto en el sistema tributario es instantáneo.

Cómo gestionar la devolución de saldos

El trámite se realiza exclusivamente a través de la web de AGIP y requiere la clave Ciudad (o usuario miBA):

  • Ingreso: Acceder al Portal del Contribuyente de AGIP y entrar a la sección “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”.
  • Selección del trámite: En el menú lateral izquierdo, ingresar en Operaciones y hacer clic en “Devolución SAF” (también disponible desde el panel principal).
  • Validación automática: La plataforma verifica en tiempo real las condiciones fiscales del contribuyente. Si no hay inconsistencias, el sistema mostrará el detalle del saldo habilitado.
  • Carga de CBU: Indicar el CBU de una cuenta bancaria en pesos cuyo titular coincida con el CUIT del contribuyente o su representante legal.
  • Confirmación: Validar los datos y descargar el comprobante de operación. Los fondos se transfieren en un plazo máximo de hasta 96 horas hábiles.

Cuáles son los requisitos

Para aplicar a la devolución exprés, el contribuyente debe cumplir las siguientes pautas:

  • Tener saldo a favor menor o igual a $15.000.000.
  • Registrar todas las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos presentadas.
  • No registrar deuda administrativa ni ejecuciones judiciales con AGIP.
  • No figurar como deudor en calidad de Agente de Recaudación (incluyendo multas).
  • No estar en concurso preventivo ni quiebra, ni registrar un proceso de fiscalización abierto.
  • No poseer planes de pago vigentes ni encontrarse alcanzado por regímenes de promoción económica especiales.
  • No haber tramitado otra devolución SAF exprés en los últimos 90 días.
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