Ingresos Brutos: la Ciudad devolvió más de $50.000 millones en saldos a favor con un nuevo esquema exprés

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), con un mecanismo de devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) acumulados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya reintegró más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes, entre comercios, pymes y profesionales independientes de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la digitalización de la Cuenta Corriente Tributaria de AGIP, el proceso ahora es autogestivo y en línea. Sus solicitudes se resuelven automáticamente y se acreditan los fondos en cuenta bancaria en un plazo de entre 48 y 96 horas hábiles.

“Anteriormente, este trámite demoraba hasta tres meses y requería gestiones presenciales. Ahora, a partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online”, se informó oficialmente.

Una gestión que antes podía demorar hasta tres meses y requería instancias presenciales, ahora se realiza de manera digital, rápida y sencilla.👉



✅ Trámite 100% online.

✅ Resolución en 48 h aproximadamente.

✅ Permite solicitar devoluciones de hasta $15 millones. pic.twitter.com/ZgqkHoFQ8v — AGIP (@AGIP_BA) September 15, 2026

Además, el Gobierno porteño amplió de forma escalonada el techo operativo: después de haber fijado límites iniciales más acotados, elevó el máximo para pedir el reintegro directo a $15 millones. Quienes superen ese tope o presenten situaciones particulares todavía tienen la opción de realizar su gestión vía Trámites a Distancia (TAD).

En paralelo, el fisco de la Ciudad sumó un esquema de compensación de saldos entre distintos tributos, una herramienta habilitada en mayo de 2025 que apunta a destrabar créditos fiscales retenidos. El mecanismo permite que el crédito fiscal acumulado por Ingresos Brutos se utilice para saldar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o anticipos del propio impuesto sobre la actividad económica.

En la Ciudad de Buenos Aires seguimos impulsando una agenda de alivio fiscal y simplificación tributaria.



La devolución exprés de Saldos a Favor de Ingresos Brutos implementada por la gestión de @jorgemacri ya permitió devolver 50.000 millones de pesos a 31.000 contribuyentes.… pic.twitter.com/deUQ3i7sg6 — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) September 15, 2026

De acuerdo con el balance oficial, la herramienta ya computa más de 380.000 operaciones por un monto acumulado cercano a los $100.000 millones. A diferencia del reintegro en efectivo a cuenta bancaria, la compensación cruzada no exige límites de monto y su acreditación e impacto en el sistema tributario es instantáneo.

Cómo gestionar la devolución de saldos

El trámite se realiza exclusivamente a través de la web de AGIP y requiere la clave Ciudad (o usuario miBA):

Ingreso: Acceder al Portal del Contribuyente de AGIP y entrar a la sección “Nueva Cuenta Corriente Tributaria” .

Acceder al Portal del Contribuyente de AGIP y entrar a la sección . Selección del trámite: En el menú lateral izquierdo, ingresar en Operaciones y hacer clic en “Devolución SAF” (también disponible desde el panel principal).

En el menú lateral izquierdo, ingresar en y hacer clic en (también disponible desde el panel principal). Validación automática: La plataforma verifica en tiempo real las condiciones fiscales del contribuyente. Si no hay inconsistencias, el sistema mostrará el detalle del saldo habilitado.

La plataforma verifica en tiempo real las condiciones fiscales del contribuyente. Si no hay inconsistencias, el sistema mostrará el detalle del saldo habilitado. Carga de CBU: Indicar el CBU de una cuenta bancaria en pesos cuyo titular coincida con el CUIT del contribuyente o su representante legal.

Indicar el CBU de una cuenta bancaria en pesos cuyo titular coincida con el CUIT del contribuyente o su representante legal. Confirmación: Validar los datos y descargar el comprobante de operación. Los fondos se transfieren en un plazo máximo de hasta 96 horas hábiles.

Cuáles son los requisitos

Para aplicar a la devolución exprés, el contribuyente debe cumplir las siguientes pautas: