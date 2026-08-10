Confirmado: Manzano se quedó con Metrogas

La definición sobre el futuro controlante de Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, se acaba de conocer. YPF anunció el resultado del proceso de venta del 70% del capital accionario de la compañía, donde el empresario José Luis Manzano quedó mejor posicionado que el resto de los oferentes para quedarse con el control del activo.

Manzano participó del proceso a través de Edenor, la empresa de la cual es accionista junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y que es la principal distribuidora eléctrica del país, con 3,41 millones de clientes en el norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Presentaron una oferta de US$780 millones, según confirmó YPF en un comunicado.

“YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones”, dijo.

Manzano ya tiene un pie adentro de Metrogas. Es accionista de la compañía con el 9,23% del capital a través de Integra Gas Distribution, una participación que le permitirá capitalizar la experiencia previa a la hora de asumir el control operativo de la distribuidora, en caso de confirmarse como ganador.

El proceso, conducido por el banco Citi, se redujo a cinco oferentes tras la etapa de auditoría sobre los estados contables y los activos de la compañía.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país

Los otros cuatro finalistas habían sido Central Puerto —la principal generadora eléctrica del país— en sociedad con Ecogas; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en generación eléctrica y en agronegocios; Grupo Pierri, del empresario y exdiputado justicialista Alberto Pierri, dueño de Telecentro, y Litoral Gas, distribuidora del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

S i bien la valuación total de la compañía en el mercado es cercana a los US$800 millones , Edenor ofreció US$780 millones por el 70%. Deberá, además, lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, hoy repartidas entre la Anses, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y la porción que ya tiene Manzano.

Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país. Entre 2023 y 2025 duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento, una recomposición que le permitió distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un contexto de recomposición tarifaria encarada desde 2024.

Entre 2023 y 2025 duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento Enrique Villega

A la variable financiera se suma una definición regulatoria que todavía no llegó. La licencia de Metrogas, vigente desde hace 35 años, vence en diciembre de 2027, y el Enargas ya elevó al Poder Ejecutivo su recomendación para extenderla por 20 años, tal como habilitó la Ley Bases, aunque la resolución sigue pendiente. Para los oferentes, esa definición es central, porque condiciona la previsibilidad de ingresos del negocio que están dispuestos a comprar.

“El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, dijo YPF.

Las compras de Manzano

Edenor está controlada por el consorcio Edelcos, integrado por Manzano, Vila y Filiberti, dueño a su vez de Transclor, el mayor fabricante de cloro de la Argentina. El trío adquirió la distribuidora en 2021, cuando Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, decidió desprenderse del activo para concentrar inversiones en generación y gas.

Sumar Metrogas le permitirá a Manzano completar un movimiento estratégico. Pasará de controlar la mayor distribuidora eléctrica del país a sumar también la principal distribuidora de gas, con lo cual consolidará una presencia dominante en los dos servicios públicos domiciliarios más relevantes del área metropolitana de Buenos Aires.

En los últimos meses, además, Mercuria Energy Group —trader suizo con el que Manzano tiene un vínculo previo a través de Phoenix Global Resources— confirmó la compra del 100% de los activos que Raízen opera en el país bajo esa marca: 894 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles. Según fuentes cercanas a la negociación, Edenor podría tener una participación de entre el 35% y el 40% en la nueva sociedad, aunque ese acuerdo no fue confirmado de manera oficial.

El año pasado, a su vez, Manzano participó en la compra de Telefe, asociado con el empresario rosarino Gustavo Scaglione, en una operación que Integra Capital, el fondo que lidera el propio Manzano, estructuró por un monto cercano a los US$100 millones, cuando el grupo estadounidense Paramount decidió desprenderse del canal.