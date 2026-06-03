Inocencia fiscal: uno por uno, los cambios incluidos en el nuevo proyecto que anunció el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso una “versión renovada” de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca dinamizar el mercado cambiario y canalizar los ahorros privados hacia proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico.

“Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, afirmó el funcionario durante su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la iniciativa en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Rodrigo Néspolo

La iniciativa es el resultado de un encuentro entre el ministro y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, con referentes tributarios de todo el país. Las modificaciones incorporan sugerencias técnicas que hicieron los especialistas sobre la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para la adhesión y los criterios aplicables a la “discrepancia significativa”, concepto que faculta al organismo recaudador para realizar revisiones.

La estrategia oficial es incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, sostuvo Caputo. Además, ratificó que el Gobierno continuará avanzando con reducciones impositivas y aseguró que ya se bajaron tributos por el equivalente a US$20.000 millones anuales.

La versión renovada de la ley de inocencia fiscal busca sacar los dólares de abajo del colchón Shutterstock

En ese contexto, el ministro afirmó que el Gobierno busca que el país avance hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. “Inocencia fiscal apunta justamente a que circulen muchos más dólares, pero la gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido al uruguayo”, señaló. Explicó que, en aquel modelo, las operaciones cotidianas se realizan en moneda local, mientras que las transacciones de gran envergadura se concretan en la divisa estadounidense.

Por otro lado, Caputo vinculó la iniciativa con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral, a partir de la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sostuvo que ambas medidas apuntan a favorecer la formalización de la economía. En ese sentido, detalló que una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y, al mismo tiempo, profundizar el superávit fiscal.