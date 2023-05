Interna entre kirchneristas: Julio de Vido criticó a un viejo discípulo que trabaja para Massa

escuchar

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, escribió una nota de opinión junto con el exinterventor en el Enargas, Antonio Pronsato, en la cual critica al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, por los precios autorizados en el Plan Gas.

Todo comenzó con una nota sin firma, publicada en Ámbito Financiero, el 24 de abril pasado, titulada: Inconsistencias de Bernal con el precio del gas: se paga caro y se exporta regalado. Allí, el diario económico, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, criticó que “la Argentina compra gas de Bolivia por hasta US$17 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) y lo exporta por apenas US$7 a Chile”. Esa comparación no es del todo correcta, ya que la Argentina importa gas caro en invierno, cuando aumenta el consumo, y exporta en verano, cuando baja la demanda. Por eso los precios son diferentes.

Bernal decidió contestar esa nota a través de un comunicado oficial de la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Economía, de más de 16.300 caracteres, el viernes 5 pasado.

El funcionario dijo: “Aprovecho esta herramienta virtual de la página de la Secretaría de Energía para poder responder las críticas infundadas y los datos erróneos, altamente desinformativos, publicados por este diario, para subrayar que de comparar los precios del gas en tarifa con los precios de exportación e importación queda en evidencia, más que el buen proceder o la coherencia de un simple funcionario, una política energética (gasífera y tarifaria) que defiende y promueve una Argentina industrial y productiva, con un eje sostenido en la pequeña y mediana empresa”.

La respuesta al comunicado oficial llegó por parte de dos exfuncionarios con los que trabajó Bernal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En la página de internet Identidad Colectivo, De Vido y Pronsato escribieron una nota que titularon: El Plan Gas vs. Los precios de Exportación vs. Precios de Importación vs. Precios de venta spot diario vs. subsidios vs. Segmentación.

Federico Bernal, Subsecretario de Hidrocarburos Fabian Marelli

“El título de esta nota pareciera enrarecido, intrincado, confuso o incoherente; pero en realidad podría resumirse en que es La Razón de la sin Razón de las Razones dadas”, dijeron los autores. Y agregaron: “Importa destacar aquí, que el haber utilizado para difundir el descargo, el canal oficial Hidrocarburos, dependiente de Energía, del Ministerio de Economía, supone en todo caso la anuencia del contenido publicado, por parte de la Secretaría de Energía y del Ministro de Economía”.

De Vido y Pronsato criticaron luego duramente la explicación técnica de Bernal de unos días atrás. “Si no fuera trágico, parecería una broma. Se exporta a un menor precio que el Plan gas, que los precios internos; se exporta materia prima para que se elabore a pocos kilómetros de nuestra frontera con trabajo Chileno y… ¿Nos vanagloriamos que nos compran mayor cantidad gas a precio vil, cuando el Gasoducto podría transportarlo hoy mismo en invierno y El Estado Nacional está invirtiendo en obra pública en el Plan Transport Ar, para mayor capacidad de transporte para abastecer el mercado interno???? (sic)”, dijeron.

La nota de más de 16.600 caracteres concluye: “Tiempo atrás se nos dijo que nos gobernaba con ‘el mejor equipo de los últimos 50 años’ y en ese entonces nos preguntábamos, retóricamente, el mejor equipo, ¿pero con qué camiseta, para quien jugaba? Después se nos dijo que ‘volvíamos para ser mejores’. Hoy ya nos preguntamos… Mejores, pero... ¿Para quién? (sic)”.

Consultado por este medio acerca de la crítica de los dos exfuncionarios, Bernal indicó: “A Julio de Vido le tengo gran aprecio y como argentino no puedo más que estar agradecido por haber llevado adelante el plan de obras más importante desde 1810 a esta parte. Genuinamente federal y peronista. Respecto de lo que escribió, no le leí aún”.

“Hoy pongo todo mi empeño, además de la gestión, a analizar los proyectos energéticos del neoliberalismo y del fascismo argentino que vienen por todo. Por ejemplo, leí ayer que el radicalismo en el PRO quiere desmantelar el Régimen de Zona Fría. Esta ley la impulsó Máximo Kirchner, juntamente con otros bloques de nuestro espacio, y beneficia a más de 9 millones de personas. En fin, mi esfuerzo lo dedico a los que pretenden retornar en diciembre para volver a fundir al país, como dijo Cristina Kirchner: son los mismos personajes con las mismas políticas ya fracasadas”, agregó.

Y concluyó: “En cuanto a Julio, sus opiniones y las de otros compañeros y compañeras, prefiero un café o un almuerzo para conversar las coincidencias y diferencias, para mejorar lo hecho y desechar lo que no funciono. Más juntos que nunca nos necesita el pueblo argentino para perfeccionar nuestro programa energético y seguir dotándolo de más derechos sociales y humanos, más calidad de vida para nuestro pueblo y competitividad para nuestra industria”.

LA NACION