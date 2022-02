Inversiones: los detalles de los 13 documentos reservados que el Gobierno firmó con China

Tras el encuentro de Alberto Fernández con Xi Jinping en Beijing, se dejó trascender que habría US$23.000 millones en inversiones chinas que llegarían al país y se difundieron los tramos de desembolso y los mecanismos a través de los cuáles llegarán los dólares. Sin embargo, faltaban precisiones sobre a qué actividades o sectores serán destinados.

“En el marco de la profundización de la relación económica bilateral se discutirán oportunidades concretas para promover la inversión extranjera directa de China en la Argentina con el objeto de ampliar la oferta exportable de nuestro país”, comentaron desde Presidencia de la Nación.

La Franja y la Ruta es un proyecto económico de la República Popular China que invoca la antigua Ruta de la Seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unirán al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina Presidencia de la Nación

Así, Santiago Cafiero firmó 13 documentos de cooperación en el marco de un Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación “referidos a materias como el desarrollo verde, la economía digital, el área espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear”. LA NACION pudo acceder a algunos detalles de los entendimientos, si bien prefirieron no compartir los documentos con su contenido explícito.

1. Cooperación espacial

El primer entendimiento comprende una serie de lineamientos para la cooperación espacial entre ambos países para el período 2021-2025. Los organismos designados para el intercambio son la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y la Administración Nacional Espacial de China (CNSA).

China ya tiene su propia base espacial en la Argentina. Está ubicada en 200 hectáreas de Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, que fueron cedidas con exenciones impositivas por 50 años y reporta, en última instancia, al Ejército Popular chino. Por este motivo y por el característico hermetismo de los desarrollos de la estación, generó distintas inquietudes.

La estación espacial china está construida en un predio de 200 hectáreas al noroeste de Neuquén Ricardo Pristupluk - LA NACION

Espionaje y militarización fueron dos de los principales cuestionamientos de distintos actores, desde que la base comenzó a construirse en 2014 a raíz de una ley aprobada durante la presidencia de Cristina Kirchner. Una investigación de LA NACION realizada en 2020 reveló que si bien el entendimiento con China contempla el uso científico y pacífico de la estación, limitada a la exploración del espacio lejano, la base tiene tecnología “dual”. Su antena, de 48 metros de altura, 35 de diámetro y 450 toneladas puede ser usada con fines militares.

“El plan se focaliza en el uso del espacio con fines pacíficos y guiará la cooperación para el período 2021-2025. En él se expresa el interés de ambos países en profundizar la cooperación de larga data en materia espacial, en particular en la ciencia y tecnología espacial y sus aplicaciones”, explicaron fuentes de Gobierno sobre el nuevo proyecto.

La versión china del encuentro con Alberto Fernández prioriza este rubro de inversiones. “La cooperación sino-argentina en los ámbitos como el espacial y el marítimo ha hecho positivas contribuciones a las actividades humanas de exploración del espacio y de los mares”, detalló el país asiático en un comunicado.

Base china en Neuquén Ricardo Pristupluk - LA NACION

Cómo es sabido, los avances en este sentido no simpatizan a los aliados de Occidente, particularmente, a Estados Unidos. Previo al encuentro de Fernández con Xi Jinping, se expresó Jim Risch, senador republicano y uno de los principales integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta estadounidense: “Me preocupan los planes para instalar tecnología nuclear china no probada en la Argentina y sus implicaciones para la seguridad regional y la soberanía de la Argentina. Dada la mala experiencia con la estación espacial Las Lajas, la Argentina debería dar marcha atrás”

2. Satélites para tele-observación

El Gobierno acordó con China la construcción de una estación de seguimiento del sistema global de navegación satelital “Beidou”, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), en Córdoba. El proyecto se realizará en conjunto entre la Conae y la Oficina China de Navegación por Satélite (CSNO).

Beidou es el equivalente al GPS, pero chino. Distintos países y regiones han emprendido su propio desarrollo de navegación satelital para no depender del otro. GPS es estadounidense; el Glonass, ruso; y Galileo, de la Unión Europea.

Conae, en Pipinas, la Nasa argentina, donde se realizan ensayos con los cohetes Tronador Ricardo Pristupluk - La Nacion

La parte argentina proporcionará la infraestructura y los servicios para la operación y el mantenimiento de la estación de seguimiento mientras que la parte china proporcionará imágenes satelitales de teleobservación, según explicaron fuentes de Presidencia.

3. Información geoespacial

Cafiero firmó un memorándum de entendimiento sobre “cooperación en aplicación de datos por satélite”, que se desarrollará entre la Conae, el Centro de Aplicaciones de Teledetección Remota Satelital Terrestre y el Servicio Nacional de Aplicación Océano por Satélite de China.

“Prevé la cooperación en diferentes campos, tales como procesamiento de datos de teledetección de alta resolución, calibración conjunta y verificación de productos; generación y actualización de productos de información geoespacial e intercambio de datos satelitales oceánicos”, detallaron.

4. Datos geológicos

Otro de los acuerdos tiene que ver con el trabajo en conjunto científico entre los servicios geológicos de ambos países. Se acordó la fundación de un “Centro chino-argentino de Investigación en Geociencias” para promover la “cooperación técnica en ciencias de la tierra”.

China está interesada en expandir el conocimiento sobre los recursos naturales minerales en la Argentina, particularmente en el noroeste, donde yace, según estimaciones, la segunda entre las mayores reservas de litio en el mundo.

Salar del Hombre Muerto, Catamarca. En el extremo norte de la provincia, a 4000 metros de altura, comparte una porción con Salta del yacimiento de litio tiene Ivana Salfity - Lugares

5. Secretarías de medios

El “Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de Argentina y el Grupo de Medios de China” establece la intención de cooperar en el ámbito de contenido y en el ámbito tecnológico, realizar intercambios de personal y fortalecer la cooperación industrial y en materia de difusión.

6. Energía nuclear

Entre los proyectos, se incluyó la firma de un acuerdo macro para la cooperación estratégica entre el Invap y SPIC (State Power Investment Corporation Limited, una empresa china dedicada a centrales nucleares). De acuerdo con el Gobierno, el documento permitirá comenzar a explorar áreas de trabajo en conjunto que pondrían foco sobre la medicina nuclear.

Invap es una empresa estatal de Rio Negro especializada en tecnología nuclear, espacial, de defensa, seguridad e investigación médica. En la comitiva presidencial estuvo presente Arabela Carreras, la gobernadora de la provincia, que, además, anunció la firma de un acuerdo con la empresa Jiangxi Nuclear Power para que Invap construya un reactor de radioisótopos medicinales en la ciudad de Jiujiang.

Alberto Fernández junto a los gobernadores Arabela Carreras (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y Axel Kicillof (Buenos Aires) Presidencia de la Nación

7. Ciencia y Tecnología

Uno de los ministerios que firmó un acuerdo de cooperación con China fue el de Ciencia y Tecnología, a cargo de Daniel Filmus. La cooperación estaría focalizada en parques científicos y tecnológicos, innovación y “espíritu empresarial”, “acelerando los logros científicos y tecnológicos existentes e impulsando el desarrollo de empresas de base científica y tecnológica”, comentaron.

8. Intercambio de jóvenes científicos

Se avanzó en la creación de un programa de intercambio de jóvenes científicos. Buscará que profesionales de ambos países realicen actividades de investigación en universidades, institutos tecnológicos y parques científicos por períodos de 6 a 12 meses.

9. Intercambio de estudiantes de defensa

Otro de los programas de intercambio se encuadró dentro de un convenio entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad de Defensa Nacional de China (UDN). Buscará que académicos y estudiantes de la defensa y seguridad nacional trabajen en conjunto en proyectos de investigación.

10. Agricultura

Se firmó el “Plan de Acción Estratégico en materia de Cooperación Agrícola 2022-2027″ entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China.

El objetivo es impulsar desarrollos en las siguientes áreas técnicas: regulación de organismos genéticamente modificados (OGM), análisis de nuevas tecnologías de mejoramiento de biotecnología, investigación sobre semillas, sanidad animal, ganadería, lechería y agroquímicos, entre otras.

12. Economía Digital

Otro de los memorándums trata sobre el “fortalecimiento de la cooperación de inversiones en la economía digital” entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y el Ministerio de Comercio de China.

“Prevé que ambas partes identifiquen prioridades de cooperación en áreas de la economía digital a fin de impulsar el desarrollo de alta calidad en materia de inversión”, comentaron desde el Gobierno.

13. Energías renovables

Una de las áreas donde se priorizarán inversiones, de acuerdo con un documento de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y el Ministerio de Comercio de China, tiene que ver con la energía limpia y el desarrollo sostenible.

13. Educación

El Ministerio de Educación fue otra de las carteras que firmó un memorándum de cooperación para promover el intercambio en el campo educativo. Las prioridades, según el Gobierno, serán: becas gubernamentales, enseñanza de idiomas, promoción de movilidades e intercambios y compartir información y buenas prácticas