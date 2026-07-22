Javier López, emprendedor, sobre el “burnout”: “Marcar el límite es complicadísimo, la mente y el corazón van para adelante, pero el cuerpo dice basta”

Según datos regionales, 6 de cada 10 emprendedores presentan síntomas moderados de “burnout” y 3 de cada 10 muestran una angustia psicológica severa. Este estado de agotamiento extremo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional, supera el cansancio habitual y deriva en patologías como insomnio, ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares.

En este contexto, Javier López, emprendedor, en diálogo con LA NACION, señaló cómo reconoció el impacto del trabajo constante a la hora de emprender, en su salud: “Marcar el límite es complicadísimo. Trabajás y trabajás y trabajás y no lo ves como un trabajo, pero el cuerpo te lo cobra. Lo que la mente y el corazón va para adelante y para adelante, en un momento el cuerpo te dice basta”.

Burnout emprendedor: señales, riesgos y cómo evitar el agotamiento

“Hay que estar atento, que en ese momento yo se ve que no estaba tan atento a lo que me pasaba y eso se mezcló con que ya no me apasionaba lo que estaba haciendo”, alertó López y enseguida agregó: “Creo que eso fue lo que hizo que yo deje, que ese camino que estaba realizando no tenía corazón para mí”.

En este sentido, el emprendedor reconoció que aquello fue lo que lo impulsó a emprender y crear su propio negocio: “Entonces creo que eso fue lo que más me animó a saltar al vacío en ese momento, no estar contento con lo que estaba haciendo. Fue un mix de cosas”, sostuvo el fundador de Goût, un restaurante libre de gluten.

El “burnout” como motivo para emprender

Javier López, es contador público y trabajó en el “mundo corporativo” hasta los 42 años, cuando atravesó un grado de estrés muy alto y fue diagnosticado con celiaquía. “Me di cuenta que lo que ya estaba haciendo no tenía corazón, no me apasionaba”, relató el emprendedor.

A modo de consejo para quienes quieren insertarse en el mundo del emprendedor, sostuvo: “Que le apasione porque si te apasiona, no sé si te van a importar tanto los resultados. Si no te apasiona, sí, si no te va bien vas a decir: ´¿Qué hice´“.

“Pero si realmente la idea, lo que buscaste, lo que encontraste te apasiona, aunque fracases vas a estar en paz porque hiciste lo que te gusta”, agregó

Al ser consultado por el estereotipo de un emprendedor, López remarcó: “El emprendedor para mí es es crear, es buscar, es cambiar, quizás esa es la palabra. Es cambiar. Es animarse a cambiar con creación, pasión, cambio y sin miedo, casi que es medio difícil que te detengan“.