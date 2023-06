Javier Milei: “Si abrís el cepo de un día para el otro, te vas a una hiperinflación”

escuchar

Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, se sumó al debate sobre si se puede quitar el control de cambios de un día para el otro, al cerrar el 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“El problema del cepo tiene que ver con el tema de las Leliq, el problema de los stocks”, dijo, ante la pregunta de José del Rio, secretario General de Redacción de LA NACION. Y explicó: “Vos tenés un problema de flujo y de stock. El de flujo es el déficit fiscal, que se financia con emisión monetaria. Hoy el déficit fiscal equivale al 12% del PBI, donde 5% del producto corresponde a la Nación. En los flujos, quiere decir que tu problema más grande no está en los stocks. De hecho, la relación pasivos remunerados sobre base monetaria hoy está por encima de lo que teníamos a inicios de 1989, es decir, en la antesala de la hiperinflación”, agregó.

En ese sentido, indicó: “Abrir el cepo de un día para el otro implica que, con el cambio de portafolio, te vas a una hiperinflación, porque hay un derrumbe de la demanda. La otra [alternativa] es que vos no saques, pero tiene el problema de exceso de demanda en el mercado de divisas, eso implica que tenés un exceso de oferta en el resto de la economía”.

Por lo tanto, Milei dijo que para liberar el cepo y evitar una hiperinflación “hay que resolver de cuajo el problema de los stocks”. Para ello, indicó que la única solución es la dolarización.

Al hablar de la dolarización, dijo que en su propuesta original planteaba una solución que tardaba dos años y medio. Sin embargo, dijo que la propuesta de Emilio Ocampos, que escribió el libro Dolarización: Una Solución para la Argentina, junto con Nicolás Cachanosky, se puede implementar en menos tiempo.

Javier Milei en el 40º congreso anual del IAEF Mauro Alfieri - LA NACION

“Si se hace la dolarización parecida a Ecuador, tarda nueve meses. En el caso de El Salvador, tardó 24 meses. Estrictamente, lo que propone Emilio es algo brillante, a mí me pareció buenísimo. En Ecuador te obligaban a dolarizar en tres meses. En el caso de El Salvador le dieron la opción a la gente que se convierta cuando se le daba la gana. Está claro que los niveles de inflación de Argentina se parecen más a los de Ecuador que a los de El Salvador”, dijo el diputado nacional.

Y reiteró: “Pero nunca dije que fuera instantáneo, eso lo instalaron con operaciones para desprestigiar. Esto lo hacen mucho y básicamente lo que hacen es que te cortan o te editan lo que decís”.

Luego, repitió su programa económico en caso de llegar a la Casa Rosada. “Vos no podés esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y mucho menos con gente que no solo viene haciendo lo mismo hace 40 o 100 años, sino que sus ingresos y su vida depende de seguir haciendo esta porquería. Si no cambiamos, en 50 años vamos a ser la Villa Misera más grande del mundo”, indicó.

Javier Milei en el 40º congreso anual del IAEF Mauro Alfieri - LA NACION

“Robar está mal. Hay una discusión moral que nadie quiere dar. Nos están robando a todos con el señoreaje y nadie quiere al peso. Entonces, vale cero. El Banco Central es un monopolio legal. Los ‘econochantas’ trabajan para políticos ladrones, para robarlos a ustedes. Hay soluciones técnicas para dolarizar. En los últimos 20 años, nos robaron US$280.000 millones con emisión monetaria. No es posible una Argentina diferente con los mismos de siempre”, agregó.

Si es presidente, dijo que sus primeras medidas de acción van a ser “la reforma del Estado, una drástica reducción del gasto público y una reforma laboral profunda y monetaria”.

Luego dijo que “el sindicalismo no es problema”. Y explicó: “Está agotado y ellos lo saben. La ocupación informal supera con holgura a la formal. Un crecimiento intensivo en trabajo es la consecuencia de la reforma laboral que implementaremos. Y en una segunda generación de reformas, el sistema previsional”.

Por último, dijo que el FMI “no tendría problemas con ellos”, porque el ajuste que propone el Fondo, “para nosotros, es light”.