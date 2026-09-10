Las definiciones del banquero Jorge Brito sobre la morosidad

Antes de subir al escenario en Deseo Club, Jorge Brito, el titular de Banco Macro, explicó su presencia. “Me invitaron y voy a contar de mi vida y mi experiencia”, dijo.

“Hace tiempo que hablo de cortar con la rivalidad entre campo e industria”, agregó el empresario, en el marco de su participación en “Fabricando Futuro”, un evento organizado por el Movimiento Industrial —disidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)— y La Fábrica Podcast, que reunió a 1500 empresarios, emprendedores y referentes del rubro.

Luego de iniciar la conversación por su paso como presidente de River, su dislexia y la repentina muerte de su padre Jorge Horacio Brito, el banquero se metió de lleno en la coyuntura económica: “Siempre reconozco al Presidente (Javier Milei) por haber asumido el riesgo de los cambios que necesitaba la Argentina”.

Jorge Brito habló sobre la mora crediticia: “Tocamos el semáforo en rojo, pero ahora estamos en amarillo” Gentileza

De todos modos, Brito puso el foco en la mora crediticia: “El problema de la morosidad es que, si bien no pesa tanto en el total del PBI, representa a muchos argentinos. Diría que afecta a unos 3 millones en las fintech y a un millón y medio en los bancos”.

“Yo creo que tocamos el semáforo en rojo, pero ahora estamos en amarillo”, evaluó el empresario al sostener que la situación de irregularidad comenzó a mostrar signos de estabilización. Según explicó, el deterioro responde a un problema de stock concentrado en los créditos otorgados durante el segundo y tercer trimestre del 2025.

En esa línea, Brito se dirigió a los legisladores que piensan en proyectos de auxilio financiero con una advertencia: “Tenemos que tener mucho cuidado de que la solución para los morosos no venga de un marco regulatorio que tenga un costo fiscal o que traiga el riesgo de que no haya financiamiento para los que lo necesitamos en el futuro”.

Jorge Brito en una charla con La Fábrica Podcast ante industrialistas Gentileza

“No es un tema para echar la culpa a uno u otro. Hay un problema más grande en la Argentina, que es la falta de crédito”, remarcó por otra parte el extitular del club de Núñez. “Lo que necesita la pyme es bajo costo de financiamiento de largo plazo; lo que necesita un individuo es un préstamo hipotecario a 20 años a tasa baja”, argumentó.

Apelando al carácter industrial de la jornada, Brito enfatizó la necesidad de industrializar los recursos del país: “Argentina, al tener materia prima y energía, tiene con qué defenderse”. Y concluyó: “A pesar del momento difícil que estamos pasando los industriales, no bajemos los brazos y sigamos luchando por nuestros ideales”.

“Poner de moda la industria”

La agenda incluyó el panel “Mesaza Industrial”, donde debatieron sobre los desafíos del sector Sebastián Zuccardi, de la bodega Familia Zuccardi, María Cherñajovsky, de la marca de ropa María Cher y Domingo “Vito” Contessi, del Astillero Contessi. La charla, al estilo podcast, ocurrió en una tarima circular en medio de la pista de baile, sobre un corazón inflable color celeste.

El primero en tomar la palabra fue Zuccardi. “Nuestra coyuntura es tanto externa como interna. Nadie puede posicionar al vino argentino solo, necesitamos trabajar juntos”, planteó, y citó al chef peruano Gastón Acurio: “Primero compartimos, después competimos”. Por último, convocó: “Quiero una Argentina sin ganadores ni perdedores, con una matriz compleja y que dé oportunidades”.

Zuccardi, Cherñajovsky y Contessi en una mesa de empresarios Gentileza

A su lado, la diseñadora y empresaria Cherñajovsky aportó una mirada sensible. “Es un momento muy desafiante, pero me quedo con el corazón”, reconoció al reivindicar el sentido de pertenencia en los proyectos productivos en el país. Es por eso que pidió: “Me gustaría una Argentina con acuerdos para que se puedan hacer las bases de un equipo y que todos queramos estar acá”.

Con un tono más enérgico habló Contessi: “Es el momento de defender nuestras empresas y ponernos el mameluco, como hace el presidente con YPF”. Destacó también el rol de su actividad al sostener que “cuando se activa la industria naval, se activan muchas industrias subyacentes”. Y a modo de conclusión, reclamó: “Quiero una Argentina con menos ‘o’ y más ‘y’, con más política industrial”.

El final lo marcó la entrevista de Milagros Hadad al empresario del calzado Ricky Sarkany, quien ofreció una perspectiva de corte motivacional. “Cuando la gente habla de crisis, yo digo: crisis es la que vivieron mis viejos en el campo de concentración. Todas son coyunturas de las cuales vamos a salir poniéndole empeño”, expresó.

El empresario del calzado Ricky Sarkany en una entrevista ante referentes de la industria

“El corralito también pasó y esto también va a pasar. Con coraje y pasión se va a salir: es un tema de decisiones, de dejar lo que queremos en pos del objetivo. Lo más importante es mirar de frente y sonreír”, cerró Sarkany.

“Industriales de corazón”

El evento anual (festival, según sus organizadores) en Villa Ortúzar fue una muestra de fuerza de la agrupación formada por jóvenes industriales, que alcanza a más de 240 empresas en 21 provincias y representa a alrededor de 41.500 trabajadores.

Entre las figuras destacadas estuvo el expresidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien se sumó a respaldar al espacio joven, en su momento escindido de la asociación empresarial por diferencias generacionales. “Todos estos chicos se formaron conmigo, los vi crecer y estoy muy orgulloso; son tan industriales como yo”, aseguró a LA NACION.

Los organizadores de Fabricando Futuro, donde se encontraron más de 1500 industriales Gentileza

El encuentro también contó con la participación de referentes del ámbito político y deportivo. Se destacó el exfutbolista Maxi Rodríguez, quien acompañó a Brito; el dirigente peronista Alejandro Kim, visiblemente sorprendido por la exhibición de un perro robot; el referente Agustín Rombolá, la exfuncionaria de Pro María Migliore, la exgobernadora fueguina Rosana Bertone y el diputado nacional Nicolás Massot.

“Tengo amigos acá y el Gobierno está en todos lados”, comentó el diputado provincial bonaerense Nahuel Sotelo, exsecretario de Culto y Civilización de la Nación, ante la consulta de LA NACION por los motivos de su presencia.

La jornada cerró en un clima al ritmo de “Siempre es hoy” de Gustavo Cerati, acompañado por intérpretes icónicos del rock nacional como Charly García, Los Redondos, Soda Stereo y Sumo, sumado a una propuesta gastronómica que incluyó fiambres de Cagnoli, panchos de Unión Ganadera, vinos de Zuccardi y alfajores de Havanna, todos ellos auspiciantes.