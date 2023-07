Juan Nápoli: “Massa salvó al peronismo de un papelón histórico”

escuchar

Juan Nápoli conoció personalmente a Javier Milei en el Coloquio de IDEA en octubre del año pasado. En ese entonces intercambiaron teléfonos y desde ahí se mantuvieron en contacto. Para la próxima elección, Milei eligió al banquero como precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

–¿Cómo ve que el ministro de Economía sea el precandidato a presidente del oficialismo?

–Genial.

–¿Por qué?

–Primero, siempre manifesté públicamente que el acuerdo con el FMI iba a salir y eso lo reafirma. Segundo, porque en momentos de incertidumbre, conflicto e internas, cuando tenés las variables descontroladas, hay que dar certidumbre. De esta forma, además, queda claro que hay tres personas que tienen posibilidades de ser presidentes, que son Javier, que es lo que quiero, [Sergio ] Massa y [Patricia] Bullrich. Cualquiera de los tres es muy amigable a los mercados.

–¿Cree que el oficialismo tiene posibilidades de ganar en este contexto económico?

–Posibilidades tienen todos. En las PASO, el candidato más votado va a ser Javier.

–¿Por qué cree que la persona más competitiva del oficialismo es el ministro de Economía, cuando hay una inflación de 114% y una pobreza que alcanza al 40% de la población?

–Yo escucho todo el tiempo eso y es cierto. Pero también, estaba convencido de que Massa iba a ser el candidato. Me hubiera resultado difícil que no lo sea, porque si se hizo cargo de todo este despiole era para ser candidato, no era para ser senador, que es un cargo al que estoy aspirando yo. Conociéndolo un poquitito, me imaginé que iba a hacer todo su esfuerzo para ser el candidato. Y me parece muy llano que no haya habido internas en el oficialismo, porque vos tenés que tomar decisiones económicas que vienen de la política. Con esto, aseguraron que Massa o alguien de su equipo va a estar en el Ministerio de Economía hasta la elección. La lógica de su designación me parece que es que Massa salvó al peronismo de un papelón histórico, que es no terminar el mandato. Yo le atribuyo eso, que tiene su precio grande. El precio es ser el candidato.

–¿Cree que ahora terminan el mandato?

–Sí, ni hablar.

–¿Por qué?

–¿Por qué no lo terminarían?

–¿Por qué no lo terminaban antes?

–Precisamente por lo que estoy diciendo. Había un montón de variables, pero lo que podía pasar es que si había una interna, que no era lo que quería Massa, se fuera.

–¿Por qué si Massa se va de Economía puede haber una crisis económica mayor?

–Porque no hay reemplazo. Nadie va a agarrar un ministerio cuando no sabés quién es el conductor. Y hoy Massa tiene más atribuciones que las de un ministro, es un presidente en ejercicio. Y el arreglo con el Fondo lo hace él. Lo único que tiene que hacer es tratar de llegar a la elección con este auto, que va a los tumbos, pero seguro llega.

"La base es la reforma del Estado. Hay que tener un equilibrio fiscal y dejar de emitir. Vamos a pasar alguna turbulencia, pero vamos a tener dólares que no tuvimos por la sequía y ahorro de divisas por el gasoducto [Néstor Kirchner]", dijo Nápoli Santiago Cichero/ AFV

–¿Cómo ve la inflación en el segundo semestre?

–Puede caer un poquito de estos niveles, pero no mucho más.

–¿No cree que vaya a aumentar?

–Precisamente todas estas certezas que hay, no solo lo de Massa, sino que ya estén definidas las candidaturas, despeja un poco la incertidumbre. Veía que había un riesgo de que se espiralice la inflación, pero creo que ese riesgo no va a estar. Igual son niveles de inflación horribles.

–Pero las reservas netas del Banco Central siguen siendo negativas. ¿Eso no puede hacer empeorar la inflación?

–No hay problema, se pueden tener reservas negativas un tiempo, pero no te podés acostumbrar.

–¿Y cuánto tiempo se puede estar así?

–No lo tengo claro. Es cierto que van varios meses, pero también falta menos para la entrega de gestión y hay un sistema de depósitos muy sólido, muy atomizado: más del 60% son personas jurídicas y casi del 70% son depósitos menores de US$100.000. No hay un problema.

–¿Cuál es el mayor riesgo económico que ve en los próximos meses?

–La situación es malísima. Yo me refería a la gobernabilidad. Claramente, quien asuma tiene que pensar en algún tipo de reforma porque no podés estar así, como estamos hace tres años. Tampoco podés hacer nada en medio de un proceso electoral.

–¿Qué opina de la propuesta de dolarización de la economía?

–La estoy estudiando, estoy leyendo el libro de Emilio [Ocampo y Nicolás Cachanosky]. Es un tema para mí demasiado serio como para salir a decir estoy a favor o en contra. Estoy empezando a leer el libro y después me quiero juntar con ellos para charlar sobre mis dudas. Claramente, funcionó en otros países. No sé si es la mejor opción para la Argentina, no lo tengo claro, por eso lo estoy estudiando. Igualmente, esto es una opinión personal. En el caso de acceder al Senado, voy a representar lo que piensa Javier o el espacio.

–Hace poco, Adeba se manifestó en contra de dolarizar la economía...

–Sí. Ahí me tendré que abstener por mi posición. Lo hablé con Javier Bolzico [presidente de Adeba] y está claro que deberé abstenerme como miembro de Adeba. La mía, obviamente, es que si Adeba está en contra, voy a estar en contra, pero yo represento a La Libertad Avanza.

–Adeba decía que “los países que alcanzaron el desarrollo se caracterizan por contar con una moneda propia y estable”.

–Tiene razón.

–¿Por qué cree que el discurso de dolarizar la economía penetra mucho en la sociedad?

–Porque nosotros no estamos en esa definición que decís. No somos un país que alcanzó su desarrollo. Lo que plantea Javier es súper razonable. Él dice que se están emitiendo papeles que no quiere nadie y donde la política roba. Desde ese plano argumental, tiene razón.

"Hay un sistema de depósitos muy sólido, muy atomizado: más del 60% son personas jurídicas y casi del 70% son depósitos menores de US$100.000. No hay un problema", dijo el exdirector de Adeba. Santiago Cichero/ AFV

–¿No hay una medida intermedia sin ir al extremo?

–Bueno, yo digo los argumentos de él. Pero no tengo claro que sea lo mejor y lo estoy estudiando. Y después de leer y releer el libro, me quiero juntar con Emilio y con Cachanosky. Lo estoy subrayando y tengo varias dudas, pero me parece un tema demasiado complejo como para decir si estoy a favor o en contra, sin fundamentos muy sólidos.

–¿Por qué cree que el PBI per cápita no crece desde hace años?

–Porque tomamos malas decisiones en todo. Principalmente, gastamos mal. Cuando hay déficit fiscal recurrente y se financia con deuda, se cierra el mercado de deuda, entonces se financia con emisión. Deberíamos revisar bien la asignación del gasto.

–¿Y de quién es culpa de haber gastado mal? Porque lo hicieron todos los gobiernos.

–Es lo más fácil: gastar, gastar, gastar, y después decir: “Bueno, esos miserables, buitres, deudores”, que en muchos casos somos argentinos. Yo siempre tengo bonos argentinos; compré en su momento cupones del PBI y nos estafaron. Como eso sirve, lo más fácil es gastar y después decir que no se va a pagar.

–¿Por qué los otros países lograron resolver estos temas?

–Nuestros vecinos, como Uruguay y Paraguay, tienen la inflación anual que es la mensual en la Argentina. Hacen las cosas bien y son paraguayos y uruguayos, no son eslovenos.

–¿Qué tienen ellos a diferencia de nosotros?

–Tienen orden, gastan bien y tienen presidentes y funcionarios que saben administrar. Mantienen los equipos y las formas, más allá de cuál sea el partido. Por eso, la clave en esta elección es o seguimos con lo malo de siempre o hacemos algo distinto. Miren lo que es nuestra lista de candidatos y las otras. En las otras, todo estuvieron ya y fracasaron. A todos nosotros nos fue bien en el sector privado Y no tenemos prontuarios, tenemos currículum.

–¿Cómo harían para llevar adelante las reformas necesarias sin tener mayoría en las cámaras legislativas?

–No sabés si no vamos a tener aliados en el Congreso, depende de quién gane. No es lo mismo que entren los legisladores de Bullrich que los del Frente de Todos. Con Bullrich hay muchas ideas en común y eso es muy importante para obtener respaldo, son muy parecidos. La diferencia es que nosotros no estuvimos nunca. Ellos estuvieron todos. Pero ambos discursos son muy duros, ambos están a favor de una grieta, quieren orden, no quieren cortes, no quieren la mala asignación de recursos, no quieren darles la mano a los dictadores, respetan la división de poderes, son muy parecidos.

–¿Cree que un país puede crecer con grieta?

–Sí. Estoy a favor de la grieta moral.

–Pero es muy subjetiva la grieta moral.

–No, no es subjetiva. No me gusta sentarme con alguien que no respeta un fallo de la Corte Suprema, o alguien que le da la mano a [Nicolás] Maduro. O a [Miguel] Díaz-Canel [presidente de Cuba] que lo invitan a mi país. Y estoy a favor de esa grieta. No hay dictadores buenos y malos, son una basura todos.

–¿Qué propone distinto?

–En el caso de acceder, voy a representar las ideas de Javier. Por ejemplo, un recorte de los gastos innecesarios del Estado.

–¿Por dónde arrancarían?

–Esto es personal, porque no lo he charlado en profundidad con él, pero eliminar ministerios, subsecretarías y oficios inútiles.

–¿Se ahorra mucho con eso?

–Sí.

–¿Cuánto?

–No te lo voy a decir, porque no me corresponde a mí, lo tiene que decir el candidato a presidente.

–¿Qué otra propuesta tiene?

–La base es la reforma del Estado. Hay que tener un equilibrio fiscal y dejar de emitir. Vamos a pasar alguna turbulencia, pero vamos a tener dólares que no tuvimos por la sequía y ahorro de divisas por el gasoducto [Néstor Kirchner]. Pueden venir inversores en sectores que están de moda en este momento, como el litio. Me parece que con una reforma del Estado, de gastar eficientemente y no emitir, tendríamos que estar bien.

–¿Cree que el espacio logrará gobernar sin que le hagan un piquete?

–El que haga un piquete va a ir preso. Es lo que tiene que pasar. Obviamente que está el derecho a protestar, pero no está el derecho a arruinarle la vida de la gente. El otro día pusieron presa a una persona que iba a trabajar por pasar un piquete y los piqueteros se quedaron. Lo primero que hay que hacer es cambiar la forma de pensar. El gobierno de la ciudad hizo eso.

–¿Qué opina de Horacio Rodríguez Larreta?

–No me gusta. Me parece que es un confiscador serial, nos mata a impuestos. A los bancos nos cobra Ingresos Brutos. Si no votara a Milei, votaría a Bullrich, que expresa todo lo contrario de él, para mí.

–¿Y de Sergio Massa?

–Que es el político más hábil de todos. Como ministro hizo lo que podía hacer. Igual yo voto a Milei.

