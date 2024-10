Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra desde hoy, con el nuevo reajuste de haberes y el bono que sigue congelado

Escuchar

La Anses comenzó a pagar hoy, martes 8, las jubilaciones y pensiones correspondientes a octubre. Los haberes son un 4,17% nominalmente más altos que los del mes pasado y el bono es, una vez más, de hasta $70.000, en tanto que alcanzará -con diferentes montos- a quienes tengan un ingreso previsional, en bruto, de hasta $314.320,56. La cifra del refuerzo es igual a la que se pagó en cada uno de los últimos siete meses y, lógicamente, fue perdiendo su poder de compra frente al alza de precios. Dado el congelamiento del monto de ese refuerzo, para quienes tienen la jubilación mínima la diferencia entre lo percibido el mes pasado y el actual, si se considera la suma del haber y el bono, no será de 4,17%, sino de 3,2%.

El 4,17% corresponde a la variación que tuvo en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec. Desde abril y porque así lo establece un decreto de necesidad y urgencia, cada mes los ingresos de las jubilaciones del sistema general de la Anses y las pensiones no contributivas pagadas por el organismo se actualizan en igual porcentaje que la inflación de dos meses atrás.

El reajuste de este mes lleva el haber mínimo a $244.320,56 y el máximo, a $1.644.046,07. Ambas cifras son en bruto y fueron oficializadas por la Anses a través de la resolución 798. En términos netos (descontado el aporte al PAMI) los montos a cobrar son de $236.990,94 y $1.552.732,92, respectivamente, siempre que no se resten importes por otros conceptos, como podría ser la cuota de la moratoria. En el caso del haber mínimo se agrega el refuerzo de $70.000 y, por tanto, el ingreso en mano será de $306.990,94 (el bono no está sujeto a ninguna retención).

Cómo es el bono

Según el decreto 861, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, cobrarán un bono (de $70.000 o de un importe inferior) quienes tengan un ingreso previsional mensual de hasta $314.320,56 una vez aplicado, sobre los haberes de septiembre, el reajuste de 4,17%. Así, el monto más bajo a percibir por parte de quienes están en el sistema contributivo (con prestaciones otorgadas con o sin moratoria) será de $314.320,56, con bono incluido.

Según dispone un decreto del Poder Ejecutivo, el bono de este mes para quienes tienen las jubilaciones y pensiones más bajas es de hasta $70.000, igual que desde marzo último Daniel Basualdo

Mientras que los haberes propiamente dichos se van reajustando por inflación, el importe del bono responde a decisiones discrecionales que toma mes a mes el Poder Ejecutivo. Desde marzo de este año, la decisión fue siempre mantener el importe sin reajuste alguno. La ley que había aprobado el Congreso meses atrás, y que fue vetada por el Presidente Javier Milei, preveía que rigiera un ingreso mínimo garantizado equivalente a una cifra vinculada al valor de una canasta básica de consumo informada por el Indec.

Esa característica habría provocado una actualización constante de la cifra, en función de la variación de precios de un conjunto de productos esenciales. Se trataba de un mecanismo que, en la práctica, iba a reemplazar al bono de carácter discrecional. No fue puesto en vigencia porque la ley se aprobó contra la voluntad del Gobierno y no se previó cómo se financiarían sus efectos. Si rigiera, el ingreso más bajo a cobrar en octubre debería ser de $331.546, es decir, de $17.226 más que el monto más bajo que efectivamente regirá.

Entre quienes tienen prestaciones del régimen contributivo (con o sin moratoria), el refuerzo es percibido por casi 3 millones de jubilados y pensionados, según datos estadísticos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Se trata quienes tienen un ingreso de una cifra no mayor a la que resulta de sumar el haber mínimo y el monto tope del bono ($70.000).

No cobran bono quienes tienen dos prestaciones, porque en tal caso se excede el techo de ingresos para acceder (que se establece por persona y no por beneficio). El extra sí alcanza, en cambio, a quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que este mes es de $195.456,45 (con bono, $265.456,45).

Para quienes este mes tienen un ingreso, en bruto, de entre $244.320,56 y $314.320,56, el adicional será del monto que resulte necesario para completar esta última cifra. Por ejemplo, si el haber es de $290.000, el plus será de $24.320,56.

Recomposición acumulada

Con la recomposición de octubre, los haberes previsionales acumulan un alza nominal de 131,12% en comparación con lo cobrado en diciembre de 2023, y de 179,35% respecto de los haberes de octubre de 2023. Sin embargo, por el congelamiento del bono que lleva ocho meses, en el caso de las prestaciones de monto mínimo, esos porcentajes son de 95,58% y de 152,55%, en cada caso.

Desde julio de este año los montos cobrados por hijo se actualizan todos los meses siguiendo el índice de inflación

La suba de 4,17% alcanza a las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo del régimen general de la Anses, a las pensiones no contributivas y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llegará a $87.789. En este último caso se cobrará, en rigor, un monto de $70.232, ya que como ocurre cada mes, el 20% queda pendiente y se paga solo una vez al año, contra la certificación del cumplimiento de condiciones vinculadas con la educación y el cuidado de la salud.

También se reajustan los importes de las asignaciones familiares del empleo formal, que recibe un grupo de asalariados y de monotributistas. Según el rango de ingresos en el que esté ubicado el hogar, los importes por hijo correspondientes al actual mes son de $43.896, $29.607, $17.904 y $9234.

Además, se incrementan las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que suman el 17% del salario bruto. El valor mínimo será de $82.287,12 y el tope, de $2.674.292,72. Esto último significa que a quienes tengan en el mes un sueldo superior al citado importe, se les restará una cifra de $454.629,76 para el financiamiento del sistema jubilatorio, de la obra social del empleado y del PAMI. El índice de movilidad mensual de las jubilaciones también define aumentos en los aportes previsionales a cargo de los autónomos.

Las fechas de pago

Las prestaciones previsionales de septiembre serán abonadas en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

• DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

• DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

• DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre

• DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre

• DNI terminados en 4: martes 15 de octubre

• DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre

• DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre

• DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre

• DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre

• DNI terminados en 9: martes 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: jueves 24 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: viernes 25 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: lunes 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: martes 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: lunes 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de octubre