La turbulencia no derriba aviones

Durante varios años viajé muy nervioso, cada vez que el avión atravesaba una zona de turbulencia. En ningún momento mi vida corrió peligro. El problema no era de la aeronave, sino mío. Me curé, en buena medida, cuando tomé un curso “antipánico aéreo” y el piloto que lo dictaba me dijo: “Juan Carlos, ¿no te parece que el ingeniero que diseñó el avión no la tuvo en cuenta?”. Claro que hay aviones que se estrellan, pero no por la turbulencia.

¿Cuál es el parecido entre esto y lo que hoy ocurre en el plano cambiario, a raíz de la negociación de un nuevo acuerdo entre Argentina y el FMI? Tal como era de esperar, existe más de una respuesta a este interrogante.

Reitero la mía, para ayudar a tomar decisiones. El núcleo de la política económica, el equilibrio fiscal (no hay plata) más Federico Sturzenegger, no se modificará cuando se termine de acordar con el Fondo Monetario. Al mismo tiempo, por razones obvias, el documento que describa el referido acuerdo no puede contener detalles sobre el futuro de la política cambiaria. Lo cual genera… turbulencia.

En efecto, ¿por qué el acuerdo no dirá nada en materia cambiaria? Alternativa 1: porque no acordaron nada; alternativa 2: porque lo que acordaron no lo pueden decir. Este problema no tiene solución: lo que cabe esperar es que los decisores vuelvan a adoptarlas en línea con la política económica. En el ínterin… turbulencia.

Si el núcleo de la política económica es y seguirá siendo el equilibrio fiscal, terminada la transición (acuerdo con el FMI, salida del cepo, etcétera), el tipo de cambio debería ser único y flotante. Para lo cual el Banco Central no necesita reservas, las cuales, como decía la ley de convertibilidad, vuelven a ser patrimonio de los tenedores de la base monetaria.

Una de las paradojas de la Argentina es que quienes defienden al Banco Central lo llenaron de papelitos sin valor; es decir, lo fundieron. Mientras que quien lo quiere terminar cerrando, primero lo pone en condiciones. Porque sostiene que, cuando llegue el momento, a los tenedores de pesos no los quiere estafar, sino cambiárselos por algo.

Quienes comparan la base monetaria con las reservas del Banco Central hacen aritmética. ¿Qué tendría que pasar hoy para que los argentinos salgamos corriendo a desprendernos de los pocos pesos que tenemos, que usamos para realizar transacciones? Esta es la pregunta clave desde la perspectiva decisoria.

