Qué jubilados cobrarán un extra en los próximos meses por la suba del salario mínimo y cuáles serán los montos

Un grupo de jubilados recibirá en los próximos meses montos adicionales a sus haberes y a los bonos anunciados días atrás. Esos extras serán de hasta $677 en diciembre, de hasta $3526 en enero de 2023 y de hasta $5425 en febrero. Les corresponderán, concretamente, a quienes tengan haberes mensuales de hasta $50.801 en el último mes de este año, de hasta $53.650 en el inicio del año próximo y de hasta $55.549 en el segundo mes de 2023, siempre que cumplan con el requisito de haber obtenido el beneficio habiendo hecho al menos 30 años de aportes efectivos; es decir, sin haber recurrido a un plan de moratoria.

El pago de esos adicionales para los jubilados del sistema nacional ocurrirá por la vigencia de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, que establece una garantía por la cual los ingresos mensuales no pueden ubicarse por debajo del 82% del salario, mínimo, vital y móvil. Este valor de referencia se incrementará, de manera no acumulativa, un 7% en diciembre, un 6% en enero, un 4% en febrero y un 3% en marzo, según anunció ayer por la tarde el Ministerio de Trabajo.

La garantía excluye a la mayoría de quienes cobran el haber mínimo, dado el requisito de haberse jubilado con 30 años de aportes efectivamente realizados. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, del total de prestaciones pagadas por el sistema general de la Anses en septiembre último, el 75% de los correspondientes al haber mínimo fue obtenido por moratoria. Y si se observan solo las jubilaciones (es decir, el dato de beneficios excluidas las pensiones), ese índice llega a casi el 90%. Y, si bien puede estimarse que en diciembre habrá alrededor de 1,2 millones de prestaciones sin moratoria inferiores a los $56.000, la cantidad de jubilados y pensionados alcanzados por la garantía del 82% es bastante inferior, dado que hay muchos casos en los que una misma persona cobra dos beneficios.

Por la aplicación del índice de movilidad, las jubilaciones y pensiones tendrán un reajuste en diciembre de 15,62%, lo que llevará el haber mínimo a $50.124,26, según especifica la resolución 260 de la Anses, publicada ayer en el Boletín Oficial. Los incrementos determinados por la fórmula de cálculo dispuesta por una ley de fines de 2020 dejan este año a la variación de las jubilaciones muy por debajo de la inflación.

Mientras que las cuatro subas por movilidad acumularon un 72,48%, se estima que la evolución del índice de precios será, de punta a punta de 2022, de 100%. Frente a esa situación, el Gobierno dispuso el pago de un bono de hasta $10.000 por los próximos tres meses, pero no para la totalidad de los jubilados, por lo cual para un grupo habrá una pérdida de poder adquisitivo, a diciembre, de 13,7% (en algunos meses fue superior).

La actualización ahora dispuesta para el salario mínimo, en tanto, llevará a las siguientes situaciones:

*En diciembre el salario mínimo, vital y móvil será de $61.953. El 82% de esa cifra es $50.801,46 y, por tanto, los jubilados cuyo haber mensual sea inferior recibirán un plus para completar ese monto. Los bonos o refuerzos no integran el haber y por eso no se cuentan para definir si corresponde o no la garantía legal del 82%. Dado que la jubilación mínima será de $50.124,26, el monto máximo que tendrá el plus será de $677,2.

*En enero el salario mínimo subirá a $65.427 y el 82% resulta ser $53.650,14. Entonces, el adicional por la cláusula de garantía será, como máximo, de $3525,88. Para una prestación de, por ejemplo, $52.000, habrá un plus de $1650,14.

*En febrero se concretará una suba que llevará el salario mínimo a $67.743, con lo cual el haber garantizado llegará a $55.549,26. Por lo tanto, el extra será de hasta $5425.

*En marzo el salario mínimo llegará a $69.480. Pero para ese mismo mes deberá concretarse un nuevo reajuste de las jubilaciones, según índica la ley de movilidad. Y entonces habrá que evaluar si el nuevo monto del ingreso mínimo está por debajo o no del 82% del salario mínimo.

En el actual mes de noviembre está también activada la cláusula de garantía (también fue así en octubre), ya que el haber mínimo es de $43.353 y el salario mínimo, de $57.900. Por lo tanto, se está cobrando un plus de hasta $4125, para completar un importe de $47.478.

La actual garantía del haber mínimo relacionada con el salario mínimo está vigente desde 2018. En 2010, el Congreso había aprobado una ley para garantizar, de manera similar a lo que rige hoy, que los haberes no fueran inferiores al 82% del salario mínimo; sin embargo, la entonces presidenta Cristina Kirchner la vetó inmediatamente.