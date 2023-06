La Aduana le ordenó a Buquebus que retire del país al barco Eladia Isabel

escuchar

La Dirección General de Aduanas desplegó un operativo centrado en la firma naviera Cipreses S.A., por supuestas irregularidades advertidas en su flota. Agentes del organismo se hicieron presentes en la terminal fluvial de la empresa titular de Buquebus para inspeccionar sus embarcaciones y resolvieron la interdicción del Eladia Isabel, cuyos certificados de navegabilidad se encontrarían vencidos, según indicaron a través de un comunicado.

El buque de bandera uruguaya, que estaría hace cinco años sin usarse, se encuentra amarrado en la 5ta Dársena Norte, en Puerto Madero. Según la Aduana, los agentes que lo inspeccionaron “encontraron el mobiliario sumamente deteriorado”.

“Cabe notar, la empresa que realiza viajes entre Buenos Aires y destinos como Montevideo y Punta del Este había solicitado trasladar 150 butacas de la mencionada embarcación a otro ejemplar de la flota”, dice el texto difundido por Aduana.

“No obstante, dadas sus irregularidades documentales, el Eladia Isabel fue desafectado del régimen especial de medios de transporte y, en ese marco, la Aduana resolvió su interdicción sin derecho a uso ni traslado, en los términos del artículo 1085 del Código Aduanero”, amplía.

El organismo que dirige Guillermo Michel intimó a la empresa a reexportar el buque antes del 9 de julio. LA NACION intentó comunicarse con la compañía pero no obtuvo respuesta.

Operativo en Buquebus

“Se creen los dueños del Río de la Plata”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales al tanto de la disputa. “Tienen los barcos con matrícula uruguaya para no pagar nada. Ese barco lo tienen en la flota, hoy lo borraron de la página de Internet, pero está pudriéndose en el río hace cinco años y le van sacando repuestos” agregaron e ironizaron: “De mínima que arreglen los baños de los empleados de la Aduana”.

Según publica la firma en su página web, el Eladia Isabel, que se incorporó en 1996, tiene una capacidad para 1150 pasajeros, divididos 760 en clase Turista, 293 en Primera y 102 en Especial, además de contar con bodega. También destaca sus medidas y otras características, como “Manga: 20 metros; Eslora: 82 metros; Velocidad: 15nudos; y Potencia: 4x 1080 Hp”. Y lo describe de la siguiente manera: “Es el barco que más conoce las aguas del Río de la Plata. Lleva más de 16 años transportando pasajeros entre Argentina y Uruguay. Los distintos cambios realizados en el buque lo han convertido en un verdadero crucero. Un barco ideal para los viajes de placer, con solarium, restaurante, juegos y todas las comodidades para que el viaje también sea parte de las vacaciones”.

La flota también está compuesta por otras embarcaciones, entre la que se destaca la más reciente denominada Papa Francisco, con capacidad para 950 pasajeros.

En la mira

En mayo último, Buquebus también había estado en la mira del Gobierno porque la Justicia confirmó la inhibición general de sus bienes por un monto superior a $112 millones “por el uso indebido de fondos provenientes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, indicaron.

El organismo conducido por Carlos Castagneto había demandado a la compañía de transporte fluvial “por haber incumplido con la norma que instrumentó el ATP”. La AFIP reclamó a Buquebus la devolución de $63 millones que cobró del programa más intereses tras haber comprado dólares en la bolsa en noviembre de 2020, “una operación incompatible con la adhesión al plan de apoyo al sector privado”.

Consultadas en su momento por LA NACION, fuentes de Buquebus explicaron que en noviembre la AFIP sacó un comunicado cuando inició el juicio. “Eso es insólito, porque además no es un monto tan importante. Nosotros presentamos excepciones y ahora el juzgado lo que dice es que esas excepciones no pueden ser tratadas en un juicio ejecutivo (que es el juicio como si fuera un cobro de un cheque o una ejecución de una sentencia), sino que requiere de pruebas por lo cual dice que esto hay que discutirlo en un juicio ordinario”, explicaron.

Además, estas fuentes afirmaron que, independientemente de apelar este fallo por considerar que la cuestión ya puede ser resuelta en este juicio, Buquebus inició el juicio ordinario. “Con lo cual, esto no va a ser resuelto ahora, sino dentro de dos o tres años, cuando se dicte sentencia en el juicio ordinario y nosotros demostremos que la AFIP está equivocada. Lo que no entiendo es por qué la AFIP manda el comunicado hablando de inhibición de bienes cuando eso no está trabado, eso no es lo que dice la resolución del juez”, argumentaron.

