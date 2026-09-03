La ANAC también embargó las cuentas de Flybondi por una deuda de casi $1500 millones

Después de que la Justicia dispusiera la ejecución fiscal de las cuentas de Flybondi por una deuda de $1525 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ahora se conoció que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también logró embargar las cuentas de la aerolínea low cost por la falta de pago de las tasas de seguridad. La deuda, que se acumula desde marzo, asciende a $1464 millones.

El organismo reclama el pago de seis facturas, correspondientes a distintos períodos y con diferentes fechas de vencimiento. La primera venció el 10 de marzo y asciende a $467.440.740; la segunda, por $416.907.780, venció el 9 de abril; la tercera, por $136.619.200, el 8 de mayo; la cuarta, por $94.861.560, el 10 de junio; la quinta, por $252.060.260, el 14 de julio, y la sexta, por $96.153.130, venció el 14 de agosto.

A ese monto se suma, en forma provisoria, una suma de $585 millones en concepto de intereses y costas. De esta manera, el monto total del embargo dispuesto a pedido de la ANAC supera los $2000 millones.

Antes de iniciar la ejecución, la ANAC había intimado a Flybondi al pago mediante carta documento, notificada el 21 de julio pasado. Ante la falta de pago, el organismo inició la vía judicial.

La deuda de Flybondi con ANAC, que se acumula desde marzo, asciende a $1464 millones.

La causa tramita ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 5, a cargo del juez Elías Alfredo Tapia.

A principios de agosto, la ANAC le había exigido a la aerolínea un plan de acción para corregir el elevado número de cancelaciones, aunque descartó adoptar medidas que pudieran afectar sus vuelos. Según explicó entonces el organismo, la compañía cumplía con las normas de seguridad operacional.

“[La empresa] cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional y se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su operación”, señalaron desde el organismo.

En otras palabras, la ANAC concluyó que las deficiencias detectadas afectaban la calidad del servicio, pero no representaban un riesgo para la seguridad operacional.

De todos modos, el organismo le labró a la compañía dos nuevas actas por las cancelaciones registradas durante junio y julio. La primera abarca más de 20 vuelos suspendidos y la segunda, más de 100.

Fuentes oficiales explicaron que la legislación argentina no contempla la suspensión cautelar de la venta de pasajes ni de las operaciones de empresas que cuentan con autorización vigente. Según indicaron, una medida de ese tipo “podría afectar el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad comercial, violando la Constitución Nacional”.

Mientras la Argentina optó por mantener habilitada la operación de Flybondi, Brasil avanzó en sentido contrario y suspendió la venta de vuelos de la compañía hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Maceió y Salvador.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil justificó la medida por el aumento de las cancelaciones, la reducción de las operaciones de la empresa en ese país, inconsistencias en la programación de vuelos y un fuerte incremento en las quejas de los pasajeros. Además, dispuso que Flybondi no podrá ampliar sus operaciones en el mercado brasileño hasta que subsane las irregularidades detectadas.

La low cost no vuela desde el 6 de agosto pasado.