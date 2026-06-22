La Argentina, entre los países con más fanáticos del Mundial: qué consumen y en qué prevén gastar más
Un estudio ubicó al país entre los tres mercados con mayor proporción de seguidores de la Copa del Mundo
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El Mundial podría convertirse en un impulso para el consumo interno en el país. Un informe privado lo ubica entre los mercados con mayor proporción de fanáticos del torneo y dice que ese segmento concentra niveles de ingreso superiores al promedio, además de una mayor predisposición a gastar en productos, servicios y experiencias.
El estudio, elaborado por Ibope a partir de la herramienta TGI Global Quick View —que releva consumidores conectados en 36 países—, identifica cinco hallazgos sobre los seguidores de la Copa del Mundo.
El primero es que no todos los mercados presentan el mismo nivel de interés por el torneo. En algunos casos, la proporción de fanáticos quintuplica la registrada en Estados Unidos, uno de los países anfitriones. La Argentina se ubica entre los tres mercados con mayor porcentaje de seguidores: el 42% de la población afirma seguir la competencia organizada por la FIFA. Por delante aparecen Sudáfrica y Brasil, ambos con un 44%.
Otro dato relevante es que la afición continúa siendo mayoritariamente masculina, aunque existen excepciones. En los mercados con mayor interés por el Mundial —Brasil, Argentina y Sudáfrica—, la proporción de mujeres que sigue la competencia supera el promedio global de hombres, que se ubica en el 31%.
El informe también destaca que los fanáticos del Mundial se encuentran entre los consumidores de mayor poder adquisitivo. A nivel global, tienen un 75% más de probabilidades de integrar el 10% de mayores ingresos de la población, una característica que los convierte en un segmento especialmente atractivo para las marcas.
El fenómeno es particularmente visible en algunos mercados emergentes como India, Indonesia y Filipinas, donde los seguidores del torneo presentan una fuerte presencia dentro de los estratos socioeconómicos más altos. Aunque el fútbol no ha tenido históricamente la misma relevancia que en Europa o Sudamérica, su popularidad viene creciendo entre consumidores con mayores niveles educativos e ingresos más elevados.
El cuarto hallazgo se relaciona con los intereses de esta audiencia. Tecnología, automóviles y servicios financieros aparecen entre las categorías con mayor potencial para captar la atención de los fanáticos. Sin embargo, el estudio advierte que existen diferencias significativas según el perfil de cada segmento.
Entre las mujeres seguidoras del Mundial, por ejemplo, se observan mayores niveles de afinidad con temas vinculados a la alimentación, la música, la moda y la belleza. En tanto, casi uno de cada cinco fanáticos tiene entre 16 y 24 años, una franja que muestra especial interés por los videojuegos, la música y la educación.
Por último, el informe concluye que los seguidores del torneo presentan una mayor predisposición a realizar gastos de valor elevado. Su mayor presencia en los niveles socioeconómicos altos se traduce en una intención de consumo superior al promedio en distintas categorías de bienes, servicios y experiencias.
Entre ellas se destacan los viajes internacionales, uno de los rubros en los que los fanáticos del Mundial muestran una mayor disposición a gastar, aunque el comportamiento varía según cada mercado.
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