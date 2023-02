La Argentina, ¿es un país caro o barato? ¿Cómo saberlo?

escuchar

1. País caro o barato. Una discusión que cada vez suena más es si la Argentina tiene o no precios altos. Y, automáticamente, se deriva la pregunta sobre qué podemos hacer con nuestro sueldo. La cuestión es interesante y cada cual lleva agua para su molino a la hora de responderla. Lo cierto es que hay métricas internacionales que nos permiten empezar a dar una respuesta concreta. El Banco Mundial lanzó hace tiempo el ICP (International Comparison Program), una iniciativa estadística, que nació con el objetivo de poder hacer métricas comparables de precios entre los países. En este programa surgió el PPP (Purchase-Power Parity), que usa los precios de bienes específicos para comparar el poder adquisitivo absoluto de las monedas de los países.

2. Paridad. La teoría de equilibrio en la paridad del poder adquisitivo postula que hay equilibrio si, tras ajustar los precios por los tipos de cambio, los bienes se venden al mismo valor en todas partes, y que el tipo de cambio entre dos monedas depende del nivel de precios entre países. Es decir, dos economías están en equilibrio de precios si, por ejemplo, un lavarropas que en la Argentina –con un dólar a $350– vale $ 100.000, tiene un precio en Estados Unidos de US$285; si con US$285 no puedo acceder al lavarropas en Estados Unidos, la economía allí es más cara. Donde hay mayor productividad y mayores salarios, los precios tienden a ser más altos. Por ello es más costoso, en promedio, vivir en países de Europa que en la Argentina.

3. Diferencias. ¿Puede una economía que tiene los mismos niveles de productividad y salarios, tener precios diferentes? Claro que sí. Hay muchos factores que afectan los precios. El primero tiene que ver con los tributos. Economías con mayor carga impositiva parten de un nivel de precios más alto. O bien, un negocio informal puede poner precios mucho más baratos que uno que paga todos sus impuestos. El segundo factor se refiere a la apertura comercial. Las economías más cerradas y con poca competencia habilitan a que las que tienen el mayor poder de mercado impongan precios más altos. El tercer punto es que los precios de ciertos bienes pueden determinarse por decisiones de gobierno. Por ejemplo, el precio del transporte, de la provisión de electricidad o del gas es muy bajo comparado a prácticamente cualquier país. No es que cueste menos, sino que el Gobierno subsidia indiscriminadamente a toda la población.

4. Salarios. La segunda pregunta es: ¿alcanza el salario de los argentinos para adquirir más bienes que en otro país? Hay que ver varios factores. El país con el que nos comparamos… ¿tiene o no salud y educación pública? ¿de que calidad es? Sus ciudadanos, ¿usan el transporte público? Para eso, se analiza la encuesta del gasto de los hogares. En la Argentina, el mayor gasto se da en alimentos y bebidas (23%), muy por encima de Chile. Y los chilenos destinan mucho más dinero a educación que los argentinos, y los uruguayos, mucho más a transporte. Entonces, no solo importa ver lo que se gana, sino también cómo gastan las familias y cómo es el acceso a bienes públicos.

5. Productividad. El gran problema de nuestro país es que su productividad no crece hace años. Ser una economía cerrada condena a un país a precios altos con salarios bajos, y eso lleva a una demanda cada vez más estancada. Los salarios, en promedio, son mucho más bajos que en otros países pares de la región y no logran recuperarse desde hace casi 8 años. Si el orden macroeconómico no es prioridad, no habrá posibilidad de aumentar nuestro nivel de consumo.