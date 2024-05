La asignación por hijo tendrán en junio un aumento de 41,48% para trabajadores informales y empleados registrados

Escuchar

Las asignaciones por hijo que reciben tanto los desocupados y trabajadores informales, como también un grupo de empleados registrados y monotributistas, tendrán en junio un incremento de 41,48%, según informó la Anses.

De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será el próximo mes de $74.354 (aunque efectivamente se percibirán $59.484, ya que una parte queda sujeta al cumplimiento de condiciones), en tanto que el cobro por cada menor que esté a cargo de trabajadores del sector formal será de $37.177, de $19.287, de $11.664 o de $6014, dependiendo del ingreso que se perciba en cada hogar.

El índice de 41,48% es el resultado de la fórmula de movilidad incluida en la ley 27.609, que está vigente desde 2021 y que dejará de utilizarse después de junio. Es el mismo cálculo que se usó hasta marzo para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses. En el caso de las prestaciones previsionales, en junio ya no se usará, porque fue reemplazada por reajustes mensuales por inflación (en rigor, se previó que si la fórmula de la ley daba más que los aumentos por IPC acumulados entre abril y junio sí se aplicaría, pero eso no ocurrirá, porque las subas efectivas del trimestre acumularán 53,9%, es decir, un porcentaje mayor que el 41,48% mencionado).

A partir de julio, las asignaciones por hijo también se irán actualizando mensualmente según la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para determinar los montos del séptimo mes del año se usará como referencia la inflación de mayo; para los importes de agosto, la de junio, y así sucesivamente.

Los empleados formales y monostributistas cobran asignación por hijo si el ingreso del hogar no supera un determinado monto, que se va actualizando BBC Mundo

La actualización se aplica también para los importes de ingresos que definen si en un hogar se cobra o no la asignación por hijo del sistema formal y, en caso de accederse, cuál es el monto.

Monto por monto

Con el reajuste de 41,48%, en el caso de asalariados en blanco, la tabla quedará de la siguiente manera.

-Si el ingreso familiar no supera los $575.695, se cobrará por hijo $37.177 (hasta este mes los montos son de $406.909 y $26.277, respectivamente).

-Si el ingreso familiar es superior a $575.695 y de hasta $844.319, se cobrará por hijo $25.074 (hasta ahora, en el rango de ingresos de más de $406.909,01 y hasta $596.776 se percibe $17.722).

-Si el ingreso familiar es superior a $844.319 y de hasta $974.796, se percibirá por hijo $15.163 (hasta ahora, si el ingreso es mayor a $596.776 y de hasta $688.999 se cobra $10.717).

-Finalmente, si lo percibido en el hogar es mayor a $974.796 y de hasta $3.048.620, se cobrará por hijo un monto mensual de $7819 (hasta ahora, si el ingreso es mayor a $688.999 y de hasta $2.154.806 se percibe una prestación de $5526).

Si en el hogar de los chicos se perciben en junio ingresos que superan los $3.048.620 mensuales, o si eso no sucede, pero uno de los padres percibe individualmente más de $1.524.310, entonces no se accederá a la asignación por hijo.

En el caso de la prestación por hijo con discapacidad, por junio se cobrará $121.059 si el ingreso familiar no supera los $575.695; $85.640 si el ingreso familiar es de entre $575.695 y $844.319, y $54.049 si lo percibido en el hogar supera los $844.319, y no rige para acceder a esta asignación en particular ningún límite de ingreso máximo.

Los valores fueron calculados por LA NACION sobre la base de la normativa vigente y de la movilidad informada por la Anses para junio, en tanto que todavía no fueron oficializados por el Gobierno.

Los montos a cobrar por hijo se incrementarán un 41,48% en junio Shutterstock - Shutterstock

La actualización de los montos con el índice de 41,48% alcanza también a los pagos por determinados eventos de la vida familiar: nacimiento de hijo (el monto será de $43.334), adopción de hijo ($259.130) y matrimonio ($64.889), y también a la prestación prenatal y a la ayuda escolar anual.

Para definir si corresponde cobrar las asignaciones por hijo –en función de los topes vigentes en cada período–, se consideran las remuneraciones brutas y los importes no remunerativos de los empleos dependientes, excluyendo el aguinaldo. También se suman los ingresos que eventualmente tengan los padres por alguno o algunos de los siguientes conceptos, según informa la Anses: trabajo como autónomo o monotributista (se toman en cuenta las rentas de referencia), jubilación, pensión, prestación por desempleo, plan social, asignación familiar por maternidad y prestación contributiva o no contributiva de cualquier tipo.

Caída del poder de compra

Dado el mecanismo de actualización de las cifras a cobrar y la muy elevada inflación, en los últimos tiempos el salario familiar sufrió un fuerte deterioro de su valor real. En todo 2023, mientras que el índice de precios al consumidor del Indec avanzó un 211,4%, los montos cobrados hijo se reajustaron en un 110,9%. Así, para quienes se mantuvieron en la misma categoría del sistema, la pérdida del poder de compra de lo percibido trepó, entre enero y diciembre, a 32,3%.

Y lo mismo ocurrió en 2023 con la capacidad adquisitiva de la AUH, cobrada por desocupados y trabajadores informales. En este último caso no se cobra mensualmente el monto completo de la prestación, que en junio será de $74.354, sino el 80% (el mes próximo, $59.483); al 20% restante se accede una vez al año tras la presentación de la documentación probatoria de que se cumplieron los requisitos de escolaridad y controles de la salud.

Para la AUH en particular, el Gobierno dispuso en enero de este año la duplicación del monto, llevándolo en ese entonces a $41.322. Luego se aplicó sobre esa cifra el índice de movilidad de marzo, de 27,18% se la llevó a $52.554, cifra que rige entre marzo y mayo- y ahora se actualizará con el índice de 41,48%. Así, la cifra de junio de este año será un 436% más elevada que la del sexto mes de 2023, cuando era de $13.864, y un 260% más alta que la de diciembre. La duplicación permitió una recuperación del poder adquisitivo: en los cuatro primeros meses del año la inflación fue, según el Indec, de 65%, en tanto que el monto de la asignación se incrementó un 154%.

Por la inflación, las asignaciones familiares del sistema formal tuvieron una fuerte caída del poder de compra Daniel Basualdo

Las asignaciones por hijo del sistema formal, en cambio, tuvieron reajustes que se ubicaron por debajo del avance de los precios. Los montos que se percibirán en junio serán un 168% nominalmente más altos que los de ese mismo mes de 2023. Las prestaciones de abril, en tanto, fueron un 129,2% más altas que las de un año antes: considerando que, según el dato oficial, la inflación de ese período de 12 meses fe de 289,4%, se concluye que se perdió un 41,1% de poder de compra.

Monotributistas

En el caso de las personas que están anotadas en el montoributo, cobran un determinado monto en concepto de asignación por hijo menor de 18 años dependiendo de la categoría en la que estén, según el siguiente esquema:

-Categorías A, B y C: corresponde el monto más alto de la tabla, que por junio será de $37.177.

-Categorías D y E: la prestación será de $25.074.

-Categoría F: el monto será de $15.163

-Categorías G y H: la asignación será de $7819.

-Categorías I, J y K: no corresponde la asignación mensual por hijo menor de 18 años; sí se cobra, en caso de corresponder, la prestación por hijo con discapacidad.