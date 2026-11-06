La Ciudad elimina las retenciones bancarias de Ingresos Brutos para más de 83.000 contribuyentes

El gobierno porteño anunció que se eliminarán las retenciones bancarias de Ingresos Brutos para más de 83.000 contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Este “alivio financiero” apunta a emprendedores y pequeños comerciantes que trabajan por su cuenta.

A partir del 1° de enero de 2027, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizará el padrón de Sircreb y se excluirá a las personas cuya facturación durante este año sea menor a $127 millones.

La retención bancaria de Ingresos Brutos en CABA, conocida como Sircreb, es un pago a cuenta del impuesto. Aplica a contribuyentes locales de CABA y aquellos sujetos del Convenio Multilateral por las acreditaciones bancarias que reciben.

AGIP confecciona un padrón de contribuyentes y determina la alícuota de retención según la actividad, la categoría fiscal y la situación del contribuyente. Al acreditar depósitos, transferencias, cobros por POS o billeteras, el banco consulta ese padrón y aplica el porcentaje correspondiente.

A partir del 1° de enero de 2027, la AGIP actualizará SIRCREB para excluir a las personas cuya facturación durante este año sea menor a $127 millones María Amasanti

El importe retenido se informa en la declaración jurada mensual de Ingresos Brutos y se computa como pago a cuenta del período en que se produjo la retención. Si supera el impuesto determinado, puede quedar saldo a favor.

“Quienes hoy veían reflejados descuentos en sus cobros, a partir del 2027 quedarán excluidos de este régimen”, explicaron, a través de un comunicado.

A quiénes alcanza la medida

83.415 contribuyentes quedarán fuera de la retención banacaria por Ingresos Brutos en CABA Gentileza

El Gobierno porteño detalló que la medida alcanza tanto a contribuyentes locales como de convenio multilateral. Por lo tanto, beneficia concretamente a 83.415 contribuyentes, que constituyen el 61% de las 136.317 personas humanas que hoy integran el padrón.

En ese sentido, los emprendedores y pequeños comerciantes que trabajan por su cuenta “van a contar con sus ingresos completos al momento de cobrar, en lugar de adelantar parte del impuesto”.

Cómo funciona la eliminación de las retenciones bancarias de Ingresos Brutos en CABA

Desde la administración porteña señalaron que la iniciativa se enmarca en “un proceso que la Ciudad viene llevando adelante para actualizar su sistema tributario y sus regímenes de recaudación, a fin de avanzar hacia una mayor armonización fiscal”.

En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires adherirá al régimen de Sircupa, el sistema que aplica retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre los fondos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago digital. Ya son 21 provincias las que lo aplican.

La medida se aplica de forma automática Yuri Arcurs Productions

La adhesión a este régimen permite equiparar el tratamiento entre quienes perciben ingresos por su actividad a través de cuentas bancarias y quienes lo hacen mediante billeteras virtuales. “Además, permite reforzar el control sobre la evasión y acompaña el proceso de armonización tributaria a nivel federal”, agregaron desde el Gobierno porteño.

La medida no requiere ningún trámite. Esto se debe a que Sircupa utiliza el mismo padrón que Sircreb de base. Por lo tanto, quienes cumplen los requisitos para este beneficio dejarán de tener retenciones en sus cuentas bancarias ni en sus billeteras virtuales de forma automática a partir del próximo año.