La construcción dio un fuerte salto en septiembre, mientras la industria tuvo una leve suba mensual y una caída interanual

La actividad de la construcción registró en septiembre una fuerte recuperación, con un crecimiento de 7,8% respecto de agosto y una suba interanual de 5,1%, mientras que la industria manufacturera avanzó 0,7% en la comparación mensual, aunque permaneció en terreno negativo frente al mismo mes del año pasado, con una caída de 1,8%.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y mostraron una evolución dispar de dos sectores clave para la actividad económica. Mientras la construcción logró recuperar dinamismo y volvió a exhibir tasas positivas en la comparación interanual, la industria continuó sin revertir completamente la retracción acumulada en los últimos meses.

En los primeros nueve meses del año, la construcción acumuló un crecimiento de 1,3%, en tanto que la producción manufacturera registró una caída de 2,6%.

La mejora de la construcción fue particularmente significativa luego de una suba de apenas 1% en agosto y de la contracción de 3,8% observada en julio. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior.

El Gobierno celebró estos datos. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de la red social X: “En septiembre, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento de 7,8% mensual y 5,1% interanual. Con esta variación, alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada ... El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) creció 0,7% mensual y registró una variación interanual negativa de 1,8%”.

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA CRECIERON EN SEPTIEMBRE

✅ En septiembre, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento de 7,8% mensual y 5,1% interanual

✅ Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 6, 2026

El repunte también se reflejó en el consumo aparente de varios insumos vinculados al sector. En comparación con septiembre de 2025, las pinturas para construcción aumentaron 22,4%; el hormigón elaborado, 12,8%; el hierro redondo y los aceros para la construcción, 5,2%; y el cemento pórtland, 4,6%. En sentido contrario, se registraron caídas en mosaicos graníticos y calcáreos (-15%), artículos sanitarios de cerámica (-8,2%) y pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%).

En materia de empleo, los puestos de trabajo registrados del sector privado alcanzaron los 382.669 en agosto, último dato disponible, lo que representó un incremento interanual de 1,7%. No obstante, la superficie autorizada para construir mostró una caída de 10,9% frente al mismo mes del año pasado, una señal de cautela sobre la evolución futura de la actividad.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destacó el repunte de la construcción, que calificó como un dato “fuertísimo” y positivo. Según explicó, “la recuperación fue generalizada entre los distintos insumos y permitió que la actividad volviera prácticamente a los niveles de mayo, recuperando la caída registrada durante junio y julio”.

Sin embargo, Tiscornia advirtió que el sector atraviesa un período de elevada volatilidad, como refleja la caída de 3,5% del Índice Construya en octubre (un relevamiento que arroja cifras más recientes que las del Indec).

El economista también señaló que, pese al repunte, la construcción todavía se encuentra muy por debajo de los niveles previos al inicio del actual gobierno, principalmente porque la obra pública no logró recuperarse. En ese sentido, planteó que “parte del salto de septiembre podría estar vinculado con una mayor ejecución de obras públicas, pero no hay elementos suficientes para confirmarlo”.

Por su parte, el economista Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric), destacó que la construcción registró en septiembre su mayor crecimiento mensual del año, revirtiendo las caídas de junio y julio. Subrayó especialmente “la recuperación del consumo de cemento, impulsada por la modalidad a granel, lo que refleja una mayor inversión en obras de infraestructura”.

Según explicó Vallejo, “la recuperación responde principalmente a una mayor actividad de la obra pública y a inversiones privadas vinculadas con el petróleo y la minería”. En cambio, “el repunte de las escrituras y los créditos hipotecarios todavía no se traduce en más construcción”.

Como señales positivas, Vallejo mencionó el aumento de empresas constructoras y la creación de más de 11.000 empleos registrados, según datos preliminares del Ieric.

En tanto, Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, advirtió sobre la elevada volatilidad de los datos de la construcción y cuestionó la metodología de desestacionalización. “Es muy raro que la construcción haya pasado de estar en el peor momento en dos años a estar cerca del mejor en un solo mes”, señaló.

En el caso de la industria manufacturera, el avance mensual de septiembre se produjo tras la recuperación de 2,3% registrada en agosto, que había sucedido al desplome de 5,4% de julio. Pese a ello, la serie tendencia-ciclo volvió a mostrar una baja de 0,4%, lo que sugiere que la recuperación aún no logra consolidarse.

Según detalló el Indec, diez de las 16 divisiones industriales registraron descensos interanuales. Las mayores bajas correspondieron a maquinaria y equipo (-26,8%); otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%); productos de tabaco (-6,5%); prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%); y muebles y otras industrias manufactureras (-4,9%).

Por el contrario, se observaron aumentos en otro equipo de transporte (11%); madera, papel, edición e impresión (6,4%); productos minerales no metálicos (5,1%); sustancias y productos químicos (3,9%); y productos textiles (2%).

Respecto de este sector, Tiscornia señaló que el crecimiento mensual en septiembre marcó el segundo avance consecutivo, aunque todavía se recupera lo perdido en julio. “La recuperación es más moderada que en la construcción, pero en varios sectores, como alimentos y bebidas, textiles, prendas de vestir, muebles y madera, se observan señales de que julio podría haber marcado un piso de actividad”, explicó.

Sin embargo, advirtió que otros rubros continúan mostrando debilidad, especialmente maquinaria y equipo, que acumuló una caída importante durante el año y todavía no logró recomponerse. Para Tiscornia, “los datos sugieren que el retroceso de julio pudo haber sido un episodio puntual, aunque la industria en su conjunto aún no recuperó el terreno perdido”.

Por su parte, González Rouco destacó que estos dos meses de crecimiento consecutivo después de julio, aunque aún no alcanzan para recuperar lo perdido, marcan una tendencia positiva. En este sentido, estimó: “Septiembre podría mostrar una mejora importante de la actividad económica general, dejando un buen arrastre para el último trimestre del año”.

Producción minera

El Indec también difundió datos sobre minería. Su Índice de Producción Industrial Minera registró un crecimiento de 7,1% interanual en septiembre, aunque mostró una leve baja de 0,1% frente a agosto. “En el acumulado de enero a septiembre, el sector avanzó 7,8%, impulsado principalmente por la extracción de petróleo crudo, que aumentó 15,6% interanual, y por los minerales no metalíferos, que crecieron 13,6%”, detalló.

Dentro del rubro de minerales no metalíferos, se destacó el litio, cuya producción acumuló una expansión de 35,4% en lo que va del año.

Tiscornia señaló que la minería, pese a ser uno de los sectores más dinámicos de los últimos tiempos, muestra señales de estancamiento, con una caída mensual de 0,1% y una aparente meseta en los últimos tres o cuatro meses.