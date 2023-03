La caída del Silicon Valley Bank afectó por lo menos a 12 emprendedores argentinos

escuchar

La caída del Silicon Valley Bank afectó por lo menos a una docena de emprendedores argentinos. Algunos lograron retirar el dinero el jueves, antes del crash, y otros lo están recuperando en estos días, pero para ello necesitan abrir nuevas cuentas bancarias en Estados Unidos. Así lo aseguró Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, durante un encuentro por los 25 años del nacimiento de la red de emprendedores.

“Lo del Silicon Valley Bank es negativo para los emprendimientos que están en el programa ScaleUp. Muchos de ellos tenían fondos en el banco. Por suerte las noticias que nos llegan es que muchos ya pudieron hacerse del dinero. Ayudamos a todos los emprendedores de la red Endeavor que mapeamos, que son cerca de 12. Algunos dijeron que pudieron retirar el dinero el jueves y, otros, que tenían menos de US$250.000, lo estaban pudiendo sacar. Los estamos ayudando a abrir cuentas en otros bancos para que puedan cumplir con sus compromisos”, explicó Bearzi.

Por otro lado, dijo que, si bien esto es nocivo para el ecosistema emprendedor, no tendrá impacto en los clientes de los emprendimientos, sino que “solo se trata de un problema de disponibilidad para hacer frente a algunos compromisos de pago”.

Entre los emprendedores de la red afectados estuvo la plataforma online de aprendizaje de idiomas pensada para el mundo corporativo, Nulinga. En diálogo con LA NACION, su CEO, Martín Perri, relató que se enteró que el banco tenía problemas el mismo jueves por la tarde. “A las 16 me llegó un mensaje que decía que el banco estaba con problemas de liquidez y al rato me llegó el mismo mensaje de dos fondos que invirtieron en Nulinga, que son New Ventures y Mister Pink. Ahí le prestamos atención al tema y nos terminamos de convencer cuando el CEO del banco dijo que, si no había una corrida, estaban sólidos. Entonces decidimos sacar la plata, a pesar de que sabíamos que estábamos asegurados, porque teníamos menos de US$250.000″, contó.

Por el momento, la firma no abrió una nueva cuenta, sino que repartió los fondos entre dos sociedades operativas en Brasil y la Argentina, un bróker custodio y la cuenta de uno de los socios.

Otro emprendedor que pidió no ser citado relató que se enteró rápidamente de los problemas del banco por pertenecer a la red de la aceleradora Y Combinator, donde se corrió el rumor, con lo cual sacó el dinero el jueves temprano. “No estamos afectados directamente, pero sí de forma indirecta, porque muchas empresas de la región y globales quedaron afectadas y son clientes”, concluyó.

El miércoles comenzaron a difundirse las primeras versiones de que el Silicon Valley Bank estaba teniendo problemas de liquidez. La noticia le llegó por WhatsApp a Franco Lacrampette, CEO y cofundador de la startup argentina de salud Choiz, y enseguida se le encendieron las alarmas: ahí tenía depositado todos los fondos de la compañía.

El jueves intentaron retirar los fondos, pero las solicitudes fueron rechazadas. O, si aparecían en camino, el dinero nunca llegaba a las nuevas cuentas. “El viernes a la mañana nos llamaron nuestros inversores y nos dijeron que el banco quebró. Nos hicieron pensar en el peor escenario, que era que solo nos daban los US$250.000 cubiertos por el seguro, y que el resto lo demos por perdido. Así que el fin de semana fue ver cómo sobrevivir con eso, cómo podíamos ajustar proveedores y cómo hacer para vender más. Somos argentinos, sé que lo primero que tengo que hacer es eso”, contó el emprendedor. Según pudo saber LA NACION, la firma ya recuperó la totalidad del dinero.

La crisis bancaria de Estados Unidos sacudió también a los inversionistas argentinos que colocaron su dinero en las entidades bancarias afectadas. Plaza Logística, una empresa local, informó el lunes a la Comisión Nacional de Valores que tiene colocados US$3.200.000 en una cuenta de garantía de First Republic Bank, una de las instituciones sospechadas por la posibilidad de protagonizar la próxima quiebra y cuyas acciones se desplomaron hasta 70% en la primera jornada hábil de la semana.

“Plaza Logística no tiene información de que los eventos de mercado informados puedan tener efectos adversos sobre la solvencia de First Republic Bank en relación con los depósitos del público ante ella, sin perjuicio de lo cual Plaza Logística se encuentra monitoreando la situación a fin de mitigar los riesgos que estuvieran a su alcance mitigar”, alertaron en su momento.

Temas Comunidad de Negocios