La cruzada de Milei que revela por qué todo le sale más caro a la Argentina

Las contrapuntos más radicales -como los que se dan estos días con los impuestos- ofrecen nitidez electoral al Gobierno y consolidan la identidad de su principal vehículo, La Libertad Avanza. Pero, a la vez, revelan un grave problema estructural para cualquiera que tenga la intención de desembolsar capital en la Argentina, un fenómeno necesario para empujar la economía. Ese inversor sólo está dispuesto a tomar riesgo acotado por un bando –y en ese camino, todo depende de los resultados electorales puntuales- y no por instituciones que den previsibilidad. Esa carencia de confianza en el sistema local tiene un efecto: se pide más a cambio del dinero del inversor. Así se tienen tasas de interés más altas y plazos cortos para los bonos, regímenes a medida para sectores o resolución de diferendos en jurisdicciones internacionales.

En las últimas semanas se dio el mejor ejemplo de esta enfermedad que afecta al país hace muchos años y que, por ahora, ningún gobierno –siempre con el foco en el cortoplacismo de lo electoral- pretendió erradicar. Como imágenes invertidas en un espejo, sólo horas después de que Axel Kicillof lograra aprobar su pedido de deuda para cubrir déficit fiscal de la provincia –emisiones que Economía no avalaría- y de que un intendente que le responde, Federico Achával, creara una tasa que sube los precios en los supermercados de Pilar, el gobierno de Javier Milei respondió con una baja de impuestos al campo derivada de los 21 meses de superávit a nivel nacional. El radical contraste se da en momentos en que se pone en debate una reforma laboral con un capítulo tributario –que elimina más gravámenes- reclamada por las empresas locales y extranjeras, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y resistida por los gremios y el kirchnerismo.

¿Por qué un inversor pondría su plata en la Argentina a largo plazo si cada dos años el país tiene elecciones que ponen el rumbo económico en un péndulo? El transcurrir de la vida impositiva entre nación, provincias y municipios revela esta enorme fragilidad para atraer inversiones en un país que luce descapitalizado hace décadas y que necesita crecer para crear empleo, más allá de generar reglas que no desincentiven la contratación de trabajadores.

Desde que asumió Milei bajó 24 impuestos y subió 3. En los primeros 10 meses de 2025, la rebaja de algunos gravámenes significó una pérdida de recaudación -o una transferencia al sector privado- de $12,3 billones, según datos del Iaraf (si se toman solamente la eliminación de impuesto PAIS, baja retenciones, impuestos internos y derechos de importación). De aprobarse la eliminación de impuestos del proyecto de modernización laboral que presentó el Gobierno la semana pasada, la cantidad de tributos de la Argentina se reduciría desde 155 a 147.

Pero en muchas provincias y municipios –sin generalizar- el rumbo es exactamente el contrario. Si la presión tributaria nacional bajó casi un punto del PBI desde 2024 (de 23,1% a 22%, según datos del economista Santiago Bulat), ni la provincial ni la municipal se movieron un ápice frente a un año atrás. La primera se mantuvo en 4,84% del PBI y la segunda, en 0,97%. El Consejo de Mayo también mostró en un gráfico la fuerte caída del gasto con relación al producto de la Nación –que redujo el consolidad casi 10 puntos- frente al escaso ajuste distrital.

Los ejemplos de la voracidad fiscal subnacional se multiplican. En La Rioja –única provincia en default- se aprobó en estos días la resolución general 25 de la Dirección General de Ingresos Provinciales para sumar a las empresas mineras –un sector clave al que apuesta el gobierno nacional para reactivar la economía- como agentes de retención de Ingresos Brutos. La idea –cuentan en las empresas- es “morder más” ante el flujo de inversiones que llegan.

En la Ciudad de Buenos Aires impulsaron un cambio en Ingresos Brutos que terminaba aumentando el precio de los 0 km en un 8%. La polémica estalló primero en las redes sociales y luego en los medios. “Fue un error administrativo y no se va a aplicar”, dijeron fuentes porteñas. ¿Y si pasaba?

El Gobierno cuestionó duramente en las últimas horas a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández –muy cercana a Cristina Kirchner- porque creó una nueva tasa a obras en domicilios particulares. “En Moreno se creó una tasa para todas las personas que realicen algún tipo de mantenimiento u obra en su hogar. Te cobran, por ejemplo, por pintar la fachada o revocar una pared. Este robo lo votó todo el kirchnerismo...”, criticó el vocero presidencial, Javier Lanari.

En la localidad de 9 de Julio, donde gran parte de los productores sufren las inundaciones, la intendenta María José Gentile (del PRO) quiere subir un 50% la tasa vial.

En Costa Esmeralda –Partido de la Costa- después de subas en 2024 (decretazo) y 2025 (prórroga más revaluación fiscal) de la Tasa por Servicios Generales (TSG) por hasta 140%, los vecinos están en alerta sobre la presentación de la ley fiscal antes de fin de mes. Ya se mandó el presupuesto, pero “por errores de sistema”, los libertarios en la zona dicen que no se puede descargar. La oposición anticipa -dicen- otro “impuestazo” del justicialista De Jesús.

Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de modernización laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

¿Qué impuestos bajó Milei?

Desde que asumió el Presidente, bajó 24 impuestos y subió otros tres, según un relevamiento realizado por SDC Asesores Tributarios para LA NACION. Las rebajas incluyen el blanqueo (permitió exteriorizar bienes no declarados sin costos y con alícuotas reducidas); el impuesto a las Ganancias, excepto empleados en relación de dependencia y otros (subieron las deducciones personales entre un 183% y un 186%); y el monotributo para determinados contribuyentes (se llevó el monto máximo a $68 millones). Además se derogó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que era de 1,5%; se eliminó la percepción del 30% a cuenta del impuesto sobre los bienes personales aplicable a la compra de dólar ahorro; se incrementó el mínimo no imponible general y para inmuebles de Bienes Personales (las alícuotas son las mismas para quienes tienen bienes en el país y en el exterior), se creó el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales que dio beneficios a quienes deben pagar ese impuesto y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

El análisis del tributarista Sebastián Domínguez también rescató que el Gobierno elevó de US$1000 a US$3000 los límites de importación de productos vía Courier, desgravó del derecho de importación y se eximió de la tasa de estadística a los primeros US$400 para las compras sin finalidad comercial. Además, el Gobierno decidió no renovar el impuesto PAIS, opción que tenía, y que venció el 22 de diciembre de 2024, y por otra parte mantuvo la reducción de contribuciones patronales para escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial.

Hubo además bajas permanentes y temporales de retenciones (derechos de exportación). A través del decreto 38/2025, el se estableció una baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta junio 2025 y reducciones definitivas para economías regionales (azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, entre otras). Con el decreto 526/2025 se definió una baja permanente de retenciones a las exportaciones agropecuarias (carne, maíz y sorgo, girasol, soja, y derivados de la soja). El decreto 682/2025 ofreció retenciones 0% por 72 horas, y el Gobierno logró sumar US$7000 millones para hacer frente a la volatilidad cambiaria que enfrentaba. Días atrás, Caputo anunció una nueva reducción permanente de las retenciones (soja y subproductos, trigo y cebada, maíz y sorgo, y girasol).

Hubo, por otra parte, varias tandas de bajas de impuestos internos. El decreto 50/2025 redujo la alícuota del 35% al 18% en impuestos internos para automóviles (también bajó para motos). El decreto 333/2025 disminuyó el impuesto interno de 19% a 9,5% a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5% al 0%. El decreto 49/2025 redujo el Derecho de Importación Extrazona para automóviles eléctricos e híbridos cuyo valor FOB no supere los US$16.000 (con cupo).

Luis Caputo en el Cicyp

El Gobierno avanzó, además, en bajas de aranceles a la importación, lo que generó ruidos en la industria local. Por caso, se dispuso la reducción de los gravámenes de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas. También a 27 bienes de capital, que tributaban del 20% a 35%. Mediante la resolución 48/2025 del Instituto Nacional de Artes Visuales se eliminaron los aranceles que debían pagarse por trámites para poder exhibir películas extranjeras.

El decreto 334/2025 permitió a las empresas radicadas en Tierra del Fuego vender determinados electrodomésticos, productos electrónicos, entre otros en forma directa a consumidores finales situados en el territorio aduanero general, es decir, el territorio continental del país. ARCA además dejará utilizar a las empresas nuevamente los certificados de exclusión de percepciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado al importar.

¿Qué impuestos subieron? Al asumir, el Gobierno subió el impuesto PAIS (de 7,5% al 17,5%). Lo volvió a reducir en septiembre de 2024 y lo eliminó, como se mencionó en diciembre de 2024. Aumentó el impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia y otros. “Si bien se realizaron varios cambios positivos al monotributo, el incremento de las cuotas puede haber ocasionado un aumento de la carga tributaria especialmente para los contribuyentes adheridos en las categorías más bajas”, contaron los especialistas de SDC Asesores Tributarios.

“No consideramos un aumento impositivo los ajustes en el impuesto sobre los combustibles, ya que estos responden a la aplicación de la propia ley del tributo”, indicaron.

En el capítulo fiscal de la reforma laboral presentada la semana pasada, el Gobierno ahora apunta a cambios en IVA (suministro de energía eléctrica para sistemas de riesgo), impuesto a las Ganancias (eximiciones para inmuebles, alquileres, sociedades, plazos fijos en dólares y otros instrumentos financieros), la eliminación de internos, y a la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar inversiones en las pymes.

El contraste entre el Gobierno, y los mandatarios provinciales y municipales no puede ser más significativo en esta época. No se trata de un tema menor, sino de uno que pega directamente en las billeteras de los ciudadanos (precios finales y costo país) y en los incentivos a las empresas para invertir.

El contrapunto puede ser seductor para que Milei refuerce su capacidad de fuego electoral de cara a 2017, pero sin duda deja en evidencia un problema estructural: no todos los actores políticos creen que la solución está en estimular el sector privado y hacer más eficiente el gasto con impuestos de los contribuyentes. Hasta que esto no cambie, el riesgo de invertir en la Argentina seguirá siendo alto y eso se cobra.