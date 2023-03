La defensa del equipo de Massa al canje forzoso de la deuda en dólares de la Anses: “No vamos a salir a reventar los bonos”

escuchar

Luego de que finalmente anoche, pasadas las 21, se publicara el decreto de necesidad y urgencia (DNU) -que se demoró debido a que faltaba la firma del presidente Alberto Fernández, que estaba de viaje en Mendoza, según explicaron en Economía-, en el Palacio de Hacienda ya comenzaron a trabajar en todas las medidas complementarias que lanzarán el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros para que comiencen a ponerse en marcha las nuevas medidas anunciadas.

“Todos los países tienen reservas, bonos y otros instrumentos financieros para actuar en los mercados. A veces es para comprar, a veces es para vender, pero se busca estabilizar. El decreto da un marco general para tener una herramienta que nos dé capacidad de actuar para estabilizar el mercado de dólares financieros”, dijeron en el equipo económico para explicar el objetivo de las medidas.

El anuncio se da luego de que el contado con liquidación (CCL) subiera casi 7% en el último mes ($25) y que el Banco Central vendiera casi US$1500 millones, de los US$2500 millones que se desprendió en el año.

La sequía y la dolarización habitual en año electoral también pusieron en alerta al Ministerio de Economía. “Si no nos anticipamos, cuando la vamos a buscar, es tarde”, dijeron fuentes cercanas al ministro Sergio Massa.

Hace dos meses, el equipo económico había tenido otra idea para estabilizar los tipos de cambio financieros, que era recomprar deuda soberana con dólares para intervenir en el mercado. Pero la falta de divisas -agravada por la sequía- y la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar esta operación suspendió esta opción. “Se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en los mercados cambiarios paralelos”, decía el último comunicado del Fondo.

Sergio Massa explicó la medida ante banqueros y administradores de fondos comunes de inversión Ministerio de Economía

Al comunicar la nueva estrategia, en el Palacio de Hacienda remarcaron que esta vez no se utilizarán reservas del BCRA y que se cambia deuda de corto plazo por otra de más largo plazo. “Al FMI no les pedimos permiso con cada medida. Todas las medidas las conversamos, nuestra estrategia es que no haya sorpresas. Hay cuestiones que generan más necesidades de explicar y otras, menos. Esta es una medida compleja, porque son instrumentos en dólares y tiene muchas sensibilidades. No quiere decir que lo hayan aprobado, pero se discutió antes que aprobaran la última revisión”, dijeron fuentes oficiales.

Al hablar de tasas de interés, en el Palacio de Hacienda dicen que todavía no se puede calcular porque no está generado el mercado para ello, aunque el equipo económico admite que sería un endeudamiento a una tasa en dólares de 13%, aproximadamente, menor al 25% que proyectó en Twitter Diego Bossio, el exdiputado y economista cercano a Massa.

“El Gobierno consigue con esto tener una herramienta para actuar en los mercados y estabilizarlos. Es como si tuviéramos reservas sin tocar las reservas. Hay que lograr para eso que el mercado tenga una demanda por este tipo de instrumentos. No vamos a salir a reventar los bonos de los organismos sin demanda, habrá una demanda. Y vamos a hacer las colocaciones maximizando el valor, de manera inteligente, coordinando las subastas y buscando la ventana de oportunidad. No vamos a reventar los bonos. Con esto buscamos profundizar el mercado de CCL”, explicaron en el Palacio de Hacienda.

En el equipo económico, además, destacaron tres virtudes de las medidas. “En primer lugar, se reduce la deuda en dólares por alrededor de US$4000 millones, porque se deslitan [sacan de circulación] los bonos globales (GD) que tienen los organismos nacionales a través del canje”, dijeron.

“En segundo lugar, se consigue nuevo financiamiento a un plazo más largo, en vez de seguir emitiendo en el corto a tasas de interés que también son altas. Y tercero, ayuda a tranquilizar a los tipos de cambio paralelos”, agregaron.

En el equipo de Sergio Massa admiten que las nuevas medidas son una pata más del "Plan Llegar"

Como cuarto punto, “si esto funciona bien, baja el déficit cuasifical del Banco Central porque hay desarme de posiciones de bonos en pesos para pasar a activos dolarizados”.

El equipo de Massa también se defiende antes las críticas de que “están especulando con el patrimonio de los jubilados”, como escribió Bossio en la red social. “En 2016, el Congreso aprobó en la ley de Reparación histórica para los jubilados pagar ese gasto con la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Eso lo suspendimos en 2020 con otra ley que sustituyó ese pago con fondos del Tesoro”, dijeron.