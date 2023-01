Anuncios de Massa: el trasfondo de una medida para bajar el precio del dólar

escuchar

Es una cuestión de expectativas, como siempre ocurre en economía. Así explican en el Gobierno el anuncio tempranero y sorpresivo del ministro Sergio Massa, antes de que abran los mercados financieros, de que el Banco Central (BCRA) saldrá a recomprar deuda en dólares por US$1000 millones.

El objetivo principal es que el alza que tuvo el valor del dólar blue, de 9% en los primeros días del año, no contagie a los otros tipos de cambio financieros, el MEP y el CCL, que subieron alrededor de 4% hasta ayer. El objetivo complementario es darle un sostén a la cotización de la deuda soberana, que en los últimos años se encuentra muy castigada debido a la desconfianza de los inversores hacia el país.

En las últimas semanas, el Estado, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, compró bonos en dólares para contener esas cotizaciones. Ayer, por caso, desembolsó US$25 millones, según fuentes del mercado, y eso explica por qué el blue cerró a $378 mientras que el MEP, a $357, un valor menor. La brecha con el tipo de cambio oficial ($182,50), de esta manera, cerró a 107% y 95%, respectivamente.

Sin embargo, esta intervención esporádica del Estado no es vista con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con el anuncio de comprar deuda en dólares, el Gobierno evita afectar el acuerdo con el organismo y, al mismo tiempo, le envía un mensaje al mercado financiero de que tiene espalda para intervenir. De hecho, tras el anuncio de Massa, los bonos suben más de 11% y los dólares financieros bajan hasta $15.

“Hace varias semanas vemos a la Anses comprando bonos para mantener a raya a los financieros, pero, últimamente, veíamos que el mercado se la estaba llevando puesta, y el MEP y el CCL empezaron a subir. Este es un año electoral y, con este anuncio, están armando un mecanismo para que el FMI pueda aceptar tener un mecanismo de intervención en el precio en dólares de los bonos externos, con los que se calcula el riesgo país y con los que se hacen las operaciones de MEP y CCL, para darles sostén y contener las brechas”, explicó el economista Gabriel Caamañao, de la consultora Ledesma.

Los recursos para comprar la deuda saldrán directamente de una cuenta en dólares del Tesoro, explican en el Palacio de Hacienda. Esto generará una caída en las reservas brutas del BCRA, ya que habrá menos depósitos en dólares (y los encajes se contabilizan como reservas), pero no impactará en las netas (aquellas que no respaldan pasivos).

En el Ministerio de Economía explican que las cuentas fiscales cerraron mejor de lo esperado el año pasado y que, por lo tanto, hay recursos líquidos para tomar esta decisión. “Los números de 2022 nos permitieron cerrar con cumplimiento y sobrecumplimiento de algunas de las metas, tanto en el caso fiscal como en el caso de acumulación de reservas”, dijo Massa, en un discurso grabado. El dato oficial del cierre de las cuentas fiscales saldrá publicado este viernes.

También habría un ahorro adicional este año, gracias a un menor gasto desembolsado en energía, producto de precios internacionales del gas que se importa más bajos de los estimados y suba de tarifas de luz, gas y agua, aunque el Ministerio de Economía no lo especificó.

La decisión tomada no necesita de la aprobación del FMI, enfatizaron, ya que, según indican, no es una intervención en el mercado cambiario paralelo (donde operan MEP y CCL), ni hay una afectación de las reservas netas. “Es una recompra de deuda externa argentina”, repiten, aunque el objetivo principal sea mantener a raya las cotizaciones de los tipos de cambio financieros y que la brecha cambiaria no se agrande.

“Este es un primer paso de US$1000 millones, que estará muy enfocado en los bonos globales, sobre todo los de corto vencimiento, 29 y 30 [GD29 y GD30, con vencimiento en 2029 y 2030]. Entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para la mejor administración de la deuda y el perfil de vencimientos de la Argentina”, dijo Massa, y abrió la puerta a que la recompra de deuda pueda ser aún mayor de lo anunciado.

El ministro agregó que “seguramente, a lo largo de los próximos meses, estaremos invitando también al sector privado a acompañar al Estado argentino en este trabajo de mejora de perfil”. En el Palacio de Hacienda dijeron que se refería a la posibilidad de realizar un Repo con bancos privados. Esto significa un préstamo que dan las entidades financieras al Tesoro a cambio de bonos.

La opción del Repo ya se había analizado apenas asumió Massa en el Ministerio de Economía, pero como los precios de los bonos eran (y son) tan bajos (cotizan al 30% de su valor), había que entregar muchos títulos a cambio por el préstamo. Si el Banco Central logra mejorar las paridades con la recompra de deuda en dólares, al subir esas cotizaciones, la opción del Repo podría ser más factible, según explican en el equipo de Massa.

“Con el Repo podríamos duplicar el poder de compra. Vamos a ver cuando termine el proceso y vuelvan los mismos que nos ofrecieron el Repo ahora con mejores condiciones. El sector privado ve con buenos ojos la recompra de títulos”, dijeron.