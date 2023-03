“Ya no quedan conejos dentro de la galera”: confusión, dudas y desconfianza entre los bancos y analistas financieros por las nuevas medidas económicas

escuchar

Las nuevas medidas económicas anunciadas en el Palacio de Hacienda no conformaron al mercado financiero, pese a que el equipo de Sergio Massa buscaba despejar la incertidumbre del financiamiento del Estado y la falta de dólares por la sequía. Ni siquiera el desayuno que lideró el ministro con banqueros y administradores de fondos comunes de inversión ayudó a llevar calma al sector. Los economistas confirmaron que, con estas medidas, el Gobierno está dispuesto a liquidar a precios bajísimos los bonos de la Anses, el organismo que cuida los aportes jubilatorios, antes que realizar un ajuste del gasto para estabilizar la economía.

Tampoco ayudó a mejorar los ánimos que el supuesto decreto, que el Poder Ejecutivo debe publicar para obligar a los entes nacionales a vender sus tenencias de bonos en dólares, no se saliera en el Boletín Oficial, pese a que el día anterior ya se había filtrado una versión. “¿Darán marcha atrás con las medidas?”, fue una de las preguntas que cruzó todas las mesas de dinero de bancos y agentes de Bolsa.

“El equipo de Massa es gente con mucha capacidad, pero esta vez la erraron. Filtraron un decreto y al día siguiente salieron a explicar algo más light. Esto trasmite que no tienen en claro qué quieren hacer o no entendieron las implicancias que iba a tener esto por el lado de los bonos. Esta vez, el conejo de la galera salió negro”, analizó el economista jefe de un banco de la City porteña en reserva.

Para describir la situación, el analista financiero graficó: “Es un marzo muy diciembre, con mucho calor, cortes de luz y la sociedad está muy nerviosa. Esperemos que la situación mejore, porque sino el año será muy largo”.

Entre los bancos ya descartan el pedido de un plan integral o de un programa de estabilización, pero empiezan a notar que ni Massa es capaz de ordenar la descoordinación. “Esto muestra la imposibilidad de este Gobierno de tener una política coordinada. Hace menos de un mes, el oficialismo aprobó en el Congreso ampliar la cantidad de jubilados con la moratoria, y ahora salen a reventar los bonos de los jubilados, con los que supuestamente vamos a pagar el gasto previsional, a 25 centavos de dólar porque se quedaron sin plata”, dijo.

La contradicción es tal, que los analistas económicos remarcaron que hace menos de dos meses, el Ministerio de Economía anunciaba un plan para recomprar la deuda soberana en manos privadas porque estaba barata. Ahora, la nueva estrategia es completamente la opuesta: salir a vender deuda, pese a que las cotizaciones son aún más bajas que en ese entonces.

“Cuando aparecen estas medidas es porque ya no quedan conejos dentro de la galera. Esperaría a ver qué cosas nuevas anuncian para ver si dan más tranquilidad... o no. Los riesgos económicos se incrementaron en mi opinión”, dijo el economista de otro banco argentino.

Uno de los operadores financieros que suele tener buena relación con el equipo económico también quedó confundido con las medidas. “Hay un nivel de improvisación. Ya tuvimos el megacanje, el blindaje y el reperfilamiento. Ahora lanzamos esto. Nunca un país normal. Crean mucha incertidumbre con estas cosas”, se quejó.

En Twitter, un usuario señalaba que solo un abogado al frente del Ministerio de Economía podía anunciar que se canjeaban los bonos en dólares emitidos bajos legislación extranjera (más seguros porque son más difíciles para hacer default) por otros títulos en pesos emitidos bajo legislación local.

“Tiene razón porque es medio difícil de digerir la legalidad. Cuesta pensar que los bonos en pesos no se van a reestructurar. El Gobierno busca con esto que los dólares financieros no se vayan muy alto, pero a costa de que el riesgo país se dispare. Son jugadas complicadas, hay que animarse a hacerlo. Hay que tener mucha impunidad. Es un parche”, dijo otro banquero de larga experiencia.

Por la mañana, todavía había dudas en el sector por la reacción que tendría La Cámpora a esta medida, ya que la Anses es dirigida por Fernanda Raverta, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, en el movimiento que lidera Máximo Kirchner dijeron que la medida era “necesaria”. También mandaron un comunicado, en el que destacaron “las siete características positivas de la compra del bono dual por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)” de la Anses, en referencia al canje que hará el organismo por este nuevo título en pesos, que ajusta por inflación o devaluación.

En un banco internacional, un economista con sede en Wall Street fue más categórico con las nuevas medidas: “Si no tenés financiamiento y no querés que vuele todo por los aires, hay que bajar el déficit, no emitir deuda en estas condiciones. No quieren hacer el ajuste. Los números fiscales de enero y febrero son un horror. No hay una mejora en los fundamentals y no son medidas consistentes. Buscan un alivio de corto plazo, a costa de pagar un costo altísimo. Esto muestra que están desesperados”, concluyó.