La deuda bruta volvió a crecer en septiembre, impulsada por los compromisos en pesos

La deuda bruta de la administración central aumentó US$1711 millones en septiembre y alcanzó un total equivalente a US$486.628 millones. El incremento estuvo impulsado por los compromisos en pesos, cuyo crecimiento, al convertirlos a dólares, superó la reducción de las obligaciones en moneda extranjera. Así, el saldo acumuló una suba de US$31.551 millones en los primeros nueve meses del año, un 6,9%, según informó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación.

¿Cómo puede aumentar la deuda si el Tesoro cancela más de lo que emite? Una parte de la explicación está en la forma de medirla. Para presentar las obligaciones en una misma moneda, el informe oficial convierte a dólares todos los compromisos, incluidos los pagaderos en pesos, al tipo de cambio del último día hábil de cada mes.

En los bonos en pesos, el capital puede crecer por el ajuste por inflación o por los intereses que se acumulan y se pagan al vencimiento. Cuando esos incrementos superan la suba del dólar, la deuda expresada en moneda estadounidense aumenta. También influyen los movimientos de otras monedas en las que el Estado tiene obligaciones. Por eso, una suba del stock no significa necesariamente que el Gobierno haya recibido más dinero prestado.

Los compromisos en pesos impulsaron el aumento de la deuda en situación de pago normal, mientras que las obligaciones en moneda extranjera se redujeron en septiembre

En septiembre, el financiamiento, los canjes y las emisiones sumaron US$15.721 millones, mientras que las amortizaciones, los canjes y las cancelaciones alcanzaron US$17.755 millones. La diferencia entre ambos conceptos redujo la deuda en US$2034 millones. Pero los ajustes de valuación y del saldo inicial agregaron US$3852 millones y más que compensaron esa baja. Otros movimientos menores completaron el resultado.

Desde diciembre, las cancelaciones y los canjes superaron al financiamiento y las emisiones en US$11.338 millones. Sin embargo, los ajustes de valuación y del saldo inicial sumaron US$43.050 millones. Así, la deuda bruta pasó de US$455.077 millones al cierre de 2025 a US$486.628 millones en septiembre.

Del total informado, US$484.124 millones correspondían a deuda en situación de pago normal. Ese segmento aumentó US$1732 millones en el mes, un 0,36%. Las obligaciones pagaderas en moneda extranjera se redujeron US$1841 millones, mientras que las denominadas en moneda local crecieron el equivalente a US$3573 millones.

La diferencia es todavía más marcada en la comparación con septiembre del año pasado. En esos doce meses, los compromisos en pesos aumentaron el equivalente a US$38.455 millones y los pagaderos en moneda extranjera bajaron US$5842 millones. El resultado fue un incremento de US$32.613 millones en la deuda en situación de pago normal.

La deuda bruta del Tesoro alcanzó US$486.628 millones en septiembre y acumuló un incremento de US$31.551 millones en los primeros nueve meses del año

Al cierre del mes pasado, el 49% de esas obligaciones era pagadero en moneda local y el 51% restante, en moneda extranjera. Los títulos y letras del Tesoro concentraban el 77,9% del total, mientras que los acreedores externos oficiales, entre ellos los organismos internacionales, representaban otro 20,2%.

La deuda bruta reúne las obligaciones del Tesoro sin descontar los activos que tiene a su favor, como los depósitos oficiales. Tampoco incluye los pasivos propios del Banco Central. Por eso, este indicador ofrece una mirada distinta de la deuda neta o de la que surge de considerar en conjunto al Tesoro y a la autoridad monetaria.

Por otra parte, durante septiembre la administración central realizó pagos por el equivalente a US$12.801 millones. El 87% se efectuó en moneda nacional y el 13%, en moneda extranjera. De ese total, US$12.464 millones correspondieron a capital y US$337 millones, a intereses.