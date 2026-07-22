La economía cayó 0,5% en mayo y creció apenas 0,2% en el último año

Luego de haber crecido 1,9% en abril, respecto de marzo, la actividad económica registró una caída de 0,5% en mayo, con lo que volvió a ratificar el comportamiento inestable que muestra en lo que va del año y que los analistas definen como de “serrucho”. En la medición interanual, en tanto, exhibió una tenue mejora de 0,2%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Allí indicó que, con relación a igual mes de 2025, ocho de los quince sectores de actividad registraron subas en mayo. “Se destacaron Explotación de minas y canteras, con 15,7% interanual (i.a.) y Electricidad, gas y agua (8% i.a.)”, se agregó.

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras. La suma de estos sectores aportó 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

En contraste, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-29,3%). Este sector, junto con Industria manufacturera (-5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3%) le restó 1,4 p.p. a la variación interanual del EMAE.

El economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, comentó que el EMAE de mayo resultó bastante peor de lo esperado. “Claramente, la aceleración de la cosecha gruesa durante ese mes no compensó el mal desempeño de los otros sectores. Con un crecimiento interanual de 0,2% y una caída mensual de 0,5%, el acumulado anual quedó con solo 0,7% anual”, indicó.

Además, Caamaño señaló que, “lamentablemente, los datos primarios de junio son peores que los de mayo, pero dado que mayo sorprendió por la negativa, es probable que compense un poco”. Y concluyó: “Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja”.