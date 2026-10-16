La economía del conocimiento cruzó los US$10.000 millones en exportaciones: las razones y los desafíos detrás del boom

La Argentina alcanzó un nuevo hito en su comercio exterior. Entre julio de 2025 y junio de este año, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) cruzaron los US$10.000 millones y son récord.

Más precisamente, alcanzaron un número de US$10.493 millones, un crecimiento interanual del 10,2%. Según el Indec y el Banco Central (BCRA), el sector ya equivale al 9% del total de ventas exteriores del país.

“La barrera como número a la larga es lo mismo, pero psicológicamente importa”, analizó Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, entidad que reúne a empresas del rubro, en diálogo con LA NACION.

De esta manera, la economía del conocimiento se consolida como el cuarto complejo exportador de la Argentina, detrás del agro (34%) y el petróleo (12,9%), y en un virtual empate con la minería (9,1%). Así, ya está generando 351.000 empleos directos de alta calificación.

La economía del conocimiento representa el 9% de las exportaciones del país y empata con la minería LookerStudio - Shutterstock

Mora Alfonsín aseguró que la cifra no resulta sorpresiva: “El sector muestra una velocidad muy fuerte en los últimos tres años, que va por encima de la media mundial. En 2025 creció un 8% y en 2024, un 20%″.

El detalle

En el desglose, la categoría de servicios empresariales y profesionales se mantiene con la mayoría de las operaciones. Representa el 64% del total comercializado, con US$6702 millones y una suba del 9,7% interanual.

Dentro del segmento conviven profesionales independientes como centros de servicios corporativos instalados en el país, donde se presta soporte a las casas matrices o a terceros. “Están los casos de JP Morgan, que tiene 4100 personas, petroleras como Chevron o Exxon y o firmas como EY, que con 3500 personas vende servicios profesionales. Es un rubro superdinámico”, detalló el director de Argencon.

Según Argencon, JP Morgan emplea a 4100 profesionales en el rubro de los servicios basados en el conocimiento JP Morgan

En segundo lugar, los servicios de informática y software representan el 30% restante del volumen exportado, con US$2967 millones y un crecimiento del 10,6% interanual. Según Argencon, si bien los servicios profesionales lideran en volumen, la tecnología actúa como catalizador.

La gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina —agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones— destacó que el destino principal de los servicios son Estados Unidos (que concentra el 43% del mercado), seguido por Brasil, Reino Unido, México e Irlanda.

En el organismo resaltaron también la ventaja logística de la Argentina por su huso horario estratégico, que permite la gestión de proyectos en tiempo real tanto en América como en Europa occidental.

Las causas

Según Mora Alfonsín, las razones del récord exportador se deben a la demanda internacional y a la innovación tecnológica local: “La inteligencia artificial (IA) acelera la demanda de servicios basados en el conocimiento, en un mercado global de US$4 trillones”.

“El país se especializa en servicios de alta complejidad de bajo nivel de reemplazo. Nuestra industria está preparada para capitalizar esta ola de disrupción tecnológica”, indicó el economista.

En este sentido, Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, agregó: “El récord es una señal positiva, pero lo más importante es entender qué hay detrás de ese número: hay empresas argentinas que lograron insertarse en mercados muy competitivos y sostener esa presencia durante años”.

El dinamismo exportador también viene acompañado por la estabilización de variables macroeconómicas. “Con la normalización económica y la ausencia de brecha cambiaria, la oferta para ser freelancer cambió y los profesionales se inclinaron por las empresas formales. La tasa de rotación en nuestras mediciones bajó a menos del 10%”, precisó Mora Alfonsín.

A la consulta de este medio sobre el impacto del tipo de cambio real en los costos, el director de Argencon reconoció que es una variable bajo observación, pero que no frena el flujo exportador: “Porque en la Argentina hacemos tareas con inelasticidad en la demanda y estamos siendo más productivos por la IA. Además, nuestros competidores regionales también están con apreciación cambiaria”.

Los desafíos

A pesar de que la Argentina mantiene el liderazgo regional en exportaciones per cápita, en Argencon advirtieron que el escenario global se volvió más competitivo. “Aparecieron jugadores muy dinámicos: Brasil exporta alrededor de US$30.000 millones, Colombia es un competidor ‘recontradinámico’ y Chile acaba de sancionar su Ley de Economía del Conocimiento. Tenemos un mundo mucho más complejo y hay que cuidar nuestro lugar”, aseveró Mora Alfonsín.

Pese al récord, Argencon advirtió sobre las bases del modelo en el largo plazo al poner el foco en el sistema educativo.

"Todo esfuerzo en la escuela primaria y secundaria es crítico” para el sector, dijo Mora Alfonsín

“Nuestra principal preocupación estructural es la calidad educativa. El rendimiento de la Argentina en las pruebas PISA viene cayendo en los últimos 20 años, y las habilidades que exige el sector son lectocomprensión, lógica, pensamiento matemático y adopción tecnológica. Todo esfuerzo en la escuela primaria y secundaria es crítico”, dijo el director de la entidad.

Por último, Mora Alfonsín enfatizó la necesidad de mantener un marco institucional: “Hace diez años, la Argentina era de los pocos países con una política activa para el sector, como es la Ley de Economía del Conocimiento. Hoy todos nuestros competidores tienen su propia ley, por lo que preservar este tipo de políticas de Estado resulta indispensable para sostener la competitividad de nuestro talento en el mundo”.