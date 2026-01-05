La gran apuesta petrolera de Donald Trump en Venezuela

Apenas unas horas después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, en una redada nocturna el 3 de enero, el presidente Donald Trump aclaró sus motivos. “El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total durante mucho tiempo”, afirmó. “Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses… inviertan miles de millones, reparen las infraestructuras gravemente dañadas… y empiecen a generar ingresos para el país”.

La declaración tenía el dulce sabor de la venganza. Hace dieciocho años, bajo el mandato de Hugo Chávez, Venezuela nacionalizó los activos pertenecientes a empresas estadounidenses y otras empresas occidentales; se han presentado demandas por un valor total de US$60.000 millones contra el país y PDVSA, la empresa petrolera nacional, en tribunales estadounidenses e internacionales. El 16 de diciembre, Trump exigió a Venezuela que devolviera “todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”.

Pero el presidente quiere algo más que una retribución. Décadas de falta de inversión y mala gestión han provocado que la producción petrolera de Venezuela se reduzca en dos tercios desde finales de la década de 2000, hasta alrededor de un millón de barriles diarios (b/d). La idea es que restaurar la capacidad ociosa enriquecería a Venezuela y llenaría los bolsillos de Estados Unidos. Mejor aún, Venezuela tiene unos 300.000 millones de barriles de petróleo, una quinta parte de las reservas mundiales, lo que implica que la producción podría seguir aumentando durante un tiempo. El crudo pesado y ácido que alberga el país es precisamente el tipo del que las refinerías estadounidenses carecen crónicamente, en un momento en que las relaciones de Estados Unidos con Canadá, proveedor de este producto, son tensas.

Entonces, ¿qué hay de malo en la incursión de Trump en el petróleo? Resulta que hay mucho. A corto plazo, es más probable que la producción de crudo de Venezuela caiga que repunte. En diciembre, Estados Unidos declaró un bloqueo a los envíos venezolanos transportados por petroleros incluidos en la lista negra; luego confiscó uno de ellos. Desde entonces, las exportaciones se han desplomado y el volumen de crudo venezolano que flota en petroleros inactivos ha alcanzado máximos de varios años. Venezuela también tiene escasez de nafta, un diluyente que necesita para que su crudo superviscoso sea transportable, y que ya no le llega desde Rusia. A menos que se levante el bloqueo, lo cual depende de la evolución política y militar, la producción de Venezuela tendrá que reducirse aún más, quizá a menos de 700.000 barriles diarios.

La producción podría recuperarse en unos meses si se produce una transición política fluida y se levantan las sanciones estadounidenses contra Venezuela, incluido el bloqueo (un gran “si”). El mantenimiento básico y las reparaciones podrían impulsar la producción de crudo del país hasta 1,2 millones de barriles diarios a finales de 2026, según estima Kpler, una empresa de datos. Sin embargo, eso seguiría estando muy por debajo de la producción máxima potencial del país y lo dejaría un poco por detrás de Libia, el decimoctavo productor mundial. Para bombear más, Venezuela tendría que superar tres problemas: una necesidad acuciante de fondos, la escasez de mano de obra y un mercado mundial saturado.

La consultora Rystad Energy estima que se necesitarían US$110.000 millones en gastos de capital solo en exploración y producción para que la producción del país volviera a los niveles de hace 15 años, el doble de lo que las grandes petroleras estadounidenses invertirán conjuntamente en todo el mundo en 2024. Trump parece pensar que esas empresas se apresurarían a firmar cheques cuantiosos. Chevron, que ya está presente en Venezuela y exporta unos 200.000 barriles diarios a Estados Unidos gracias a una exención de las sanciones, podría ampliar sus operaciones. Pero otras empresas no han olvidado los dolores del pasado. El éxito de los planes de Trump no está garantizado. Abandonará la Casa Blanca en poco más de tres años y es posible que pierda interés antes de esa fecha. Hasta ahora, las grandes empresas estadounidenses han guardado silencio ante la llamada a las armas del presidente. Tampoco los comerciantes mundiales de materias primas están “en la parrilla de salida”, afirma Jean-François Lambert, consultor. Los bancos y las aseguradoras, que serían necesarios para financiar y garantizar los envíos, tardarían aún más en volver.

Incluso si se pudiera convencer a suficientes empresas petroleras para que pusieran dinero, es dudoso que la industria petrolera venezolana pudiera seguir el ritmo. En los últimos años ha sufrido una enorme fuga de cerebros. Decenas de miles de trabajadores cualificados, desde ingenieros hasta geólogos, han abandonado el país. PDVSA está ahora dirigida en gran medida por las fuerzas armadas. Para formar empresas conjuntas viables con empresas occidentales, la empresa, que cuenta con 70.000 empleados, tendría que reformarse por completo. Es posible que no pueda ser un socio viable durante muchos años.

Todo el petróleo adicional que Venezuela pueda extraer fluirá hacia un mercado saturado. La Agencia Internacional de la Energía, un organismo oficial de previsión, espera que la oferta mundial de crudo supere a la demanda al menos hasta el final de la década, debido a la fuerte producción de países como Brasil, Guyana y, de hecho, Estados Unidos, así como al tibio crecimiento de la demanda. Muchos analistas esperan que los excedentes reduzcan los precios mundiales del petróleo hasta US$50 por barril, y posiblemente por debajo, este año y el próximo, por debajo del precio de equilibrio de la mayoría de los yacimientos venezolanos existentes con reservas decentes. Los nuevos proyectos suelen ser aún menos competitivos.

En su escenario más optimista, Kpler prevé que la producción petrolera de Venezuela podría aumentar hasta entre 1,7 y 1,8 millones de barriles diarios en 2028. Eso podría provocar un notable reajuste de los flujos comerciales. Es probable que las refinerías estadounidenses adquieran algunos barriles adicionales: a principios de la década de 2010 importaban 500.000 barriles diarios más. Cuba, que durante mucho tiempo ha comprado a Venezuela en condiciones favorables, recurrirá a México y Rusia en busca de ayuda. Las refinerías “de teapot” de China, que solían comprar la mayor parte de los suministros venezolanos con descuento, podrían quedar fuera del comercio; tal vez sus empresas petroleras estatales también reduzcan su presencia local.

Todo esto podría beneficiar a Estados Unidos comercial y geopolíticamente, pero solo de forma marginal. Cualquier medida más drástica, como devolver la producción venezolana a 2,5–3 millones de barriles diarios —su nivel a finales de la década de 2010, y aproximadamente la misma cantidad que produce hoy Kuwait, el octavo productor mundial— parece un proyecto a largo plazo, según Jorge León, de Rystad Energy. La captura de Maduro por parte de Trump fue espectacular y rápida. La recompensa económica que obtendrá no lo será en absoluto.