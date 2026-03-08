La guerra en Medio Oriente sacude los mercados

El estallido del conflicto entre EE. UU. e Israel e Irán fue un baldazo de agua fría para el mercado, con el riesgo de transformarse en el shock más grande de los últimos años. Sin tener certezas sobre la duración del conflicto, los inversores vienen recalibrando constantemente entre escenarios que van desde un fenómeno transitorio a un conflicto de meses (e incluso años), imprimiéndole muchísima volatilidad a los activos. El índice VIX, que mida la volatilidad del S&P 500, saltó 36% desde el inicio del conflicto a 27,1, nivel solo superado por la irrupción del Covid, la invasión de Rusia a Ucrania y el Liberation Day. El índice americano acumuló una baja de 2,1% en la semana.

Implicancias del conflicto

Los ojos se posaron sobre el grado de circulación que tendrá el Estrecho de Ormuz, por el que se transporta el 20% del petróleo global y el 40% de las importaciones de crudo de China. Como resultado, el WTI se disparó 30,7%, de 67 a 87,6, y los temores sobre un salto en el nivel de precios global se mantienen latentes. Bajo esta tesis de mayor nominalidad, el rendimiento del Treasury a 10 años saltó 21 pbs, de 3,95 a 4,16, siendo parte de una baja generalizada de la renta fija global. En cuanto a las monedas, el dólar siguió erigiéndose como refugio global (a pesar del reciente debasement trade) al subir 1,8% desde el 27/2.

Impacto en la Argentina

La paridad promedio ponderada de los Globales cerraba la semana en torno a US$76,5, con una caída acumulada de 0,6% en la semana, que no luce dramática dado el risk off gatillado por el conflicto en Medio Oriente. Como reflejo de este retroceso, el riesgo país cotizaba en 567 pbs el viernes, casi sin cambios respecto de los 572 pbs del 27/2. Sin embargo, la extensión del conflicto amenaza con volver más pronunciada la salida de capitales desde los mercados emergentes, lo que dificultaría las chances de bajar el RP a 400/450 pbs para reacceder a los mercados voluntarios. Por ahora, el discurso del equipo económico es que no hay “dependencia de Wall Street” para las necesidades externas, lo que despierta escepticismo entre los analistas.

El esquema cambiario frente al shock

El fortalecimiento del dólar a nivel global se tradujo en presión cambiaria acotada en la plaza local, a diferencia de otras monedas emergentes. Como muestra de ellos, el TC subió 1,3% en la semana, menos de la mitad del 2,9% que subió el dólar en Brasil. Las tasas de interés nominales todavía elevadas (2,4% las Lecap de abril a noviembre) y la ventana estacional favorable (cosecha en camino) son factores que favorecen un mejor desempeño relativo del peso, por ahora. No obstante, tanto la distancia del techo de la banda con el spot de 14,3% como una extensión de la apreciación global del dólar, podrían dar lugar a que movimientos del TC (incluso no disruptivos) erosionen en pocos días el devengamiento de los instrumentos en pesos de varios meses.