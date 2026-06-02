Rafael Grossi advirtió sobre el regreso de las guerras entre potencias y su impacto en la economía global

El mundo presencia un cambio de época que impacta de lleno sobre la economía y las finanzas: el retorno de las grandes guerras interestatales. Este es el diagnóstico que hizo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien señaló que este nuevo fenómeno involucra directamente a Rusia y Estados Unidos, las dos principales potencias nucleares que tiene el planeta.

“El hecho de que el gasto en materia de defensa en todos los países de la Alianza Atlántica pase de -2% al 5% es un dato de importancia clarísima. Es un ordenamiento macroeconómico con todas las implicancias económicas y financieras que pueden identificar y ver. Esto tiene una influencia en las decisiones productivas de los países, existe una fuerte reorientación de toda la industria de defensa de la Unión Europea en general, Estados Unidos y Canadá. Esto no es sino el resultado de un conflicto armado, de una guerra, que no tiene nada ver que con temas de desarrollo o religioso. Son reivindicaciones de naturaleza geopolítica y geoestratégica”, afirmó el diplomático.

La intervención de Grossi y su enfoque global fue parte de la agenda local del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un encuentro, dominado por debates sobre la economía argentina que incorporó la mirada geopolítica con el mensaje que grabó desde Doha Grossi, el candidato argentino para ser el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estoy en Doha y mañana estaré en Emiratos Árabes Unidos porque existe un enorme temor por las consecuencias de esta guerra [en Medio Oriente]. El conflicto no solo ha puesto sobre la mesa la problemática nuclear, sino también otra cuestión vinculada, que es el posible cierre o estrangulamiento del estrecho de Ormuz. Con todas las consecuencias económicas y comerciales que ello implicaría, especialmente sobre el precio de los combustibles”, señaló.

Grossi fue propuesto como candidato por parte de la Argentina para que sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). KIM HONG-JI - Pool Reuters

Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezó a comienzos de 2022, Grossi remarcó que hay negociaciones en curso y que participó activamente en el capítulo nuclear. Aunque adelantó que el mundo está en las vísperas de un memorándum de entendimiento, aclaró que no significaría “la paz definitiva”, sino una instancia transitoria en la que las partes del conflicto se otorgarían 60 días para extender el cese del fuego y avanzar en las negociaciones de un acuerdo más permanente.

“Sepamos advertir cómo el retorno de las guerras que involucran a las grandes potencias están afectando el crecimiento mundial, están afectando los flujos de comercio, están afectando, evidentemente, la paz y la seguridad internacional con todas sus consecuencias. Las reuniones de primavera de las instituciones de Bretton Woods reflejaron que, más allá de estas situaciones, hay cierta resiliencia de la economía global. Aunque se verifica indudablemente una desaceleración en el crecimiento global estimado”, señaló.

El gasto en materia de defensa en los países de la Alianza Atlántica pasó de -2% al 5% Efrem Lukatsky - AP

En el cierre de su intervención ante un empresariado habituado a administrar el riesgo, el jefe del OIEA remarcó la importancia de las instituciones multilaterales -como la ONU- ante “un mundo tan fragmentado”, aunque hoy en día es un papel que no lo está desempeñando. “Un mundo con ciertas reglas, con un esquema multilateral funcional, operativo y moderno, es un mundo con mayor previsibilidad. Previsibilidad es uno de los valores que, naturalmente, los hombres y las mujeres de negocio siempre valoran”, cerró su mensaje.