La plaza cambiaria local viene negociando un promedio de US$352 millones de contado por rueda en lo que va de la semana, un volumen 40% inferior al que operaba a esta misma altura de octubre. Se trata de un fenómeno que ocurre pese a que el Banco Central (BCRA) dejó subir el dólar mayorista $16 (1,05%) entre el lunes y hoy, y $25,50 desde comienzos de mes (+1,7%).

Es la razón a la vez por la que el minorista para la venta llegó a la vez a los $1580 en el Banco Nación, o promedió en el resto de las entidades financieras los $1583,38, marcando un nuevo máximo nominal.

En otra jornada con muy bajo volumen de operaciones el tipo de cambio mayorista tocó nuevos máximos históricos al registrar puntuales operaciones en 1.560,- — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 18, 2026

Para los analistas y operadores, el menor volumen es señal de que comenzó a replegarse la oferta de divisas, algo que sucede porque el mercado cambiario pasó a estar “contagiado” por la incertidumbre que ya castigaba desde hace semanas al resto de los activos financieros argentinos.

Las señales de desconfianza se reflejan en el regreso de la denominada “brecha cambiaria”, es decir, la diferencia que comienza a abrirse entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros y paralelos.

Brecha Oficial-CCL: 10% máximos desde el 30 septiembre 2025.

Brecha MEP-oficial: 4.15%

Canje: 5.9% pic.twitter.com/4n7vPIEqHM — Sofi Bishop (@sofibishop) November 18, 2026

El dólar blue ya se negocia a $1630 , con un alza del 1,5% en el día, y alcanza así un nuevo máximo nominal anual.

, con un alza del 1,5% en el día, y alcanza así un nuevo máximo nominal anual. El dólar contado con liquidación (CCL), operado mediante bonos en el mercado bursátil y utilizado por las empresas que buscan enviar divisas al exterior, superó los $1720 promedio (+2% en la jornada). Así, amplió al 10,3% su distancia respecto del dólar comercial, la más elevada desde octubre del año pasado, antes de las elecciones de medio término.

A esto se suma la preocupación que genera el encarecimiento del peso. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que elabora el BCRA y mide la competitividad del país en el comercio de bienes, cayó ya hace algunos días por debajo de los 80 puntos (su nivel promedio de equilibrio supuesto es 100). Está fuertemente afectado por el derrumbe del real brasileño y la apreciación global del dólar estadounidense.

De esta manera, el indicador oficial ingresó en una zona que históricamente coincidió con el posterior surgimiento de episodios de corrección cambiaria, una señal que pone en guardia al mercado.

Se hunde, se hunde, se hunde... Compumar

“La sensación es que el exportador se comenzó a correr de la oferta viendo que el dólar blue metió un buen saque y el CCL y MEP también, mientras se profundiza la caída de acciones y bonos. Creo que están preguntándose hasta dónde puede ir el billete mientras, en cuanto se acomode un poco y meta algún día de afloje, van a volver”, interpretó el analista Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios.

Ese menor aporte de dólares comerciales, en un momento en que también se frenó el ingreso de divisas financieras, comprime el volumen operado en la plaza. Sin embargo, por ahora, no tiene un impacto mayor sobre la cotización del billete porque la demanda se mantiene bastante tranquila, hicieron notar en el mercado.

Al respecto, el último informe de Mercado de Capitales elaborado por PwC Argentina mostró que las emisiones totales de obligaciones negociables (ON) cayeron un 60% en montos nominales en octubre respecto de septiembre. El retroceso incluyó las colocaciones en pesos y dólares, aunque afectó principalmente a las denominadas en moneda extranjera.

Por lo pronto, si el billete no se movió más, fue porque el BCRA volvió a mostrarse en los últimos días tan activo en la oferta de instrumentos para adoptar posiciones de cobertura cambiaria como lo había estado en la previa de las elecciones parlamentarias.

“Creo que lo que está impactando más sobre la plaza cambiaria local es el escenario internacional, tanto por el lado de la apreciación del dólar a nivel global como por el sell-off de activos de riesgo, aunque el aumento de la brecha cambiaria y el canje MEP-CCL posiblemente hayan contribuido también”, interpretó Adrián Yarde Buller, economista de Facimex Valores.

El reporte diario del BCRA

Aun así, el especialista destacó que, pese a este escenario, el BCRA mantuvo margen para seguir comprando reservas: hoy adquirió otros US$11 millones y acumuló US$118 millones en la semana, lo que mostraría que acompaña el deslizamiento del tipo de cambio a un ritmo mayor) y, al mismo tiempo, deriva una parte de la demanda hacia una mayor operatoria en futuros cambiarios y en instrumentos dólar linked.

USD oficial cierra en 1559.50, con poco volumen operado en spot: 356 MM.

Muchísimo operado en la USD Linked de enero, herramienta que usa el gobierno para mantener a raya el oficial.

MEP y CCL en 1618 y 1715, con brecha y canje en niveles muy altos respecto de lo que veníamos.

Al… pic.twitter.com/2KZLeG8ZGY — Target 🎯 (@TargetDeMercado) November 18, 2026

“Hoy se operó muchísimo la letra USD Linked de enero (US$410 millones), una herramienta que usa el Gobierno para mantener a raya el oficial y sacar pesos del mercado, mientras la brecha y el canje ya están en niveles muy altos respecto de lo que veníamos viendo”, dijeron en Target de Mercado.

Para Alejo Demian Costa, de Max Capital, todavía es temprano para sacar conclusiones, aunque reconoció que se observa una merma en la oferta de divisas. En ese sentido, señala que noviembre es un mes estacionalmente más flojo para las liquidaciones de dólares comerciales.

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Más allá de ese factor, consideró que la debilidad del real brasileño le agrega presión al peso argentino, algo que ya comienza a reflejarse en un incremento del volumen operado en futuros en Rofex y en instrumentos de deuda ajustables por el dólar.

“Es probable que parte del flujo al MLC [mercado libre de cambios] se haya trasladado primero a esos mercados. Por eso, al final del día, hay que mirar la suma de los mercados para entender cuánto volumen hay”, explicó. Los números de las últimas jornadas sugieren que, por ahora, eso sucedió. Habrá que ver, en todo caso, qué ocurre de aquí en más.

De cara a diciembre, el analista espera un peso algo más débil por efecto de factores globales, un movimiento que, a su vez, ayudaría a que el volumen de operaciones de contado vuelva a subir.